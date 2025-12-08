Ft
korrupció Andrij Pavlovszkij Ukrajna Nép Szolgája Volodimir Zelenszkij

Ukrajnából figyelmeztették Zelenszkijt: ez az utolsó esélye, nem várhat tovább

2025. december 08. 11:17

Andrij Pavlovszkij szerint Volodimir Zelenszkij elnöknek már régen meg kellett volna hoznia a megfelelő személyi döntéseket a korrupciós botrányban, mert így veszélyezteti Ukrajna létezését.

2025. december 08. 11:17
null

A Verhovna Rada pénzügyi bizottságának vezetőjét, Danilo Hetmancevet és a Nép Szolgája képviselőjét, David Arahámiát felelősségre kell vonni az országnak okozott kárért – véli Andrij Pavlovszkij társadalmi kérdésekkel foglalkozó szakértő a súlyos korrupciós ügybe keveredő honfitársairól.

Az i-ua-nak adott interjújában az elemző azt mondta,

itt lenne az ideje meghozni a megfelelő döntéseket, mert ameddig hatalmon maradnak, minden egyes nap veszélyt jelentenek Ukrajna létezésére.

Pavlovszkij szerint a bizottság vezetőjének és a politikusnak példát kellene venniük Andrij Jermakról, aki bejelentette, hogy a frontra megy, így fegyverrel a kezükben bizonyíthatják, hogy legalább valamilyen hasznot tudnak hozni Ukrajnának és népének. 

A szakértő hozzátette, Volodimir Zelenszkij elnöknek már régen meg kellett volna hoznia a megfelelő személyi döntéseket, ám ezt nem tette meg, most pedig eljött az utolsó esélye, hogy „becsületes embereket” nevezzen ki a legfontosabb pozíciókba. „A kádereket nem a lojalitás és a barátság alapján kell kiválasztani, hanem olyanokat kell előléptetni, akik képesek megmenteni a kritikus ukrajnai helyzetet” – szögezte le.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Orange79
•••
2025. december 08. 13:25 Szerkesztve
A gond az, hogy nem zselének kellene meghoznia személyi döntéseket hanem vele szemben kellene lépnie az ukrán népnek. Ez a korrupt gnóm korcs a főbűnös, ha ezt a majmot nem tudják eltávolítani akkor tökmindegy, hogy kiket tologatnak ide-oda. A fejétől bűzlik a hal.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. december 08. 13:16
"olyanokat kell előléptetni, akik képesek megmenteni a kritikus ukrajnai helyzetet" Azok milyenek? És mit értünk a "helyzet megmentésén"? A mostani állapotot mentik meg?
Válasz erre
1
0
pankotaidili-2
2025. december 08. 13:01
Az arany fürdőkád és a több zsáknyi dollár sem volt elég ahhoz ,hogy drága Yermák legalább előzetesben legyen..😏 akkor most elmegy a frontra hogy legyen egy kamu halotti bizonyítványa szegény ukronàcinak??.
Válasz erre
1
0
goldie-2
2025. december 08. 12:47
Apropó, a fronton van már Jermak?
Válasz erre
0
0
