Dráma: megtorlásról beszélt és Zelenszkijt fenyegette az ukrán elnök bukott szövetségese

A Portfolio kiemelte, hogy az ukrán médiában még arról is cikkeznek, hogy Zelenszkij párttársai létrehoztak egy titkos chatszobát, melyben arról beszélgettek, hogyan fogják kikényszeríteni Jermak lemondását, eltávolítását az elnöki kabinet éléről.

Az ukrán lapok szerint a féri leváltását Ruszlan Sztefancsuk parlamenti házelnök, Denisz Smihal védelmi miniszter, volt miniszterelnök és Oleh Tatarov, Jermak volt helyettese is támogatta.

Andrij Jermak nyilvánosan azt kommunikálta, hogy nem akar bajt okozni Zelenszkijnek, ugyanakkor „csalódott,” amiért barátai nem védték meg, holott tudták, hogy ártatlan. A kabinetfőnök az Enerhoatom körüli korrupciós ügybe bukott bele, miután a NABU, SAPO házkutatást tartott nála.

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP