Ukrajnából figyelmeztették Zelenszkijt: ez az utolsó esélye, nem várhat tovább

A Verhovna Rada pénzügyi bizottságának vezetőjét, Danilo Hetmancevet és a Nép Szolgája képviselőjét, David Arahámiát felelősségre kell vonni az országnak okozott kárért – véli Andrij Pavlovszkij társadalmi kérdésekkel foglalkozó szakértő a súlyos korrupciós ügybe keveredő honfitársairól.

Az i-ua-nak adott interjújában az elemző azt mondta,