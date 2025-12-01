Dráma: megtorlásról beszélt és Zelenszkijt fenyegette az ukrán elnök bukott szövetségese

Zelenszkijt a saját rendszere falja fel
Az ukrán elnök végül pontosan azt a rendszert hozta létre, amely ellen eredetileg harcot hirdetett: egy korrupcióba fulladó, háborút végtelenítő gépezetet, amely lassan felzabálta önmagát. Véleménycikk.
Andrij Jermak nagyon kiborult.
Félórás, érzelmes beszédet tartott zárt ajtók mögött Andrij Jermak volt ukrán kabinetfőnök, melyben markánsan és vehemensen kritizálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, amiért lemondásra kényszeríti – erről számolt be ukrán lapokra hivatkozva a Portfolio.
Kiemelték, hogy lapértesülések szerint a korábbi kabinetfőnök szabályosan „kiborult” amikor megkapta a levelet, melybe Zelenszkij diszkréten a lemondását kérte. A források kihangsúlyozták, hogy Jermak állítólag
fenyegetőzött, ordibált továbbá megtorlást is emlegetett.
Arról viszont, hogy pontosan milyen szavak hangozhattak el a korábbi kabinetfőnök szájából, arról egyenlőre nincs információ.
A Portfolio kiemelte, hogy az ukrán médiában még arról is cikkeznek, hogy Zelenszkij párttársai létrehoztak egy titkos chatszobát, melyben arról beszélgettek, hogyan fogják kikényszeríteni Jermak lemondását, eltávolítását az elnöki kabinet éléről.
Az ukrán lapok szerint a féri leváltását Ruszlan Sztefancsuk parlamenti házelnök, Denisz Smihal védelmi miniszter, volt miniszterelnök és Oleh Tatarov, Jermak volt helyettese is támogatta.
Andrij Jermak nyilvánosan azt kommunikálta, hogy nem akar bajt okozni Zelenszkijnek, ugyanakkor „csalódott,” amiért barátai nem védték meg, holott tudták, hogy ártatlan. A kabinetfőnök az Enerhoatom körüli korrupciós ügybe bukott bele, miután a NABU, SAPO házkutatást tartott nála.
