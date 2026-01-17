Háborúellenes Gyűlés Miskolcon – ÉLŐ közvetítés a Mandineren

Háborúellenes Gyűlés, élő megszólalások, társadalmi üzenetek és egy beszéd, amely túlmutat a mai napon – a Mandiner egész napos élő műsorral követi a miskolci eseményeket. Megmutatjuk a helyszínen zajló programokat, és azt is, hogyan illeszkedik mindez a jelenlegi politikai és társadalmi folyamatokba.

A stúdióban Lentulai Krisztián és Szabó Zsófi várja Önöket, vendégeikkel pedig körbejárják az elhangzottak tágabb összefüggéseit is. Érkezik a stúdióba Muri Enikő és Halkó Petra, akik a társadalmi felelősségvállalásról és a következő hónapok tétjéről beszélnek. Később csatlakozik Bárdosi Sándor és Ókovács Szilveszter is, akiktől megtudhatják, mit jelent ma közszereplőként megszólalni ebben a témában.