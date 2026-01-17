Ft
háború magyarország orosz-ukrán háború miskolc orbán viktor

Von der Leyenék most is számolnak – Orbán Viktor szerint ezt tervezik Európa fővárosaiban

2026. január 17. 07:27

A magyar miniszterelnök arról írt, miért fontos a mai, miskolci háborúellenes gyűlés.

2026. január 17. 07:27
null

„A háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk” – figyelmeztet Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, amelyben a szombati miskolci háborúellenes gyűlésre hívja követőit.

A miniszterelnök szerint Brüsszelben most azt számolgatják, hogyan tudják tovább finanszírozni a háborút és Ukrajnát „ameddig csak kell”. Hangsúlyozta, Németországban már újra is indították a sorkatonaságot.

„Ebbe a háborús örvénybe akarnak a brüsszeliek berántani minket, magyarokat is. Ennek kell ellenállnunk” – szólít fel, majd hozzáteszi – „Ezért találkozunk ma Miskolcon. A békéért és Magyarországért!”

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Robert-N
2026. január 17. 09:04
socialismo-e-muerteRobert-N 2026. január 17. 09:00 Akkor hajrá, ha nincs több kérdésed. ---- Nem én nyávogok szenvedve. Hogy hát minden milyen szar. Világ böszméi egybe süljetek.
Robert-N
2026. január 17. 08:57
socialismo-e-muerteRobert-N 2026. január 17. 08:56 Téged nem érdekel ha pl. nincs a közutakon eltakarítva a hó? Avagy miért adózol? ----- Hogy neked legyen mit kérdezni.
Robert-N
2026. január 17. 08:53
socialismo-e-muerteVasalo 2026. január 17. 08:50 Mi köze? Nem tudom, de Orbán a havazással kezdte a tegnapi rádióinterjút. ---- És téged mit érdekel? Nem veszel részt semmiben.
patikus-3
•••
2026. január 17. 08:42 Szerkesztve
Európa fővárosaiban, Párizsban, Berlinben, Romában, az egészséges nacionalizmus pártjai egyre jobban ódzkodnak a Trump-féle Birodalmi Amerika imperializmusától. Marine LePen nyíltan bírálja a venezuelai puccsot, a grönlandi fenyegetést, s ebben Alice Weidel sem marad le utána. Georgia Meloninak erős kifogasai vannak azzal az elfogult, szemellenzős stratégiai vaksággal szemben, ahogy az amerikai elnök kezeli a Gáza-övezetet. S milyen meglepő. Épp ezekben a témákban a magyar ellenzék mélyen hallgat, az Orbán-Magyar-paktum értelmében. Árulkodó, hogy a paktumpartoknak semmi közük nincsen a magyar nacionalizmushoz és szuverenitáshoz. Orbán zsenije fölsejlik, hogy az Orbán-Gyurcsány-paktumhoz hasonlóan Petivel is paktumot kötött, hogy dekapacitálja a tényleges kormányváltó erőket. Érik a nagykoalíció, felebarátaim!
