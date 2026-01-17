Von der Leyenék most is számolnak – Orbán Viktor szerint ezt tervezik Európa fővárosaiban

Sokkoló forgatókönyv látott napvilágot: kiderült, mit veszítenének a magyarok egy Tisza-kormánnyal! (VIDEÓ)
Megszorítások és elszegényedés – ezt hozná Magyar Péter kormányzása az EP-ben leadott szavazatok alapján. Kovács András írása.
A magyar miniszterelnök arról írt, miért fontos a mai, miskolci háborúellenes gyűlés.
„A háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk” – figyelmeztet Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, amelyben a szombati miskolci háborúellenes gyűlésre hívja követőit.
A miniszterelnök szerint Brüsszelben most azt számolgatják, hogyan tudják tovább finanszírozni a háborút és Ukrajnát „ameddig csak kell”. Hangsúlyozta, Németországban már újra is indították a sorkatonaságot.
„Ebbe a háborús örvénybe akarnak a brüsszeliek berántani minket, magyarokat is. Ennek kell ellenállnunk” – szólít fel, majd hozzáteszi – „Ezért találkozunk ma Miskolcon. A békéért és Magyarországért!”
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán