Alaposan leleplezték a hamis messiásokat! (VIDEÓ)

Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje arról beszélt, hogy Budapest a nemzet fővárosa, és ezért nemzetünk fővárosa mindennél fontosabb. Megvédjük a fiainkat, hogy ne vigyék el őket katonának, és megvédjük a lányainkat, hogy ne kelljen a háború borzalmait átélniük – tette hozzá. Nagyon nagy ellenszélben dolgozunk, beszélünk az emberekkel és ott vagyunk a digitális térben is, de mi vagyunk a többség – fogalmazott.

A vajdasági magyarok Orbán Viktor mögött állnak

Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke arról beszélt, egyáltalán nem mindegy milyen kormánya lesz Magyarországnak a jövőben. Mi vajdasági magyarok mindent megteszünk annak érdekében, hogy Orbán Viktor maradjon a kormányfő – tette hozzá.

Az életünket nem bízhatjuk hamis messiásokra, és olyanokra akik azt sem tudják, mit akarnak, de azt nagyon.

2015-2023 között az illegális migráció miatt a saját bőrünkön tapasztaltuk meg annak a negatív hatásait – közölte a politikus. A békepártiságnak nincsen alternatívája – mutatott rá Pásztor Bálint.