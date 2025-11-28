Ft
rendszer háború Jermak viszony Zelenszkij energia

Szakértő: Látványosan könnyen engedte el az egyik legfontosabb kulcsfigurájának kezét Zelenszkij

2025. november 28. 19:52

Az ukrán kormány egyik kulcsfigurájának távozása könnyen átrendezheti a hatalmi viszonyokat a háború sújtotta országban.

2025. november 28. 19:52
null

Demkó Attila, biztonságpolitikai szakértő a közösségi oldalán kommentálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak a lemondását. A szakértő szerint ahhoz képest, hogy Jermak milyen fontos, kulcspozícióban volt, „nem lett kemény harc” a megtartásáért.

 Z elengedte – vagy el kellett engednie

– kommentálta a szakértő.

Demkó a lemondás jelentőségét azzal húzta alá, hogy Jermaknál gyakorlatilag senki sem volt közelebb az ukrán elnökhöz, ezáltal pedig kivételes pozíciót tölthetett be az ukrán kormányban. „Ő volt e tengely, ami körül forgott Ukrajna” – tette hozzá. Demkó Attila szerint az eset azért különleges, mert a volt kabinatfönök hirtelen távozása okozta veszteség „Zelenszkij legendáját” és központosított hatalmi rendszerét közvetlen is érintheti.

Ez követően Demkó megjegyezte, hogy a mai események után nagyjából mindegy, maga Zelenszkij ártatlan-e. „Ez az ő rendszere, Jermak a legközelebbi bizalmasa. Egy egzisztenciális, kegyetlen háború alatt az erődítések és az energia rendszer védelme kárára így lopni – ez kiver minden biztosítékot, és a politikai felelősség mindenképpen az elnöké” – tette hozzá. 

A szakértő szerint Jermak lemondását mindenki beismerésként fogja értelmezni, még akkor is, ha a nyomást ez mindenképpen csökkenti.Zelenszkij két fő választási ígéret miatt kapott 73%-ot 2019-ben. Demkó Attila szerint az egyik a korrupció elleni küzdelem volt, a másik pedig, hogy leáll az orosz nyelv vegzálásával és kiegyezik Moszkvával. 

Nos, Zelenszkijnek már biztosan nem sikerül, ami Goloborodko-nak, de a kiegyezés se lesz olyan, mint ami még 2019, 2020-ban lehetett volna. Sokkal, de sokkal rosszabb lesz.

– tette hozzá

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

***

vakiki
2025. november 28. 20:15
Zelenszkij "tengelye" is felborulhatna már,éppen ideje lenne! Annyira elég már az ellenszenves pojácából!
Gabocs
2025. november 28. 20:07
De szép is lenne, ha a maffia brüsszeli ágát is magukkal rántanák!
Ehetős Odó
2025. november 28. 20:06
Jól van, Volodimir Robespierrovics Zelenszkij, nemsokára követed Andrij Dantonovics Jermakot.
Korrupt Kornél
2025. november 28. 19:58
ZSELÉNÉT mikor veszik kezelés alá? Milliárdok lehetnek nála is!!!
