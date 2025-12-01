Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kabinetfőnök Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij

Dráma: megtorlásról beszélt és Zelenszkijt fenyegette az ukrán elnök bukott szövetségese

2025. december 01. 18:05

Andrij Jermak nagyon kiborult.

2025. december 01. 18:05
null

Félórás, érzelmes beszédet tartott zárt ajtók mögött Andrij Jermak volt ukrán kabinetfőnök, melyben markánsan és vehemensen kritizálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, amiért lemondásra kényszeríti – erről számolt be ukrán lapokra hivatkozva a Portfolio.

Ezt is ajánljuk a témában

Zelenszkijt a saját rendszere falja fel 

Az ukrán elnök végül pontosan azt a rendszert hozta létre, amely ellen eredetileg harcot hirdetett: egy korrupcióba fulladó, háborút végtelenítő gépezetet, amely lassan felzabálta önmagát. Véleménycikk.

Kiemelték, hogy lapértesülések szerint a korábbi kabinetfőnök szabályosan „kiborult” amikor megkapta a levelet, melybe Zelenszkij diszkréten a lemondását kérte. A források kihangsúlyozták, hogy Jermak állítólag 

fenyegetőzött, ordibált továbbá megtorlást is emlegetett.

Arról viszont, hogy pontosan milyen szavak hangozhattak el a korábbi kabinetfőnök szájából, arról egyenlőre nincs információ.

A Portfolio kiemelte, hogy az ukrán médiában még arról is cikkeznek, hogy Zelenszkij párttársai létrehoztak egy titkos chatszobát, melyben arról beszélgettek, hogyan fogják kikényszeríteni Jermak lemondását, eltávolítását az elnöki kabinet éléről. 

Az ukrán lapok szerint a féri leváltását Ruszlan Sztefancsuk parlamenti házelnök, Denisz Smihal védelmi miniszter, volt miniszterelnök és Oleh Tatarov, Jermak volt helyettese is támogatta.

Andrij Jermak nyilvánosan azt kommunikálta, hogy nem akar bajt okozni Zelenszkijnek, ugyanakkor „csalódott,” amiért barátai nem védték meg, holott tudták, hogy ártatlan. A kabinetfőnök az Enerhoatom körüli korrupciós ügybe bukott bele, miután a NABU, SAPO házkutatást tartott nála.

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2025. december 01. 18:48
Andrij !! szerintem pöccenj be rendesen, de minél hamarabb, legalább annyira hogy azt mond meg hova temetted
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. december 01. 18:48
Lassan beérik amit jó másfél évvel ezelött már írtam: a drogos ripaccsal valamelyik ukranáci testvére fog végezni. Sejthetjük hogyan.
Válasz erre
1
0
patópál
2025. december 01. 18:44
Mindegyiknek van aranybudija otthon, egymást zsarolják. Egyik sem fog kipakolni, nyugi.
Válasz erre
2
0
rasdi1
2025. december 01. 18:14
"...amikor megkapta a levelet, melybe Zelenszkij diszkréten a lemondását kérte. " Nem "melybe", hanem "melyben". Több figyelmet!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!