„Erőtől duzzadó, jól szervezett, tettrekész nemzeti nagykoalíció a Fidesz, egy olyan párt, amelyik a legtöbb tapasztalattal rendelkezik a választási győzelmek és az ország irányítása területén, de képes a megújulásra is. Ezt látta az értő szemlélődő a kormánypárt jelöltállító kongresszusán, ami kijelölte a feladatokat a választási kampány hátralévő napjaira: Munka, munka és még több munka. Sok-sok beszélgetés, nyílt, őszinte, egyenes mondatok, nem az emberekhez, hanem az emberekkel.

Veszélyekkel teli, nagyon bonyolult világban élünk. De abban a kegyelmi állapotban vagyunk, hogy rendkívüli módon leegyszerűsödött a kép, aminek ismeretében el kell döntenünk, milyen sorsot választunk. A brüsszeli útra lépünk, ami háborút, pusztulást, megszorítást és nélkülözést jelent, vagy a magyar utat választjuk, ami békéhez és gyarapodáshoz vezet. Háború vagy béke, illegális migráció vagy kiterjedt családokat segítő politika, genderőrület vagy a normalitás tisztelete és a hagyományaink továbbélése. Lehet választani! A Tisza és a DK a behódolást kínálja a brüsszeli háborús uszítóknak, feladná, ahogy vezetőjük fogalmaz, egy kis részét a szuverenitásunknak egy tál lencséért cserébe, majd hagyná, hogy belerángassanak bennünket a háborúba, végrehajtanák a migránspaktumot, és beengednék iskoláinkba a szexualizáló átnevelőbrigádokat.