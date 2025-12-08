Dráma: megtorlásról beszélt és Zelenszkijt fenyegette az ukrán elnök bukott szövetségese
Andrij Pavlovszkij szerint Volodimir Zelenszkij elnöknek már régen meg kellett volna hoznia a megfelelő személyi döntéseket a korrupciós botrányban, mert így veszélyezteti Ukrajna létezését.
A Verhovna Rada pénzügyi bizottságának vezetőjét, Danilo Hetmancevet és a Nép Szolgája képviselőjét, David Arahámiát felelősségre kell vonni az országnak okozott kárért – véli Andrij Pavlovszkij társadalmi kérdésekkel foglalkozó szakértő a súlyos korrupciós ügybe keveredő honfitársairól.
Az i-ua-nak adott interjújában az elemző azt mondta,
itt lenne az ideje meghozni a megfelelő döntéseket, mert ameddig hatalmon maradnak, minden egyes nap veszélyt jelentenek Ukrajna létezésére.
Pavlovszkij szerint a bizottság vezetőjének és a politikusnak példát kellene venniük Andrij Jermakról, aki bejelentette, hogy a frontra megy, így fegyverrel a kezükben bizonyíthatják, hogy legalább valamilyen hasznot tudnak hozni Ukrajnának és népének.
A szakértő hozzátette, Volodimir Zelenszkij elnöknek már régen meg kellett volna hoznia a megfelelő személyi döntéseket, ám ezt nem tette meg, most pedig eljött az utolsó esélye, hogy „becsületes embereket” nevezzen ki a legfontosabb pozíciókba. „A kádereket nem a lojalitás és a barátság alapján kell kiválasztani, hanem olyanokat kell előléptetni, akik képesek megmenteni a kritikus ukrajnai helyzetet” – szögezte le.
Andrij Jermak nagyon kiborult.
