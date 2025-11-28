Szakértő: Látványosan könnyen engedte el az egyik legfontosabb kulcsfigurájának kezét Zelenszkij

Ez követően Demkó megjegyezte, hogy a mai események után nagyjából mindegy, maga Zelenszkij ártatlan-e. „Ez az ő rendszere, Jermak a legközelebbi bizalmasa. Egy egzisztenciális, kegyetlen háború alatt az erődítések és az energia rendszer védelme kárára így lopni – ez kiver minden biztosítékot, és a politikai felelősség mindenképpen az elnöké” – tette hozzá.

A szakértő szerint Jermak lemondását mindenki beismerésként fogja értelmezni, még akkor is, ha a nyomást ez mindenképpen csökkenti.Zelenszkij két fő választási ígéret miatt kapott 73%-ot 2019-ben. Demkó Attila szerint az egyik a korrupció elleni küzdelem volt, a másik pedig, hogy leáll az orosz nyelv vegzálásával és kiegyezik Moszkvával.

Nos, Zelenszkijnek már biztosan nem sikerül, ami Goloborodko-nak, de a kiegyezés se lesz olyan, mint ami még 2019, 2020-ban lehetett volna. Sokkal, de sokkal rosszabb lesz.

