tóth - szántai józsef Fidesz Kongresszus miskolc

Alaposan leleplezték a hamis messiásokat! (VIDEÓ)

2026. január 10. 14:58

A valóság a mi oldalunkon áll – mondta Navracsics Tibor a Fidesz kongresszusán. Gulyás Gergely elmondta, mi a választás tétje.

2026. január 10. 14:58
null
Kovács András
Kovács András

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, jelentősen kibővítették a családtámogatásokat az elmúlt 15 évben. Elindították az Otthon Start Programot, egy átlagos magyar háztartás egyharmadát fizeti az áramért, és egynegyedét a gázért, mint egy európai háztartás – tette hozzá. 

2022-ben az átlagos tanárbér 460 ezer, míg most 930 ezer forint.

Brüsszel ma egyszerre dolgozik Magyarország és Európa ellen – mondta. Ez a vár most nemcsak a hazánk, hanem Európa – tette hozzá. A választás tétje: háború vagy béke, önfeladás vagy szuverenitás, Ukrajna támogatása vagy a családok támogatása – mondta Gulyás Gergely. 

Tóth-Szántai József Miskolc polgármestere arról beszélt a Fidesz kongresszusán, hogy az elmúlt 1,5 évben rendet tettek a városban. Ehhez segítség kell, és ezt a segítséget megkapták a kormánytól – tette hozzá.

 A rendet nem ajándékba kaptuk, mindennap meg kell védeni a rendet. Ott leszünk amikor szükségünk lesz ránk, mert rend és béke nélkül nincs szabadság, fejlődés és magyar jövő – 

hangsúlyozta a polgármester. 

Navracsics Tibor arról beszélt, hogy 2006-ban úgy tűnt, hogy a Fidesz örökre csak második lesz. De hol van ma már Gyurcsány Ferenc? – tette fel a kérdést. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter rámutatott arra, hogy az elmúlt 16 évben jelentősen megújult az ország, de ez a jobboldali közösség támogatása nélkül nem sikerült volna. Az elmúlt 20 évben végigvitatkoztam a politikai pályámat, sokszor a pártttársaimmal is – tette hozzá. 

A valóság a mi oldalunkon áll. 

Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje arról beszélt, hogy Budapest a nemzet fővárosa, és ezért nemzetünk fővárosa mindennél fontosabb. Megvédjük a fiainkat, hogy ne vigyék el őket katonának, és megvédjük a lányainkat, hogy ne kelljen a háború borzalmait átélniük – tette hozzá. Nagyon nagy ellenszélben dolgozunk, beszélünk az emberekkel és ott vagyunk a digitális térben is, de mi vagyunk a többség – fogalmazott. 

A vajdasági magyarok Orbán Viktor mögött állnak

Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke arról beszélt, egyáltalán nem mindegy milyen kormánya lesz Magyarországnak a jövőben. Mi vajdasági magyarok mindent megteszünk annak érdekében, hogy Orbán Viktor maradjon a kormányfő – tette hozzá. 

Az életünket nem bízhatjuk hamis messiásokra, és olyanokra akik azt sem tudják, mit akarnak, de azt nagyon. 

2015-2023 között az illegális migráció miatt a saját bőrünkön tapasztaltuk meg annak a negatív hatásait – közölte a politikus. A békepártiságnak nincsen alternatívája – mutatott rá Pásztor Bálint. 

 

