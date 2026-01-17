Ft
mandiner szabó zsófi háborúellenes gyűlés lentulai krisztián miskolc

Háborúellenes Gyűlés Miskolcon – ÉLŐ közvetítés a Mandineren

2026. január 17. 10:03

Szombaton Miskolcra érkezik a békepárti rendezvénysorozat: a Háborúellenes Gyűlés, amelynek eseményeit élőben közvetítjük a Mandineren. A rendezvény középpontjában Magyarország biztonsága, a béke ügye és a háborúval szembeni határozott kiállás áll.

2026. január 17. 10:03
Háborúellenes Gyűlés, élő megszólalások, társadalmi üzenetek és egy beszéd, amely túlmutat a mai napon – a Mandiner egész napos élő műsorral követi a miskolci eseményeket. Megmutatjuk a helyszínen zajló programokat, és azt is, hogyan illeszkedik mindez a jelenlegi politikai és társadalmi folyamatokba.

A stúdióban Lentulai Krisztián és Szabó Zsófi várja Önöket, vendégeikkel pedig körbejárják az elhangzottak tágabb összefüggéseit is. Érkezik a stúdióba Muri Enikő és Halkó Petra, akik a társadalmi felelősségvállalásról és a következő hónapok tétjéről beszélnek. Később csatlakozik Bárdosi Sándor és Ókovács Szilveszter is, akiktől megtudhatják, mit jelent ma közszereplőként megszólalni ebben a témában.

A közvetítés egyik legfontosabb pillanata Orbán Viktor beszéde, amelyet élőben, megszakítás nélkül láthatnak Miskolcról. A beszédet megelőzően és azt követően is folyamatosan kapcsoljuk a helyszínt.

A nap végén visszatérünk a stúdióba, ahol Hortay Olivér és Pálfalvi Milán segítenek értelmezni az elhangzottakat: mit üzennek a miskolci felszólalások, milyen politikai és gazdasági következményei lehetnek, és mire érdemes figyelni az áprilisig hátralévő, és az utána következő időszakban.

 

Kövesse velünk az eseményeket élőben a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

