Szakértő: Látványosan könnyen engedte el az egyik legfontosabb kulcsfigurájának kezét Zelenszkij

Zelenszkij kabinetfőnöke lehúzta magát az aranybudin: beadták az indítványt, hamarosan az elnök is követheti
Andrij Jermak pénteken lemondott, miután házkutatást tartottak nála a korrupciós botrány kapcsán.
Az ukrán kormány egyik kulcsfigurájának távozása könnyen átrendezheti a hatalmi viszonyokat a háború sújtotta országban.
Demkó Attila, biztonságpolitikai szakértő a közösségi oldalán kommentálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak a lemondását. A szakértő szerint ahhoz képest, hogy Jermak milyen fontos, kulcspozícióban volt, „nem lett kemény harc” a megtartásáért.
Z elengedte – vagy el kellett engednie
– kommentálta a szakértő.
Demkó a lemondás jelentőségét azzal húzta alá, hogy Jermaknál gyakorlatilag senki sem volt közelebb az ukrán elnökhöz, ezáltal pedig kivételes pozíciót tölthetett be az ukrán kormányban. „Ő volt e tengely, ami körül forgott Ukrajna” – tette hozzá. Demkó Attila szerint az eset azért különleges, mert a volt kabinatfönök hirtelen távozása okozta veszteség „Zelenszkij legendáját” és központosított hatalmi rendszerét közvetlen is érintheti.
Ez követően Demkó megjegyezte, hogy a mai események után nagyjából mindegy, maga Zelenszkij ártatlan-e. „Ez az ő rendszere, Jermak a legközelebbi bizalmasa. Egy egzisztenciális, kegyetlen háború alatt az erődítések és az energia rendszer védelme kárára így lopni – ez kiver minden biztosítékot, és a politikai felelősség mindenképpen az elnöké” – tette hozzá.
A szakértő szerint Jermak lemondását mindenki beismerésként fogja értelmezni, még akkor is, ha a nyomást ez mindenképpen csökkenti.Zelenszkij két fő választási ígéret miatt kapott 73%-ot 2019-ben. Demkó Attila szerint az egyik a korrupció elleni küzdelem volt, a másik pedig, hogy leáll az orosz nyelv vegzálásával és kiegyezik Moszkvával.
Nos, Zelenszkijnek már biztosan nem sikerül, ami Goloborodko-nak, de a kiegyezés se lesz olyan, mint ami még 2019, 2020-ban lehetett volna. Sokkal, de sokkal rosszabb lesz.
– tette hozzá
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP
