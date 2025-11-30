Bár Zelenszkij a 2014-es minszki alku után kialakult helyzetért nem volt felelős, elkövetett egy hasonlóan fatális hibát: 2022 áprilisában le tudta volna zárni az éppen csak elkezdődött háborút Isztambulban (az akkori orosz–ukrán tárgyalások egy sokkal engedékenyebb és ukrán szemszögből pozitívabb béketervet eredményeztek), ám engedett a Nyugatot képviselő, villámsebességgel Kijevbe robogó Boris Johnson akkori brit kormányfőnek, aki arra „utasította”, hogy felejtse el a béketárgyalásokat, és minden eszközzel harcoljon tovább. Abban a pillanatban végképp eldőlt, hogy Zelenszkij éppen abban az igyekezetében bukott meg, amelyre eredetileg az elnöki mandátumát feltette: a béke megteremtésében. A helyzet azóta sem változott: amikor a konfliktus diplomáciai rendezése komolyabban szóba kerül, megjelennek a színen az európai államok, és minden egyes alkalommal olyan feltételeket szabatnak Zelenszkijjel, ami azonnal megbuktatja a próbálkozást, tálcán kínálva a háború folytatását.

Az elnök másik nagy esküje a korrupció visszaszorításáról szólt. Látva a jelenlegi tragikus helyzetet, nem túlzás azt állítani, hogy ugyanúgy bukásra ítélt ötlet volt, mint a béketervezés. A jelenleg is folyó nyomozás a 100 millió dolláros lopás ügyében egészen személyéig vezet, és lassan nem lesz olyan nyugati politikus, újságíró, elemző vagy a közvélemény mégoly ukránpárti része, amelyik elhinné, hogy miközben az elnök egész rendszere fel a legfelsőbb körökig bűzlik a korrupciótól, ő maga tiszta és teljesen érintetlen az ügyben. Ez annál is inkább valószínűtlen, mert a nyáron éppen Zelenszkij volt az, aki igyekezett a korrupcióellenes szervezetek (amelyek most már az ő előszobájában kutakodnak) autonómiáját megszüntetni, amikor azok az emberei elleni nyomozásokat elindították. Amivel nem számolt, az a nyugati kormányok ellenkezése és az ukránok felháborodása kiváltotta tömegtüntetések voltak: a két érv végül visszavonulásra késztette, azóta pedig folyamatosa hullanak a fejek körülötte, majd minden hétre szalagcímet biztosítva a sajtóban arról, hogy éppen melyik miniszter, államtitkár, csúcsvezető bukott bele egy újabb botrányba.

Az egyre nagyobb méreteket öltő korrupció egyfelől jogossá tette a nyugati kérdőjeleket a pénzsegélyezési rendszer további sorsával kapcsolatban, másfelől súlyosan megrendítette a bizalmat Zelenszkij iránt Ukrajnában is. A béke ígérete szertefoszlott, a korrupció elleni harc pedig kutyakomédiává vált. Zelenszkij (megérdemelt vagy sem) tragédiája igazából abban rejlik, hogy amennyiben nem válik a Nyugat játékszerévé, hanem sikerült volna a függőségi viszony ellenére megőrizni saját akaratának legalább a morzsáit, valóban ki tudta volna vezetni az országát a háborúból – sőt meg is előzhette volna azt. Gyengeségét azonban az Egyesült Államok és Brüsszel könyörtelenül használta ki, most pedig – ironikus módon éppen a korrupció ügyét felhasználva – el is fogják dobni az elnököt mint céljaiknak (ez Washington esetében a háború lezárása, Brüsszel esetében a folytatása) már nem megfelelő személyt.

Zelenszkij felelőssége a háborúban ugyanúgy vitathatatlan, mint Putyiné. Az azonban, hogy végül a korrupcióba fog belebukni (akár a békekötés előtt, akár utána), egy olyan folyamat eredménye, amely valójában messze túlmutat az elnök személyén. Egy olyan történelmi hagyományról van szó, amelyet 1991. augusztus 24-e, Ukrajna függetlenségének kikiáltása óta senki nem akart és nem is tudott beszüntetni.