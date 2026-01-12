Ft
Fel, győzelemre!

2026. január 12. 06:11

Ne engedjük visszaforgatni a történelem kerekét a 2010 előtti időkbe, amikor ez a kókler balliberális banda a csőd szélére taszította az országot.

2026. január 12. 06:11
null
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Erőtől duzzadó, jól szervezett, tettrekész nemzeti nagykoalíció a Fidesz, egy olyan párt, amelyik a legtöbb tapasztalattal rendelkezik a választási győzelmek és az ország irányítása területén, de képes a megújulásra is. Ezt látta az értő szemlélődő a kormánypárt jelöltállító kongresszusán, ami kijelölte a feladatokat a választási kampány hátralévő napjaira: Munka, munka és még több munka. Sok-sok beszélgetés, nyílt, őszinte, egyenes mondatok, nem az emberekhez, hanem az emberekkel.

Veszélyekkel teli, nagyon bonyolult világban élünk. De abban a kegyelmi állapotban vagyunk, hogy rendkívüli módon leegyszerűsödött a kép, aminek ismeretében el kell döntenünk, milyen sorsot választunk. A brüsszeli útra lépünk, ami háborút, pusztulást, megszorítást és nélkülözést jelent, vagy a magyar utat választjuk, ami békéhez és gyarapodáshoz vezet. Háború vagy béke, illegális migráció vagy kiterjedt családokat segítő politika, genderőrület vagy a normalitás tisztelete és a hagyományaink továbbélése. Lehet választani! A Tisza és a DK a behódolást kínálja a brüsszeli háborús uszítóknak, feladná, ahogy vezetőjük fogalmaz, egy kis részét a szuverenitásunknak egy tál lencséért cserébe, majd hagyná, hogy belerángassanak bennünket a háborúba, végrehajtanák a migránspaktumot, és beengednék iskoláinkba a szexualizáló átnevelőbrigádokat.

Ezzel szemben a Fidesz a nemzeti önrendelkezés kitartó védelmére hívja szavazóit, nem adja a magyarok pénzét mások háborújára, nem küld fegyvert és különösen nem engedi a magyar fiatalokat mások meggazdagodása érdekében a frontra meghalni. Mi magunk akarjuk eldönteni, kivel élünk együtt, és egyre hangosabban követeljük, el a kezekkel a gyerekeinktől. Erről szólt minden beszéd, ezt erősítette meg   Orbán Viktor miniszterelnök is.

A kormányfő külön megszólította a fiatalokat, akiknek konkrétan a bőrére megy a Tisza hazug ármánykodása. Hahó, magyar fiatalok, mondta, ha a Tiszára vagy a DK-ra szavaztok, a saját jövőtök ellen szavaztok, mehettek Manfred Weber nyomására Ukrajnába, s ha életben maradtok, akkor fizethetitek a hadikölcsön kamatait életetek végéig. És ez nem egy videójáték, amit újra lehetne kezdeni.”

recipp
2026. január 12. 07:08
Ha Ottó báttya ülne még a pixisben,már rég,minden is készen volna kétszer KISZ-titkárként harcolt a kommunisták ellen Gajdics Ottó. Interjút adott a Mandinernek Gajdics Ottó, a Magyar Idők heves főszerkesztője, és ebből rögtön érthetővé vált, hogy mire is gondolt korábban, amikor ezt írta: „Maradjunk ezért inkább az általam ismert legpontosabb meghatározásnál, miszerint ma már nem az a kommunista, aki ’89 előtt is élt, tanult, netán dolgozott, próbált boldogulni úgy, ahogy akkor lehetett, hanem az, aki a mai napig úgy maradt.” Nem mondja, hogy KISZ-tag volt! De. Nincs ezen mit szégyellni. KISZ-titkár is? Az is. Én zártam be a Nyíregyházi Főiskola KISZ-irodájának ajtaját Biztos,nem tudnak kormányozni Biztos, magáncélok érdekében kormányoznak Biztos, megháromszorozták az államadósságot Biztos, legyengítették a forintot Biztos, orosz ügynökök Biztos, az Orbán család Mo. leggazdagabb családja Csak úgy működik minden,ahogy az elmúlt 15 évben vezették az országot
