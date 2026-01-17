Von der Leyenék most is számolnak – Orbán Viktor szerint ezt tervezik Európa fővárosaiban

„A háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk” – figyelmeztet Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, amelyben a szombati miskolci háborúellenes gyűlésre hívja követőit.

A miniszterelnök szerint Brüsszelben most azt számolgatják, hogyan tudják tovább finanszírozni a háborút és Ukrajnát „ameddig csak kell”. Hangsúlyozta, Németországban már újra is indították a sorkatonaságot.