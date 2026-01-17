Ft
háború Tisza Párt magyar péter ursula von der leyen európai parlament migráció ukrajna

Sokkoló forgatókönyv látott napvilágot: kiderült, mit veszítenének a magyarok egy Tisza-kormánnyal! (VIDEÓ)

2026. január 17. 06:02

A rezsicsökkentés megszüntetése, adóemelés, kötelező sorkatonaság és Ukrajna feltétlen támogatása – valós EP-szavazások rajzolják ki, mit veszíthet Magyarország egy kormányváltással.

2026. január 17. 06:02
null
Kovács András
Kovács András

„Rendkívüli bejelentésekkel érkeztem a Tisza-kormányülésről: a mai naptól megszüntetjük a korábbi kormányok által bevezetett lakástámogatási kedvezményeket és a többgyermekes édesanyák szja-mentességét, a rezsicsökkentés fenntartására a továbbiakban nincsen lehetőség, bruttó 500 ezer forint alatti keresetnél 25, míg bruttó 500 ezer forint felett 35 százalékos adókulcsokat vezetünk be.

Ukrajna sikere mindennél fontosabb, és ebben bizony a magyar embereknek is terheket vállalniuk! Visszaállítjuk a kötelező sorkatonaságot, és megkezdjük a magyar katonai kontingensek Ukrajnába szállítását. Közösen legyőzzük Oroszországot, és a jóvátételből mindenkit kárpótolni fogunk” – ezzel zárta rövid [és hál' Istennek egyelőre csak képzeletbeli! – a szerk.] nyilatkozatát az újdonsült miniszterelnök, majd gyorsan távozott.

Tisza
Ha az EP-szavazásokat nézzük, akkor sokkoló jövő vár Magyarországra egy Tisza-kormány esetén
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Mit veszíthetünk egy Tisza-kormánnyal?

Kötter Tamás íróval találkoztam a minap, és ő vetette fel nekem, hogy a mostani választási szituációban a legfőbb politikai kérdést úgy kell feltenni: mit is veszíthet Magyország egy kormányváltással? Mivel kormányt váltani egyelőre csak a Tisza Pártnak van esélye a létező pártkínálatból, így csak az ő ajánlatukat tudjuk mérlegre tenni. De mit és hogyan tegyünk mérlegre? A Fidesz, a KDNP, az MSZP, a DK esetében viszonylag könnyű dolgunk van, mivel ezek a pártok vagy épp kormányon vannak, vagy korábban már voltak kormányon. Bőven van összehasonlítási alapunk, és látjuk, hogy a korábbi kampányokban elhangzottakból mit tartottak be, mit nem. Tiszta sor lenne, ha csak ezek az erők néznének szembe egymással. De mi legyen a Tiszával? 

A párt értelemszerűen még nem volt kormányon, sőt még egyetlen önkormányzatot sem vezetett a létrejötte óta. Abba most nem szeretnék belemenni, hogy nézük meg, milyen kijelentéseket tett Magyar Péter, mivel azoknak pontosan az ellenkezőjét is elmondta már. Ebben a rengetegben nem érdemes elveszni, mert akkor ennek a cikknek a végére már csak április 12-e után érnék.

Mindezek mellett szerencsére van egy dolog, amire magabiztosan támaszkodhatunk, ha a párt jövőbeli tervei kapcsán valós képet akarunk kialakítani. Ez pedig az Európai Parlamentben végzett tevékenységük és az ott leadott vagy éppen nem leadott szavazatok.

Mindkettő bizonyító erővel bír! 

Ezeket szavazta meg a Tisza Párt

„Folyamatosan dolgozni fogunk az Európai Parlamentben” – ígérte Magyar Péter még 2024 nyarán. Ebből az lett, hogy Magyar mára a legtöbbet hiányzó EP-képviselő lett. Persze korábban arról beszélt, hogy az EP-képviselőség egy kamuállás. Mindezek mellett jegyezzük meg, hogy a legfontosabb ügyekben (Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány, háborúpárti javaslatok, migrációt támogató javaslatok) a Tisza-vezér nem vett részt a szavazásokban. Bár úgy gondolja, hogy nem kellett állást foglalnia ezekben a sorskérdésekben, de a távolmaradása önmagában egy állásfoglalás. Magyar megtehette volna, hogy ezen ügyekben egyértelműen kiálljon a szuverenista magyar vélemény mellett, de ezt nem tette. Távolmaradásával pedig a migráció- és háborúpárti többséget segítette! 

Magyar mellett még hat EP-képviselője van a Tiszának. Nagy szerencsénkre ők sokkal gyakrabban megjelentek a munkahelyükön, és több esetben szavaztak is. Nézzünk is néhányat: 

  • A Tisza Párt képviselői 2024 októberében arra voksoltak, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum.
  • 2025 márciusában Magyar Péter neve előterjesztőként szerepelt az Európai Parlament eddigi egyik legsúlyosabb háború- és ukránpárti indítványán. A Tisza elnöke végül levetette nevét a dokumentumról, képviselői pedig nem szavaztak.
  • A tiszás EP-képviselők 2025 áprilisában kiálltak a háborús politika, az ukrán EU-tagság, a migrációs paktum, illetve a liberális aktivistacsoportok megnövelt finanszírozása mellett.
  • 2025 júniusában a Tisza megszavazta a „Tisztaipar-megállapodásról” szóló határozatot, ami azt követeli, hogy Magyarország állítsa le az Oroszországból érkező energiaszállítást.
  • 2025 decemberében kiálltak amellett, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból vásároljanak és fejlesszenek védelmi eszközöket.
  • A Tisza Párt képviselői 2024 novemberében megszavazták a rezsicsökkentés megszüntetésére irányuló indítványt.
  • 2025 májusában a Tisza Párt képviselői támogatták az ingyenes vízhasználat eltörlését.
  • A tiszások 2025 júliusában és októberében két szavazáson is kiálltak Ursula von der Leyen mellett az ellene kezdeményezett bizalmatlansági indítványokon.

Na, kérem szépen, a fenti gyűjtés értelemszerűen nem tartalmazza az összes leadott voksukat. Csak a legfőbb csomópontokra összpontosítottam.

Teljes kiállás a korrupt és háborúpárti Ursula von der Leyen mellett

Az összes szavazat közül a legnagyobb súllyal nálam az Ursula von der Leyen bizalmatlansági indítványáról szóló voks esik. Ennek oka teljesen egyszerű. Ahogyan a magyar Országgyűlésben, sőt a világ összes parlamentáris rendszerében annak a voksnak van a legnagyobb súlya, amikor a kormányfő személyéről döntenek a képviselők. Ennek mentén rendeződnek el a felelősségi körök, valamint a teljesen világos politikai álláspontok.

Ursula von der Leyen pedig egyszemélyben fejezi ki a mai uniós politikát. Aki támogatja az Európai Bizottság elnökét, az támogatja a háborút, az illegális migrációt, a korlátlan genderpropagandát.

Mindezek mellett hatalmon tartja azt a személyt, aki ellen az elmúlt években töménytelen mennyiségű korrupciógyanús eset látott napvilágot. Tehát aki Ursula von der Leyent bármilyen szavazáson támogatja, az bizony háborúpárti, migrációpárti és korrupciópárti! 

Világos: miközben Magyar Péter megpróbálja Magyarországon azt elhitetni a közvéleménnyel, hogy ellenzi a korrupciót, ellenzi az illegális bevándorlást és ellenzi a háborút, addig európai parlamenti képviselőként nemhogy felszólalni nem mert a Bizottság elnökével szemben, hanem az ellene beadott bizalmatlansági indítványra sem nyomott igen gombot.

Magyar Péter és a Tisza a szavazások alapján bizony háborúpárti, migrációpárti és korrupciópárti. 

A szavazások alapján tehát már be tudjuk lőni, milyen kormányzást is várhatunk egy ilyen erőtől. A legújabb tervek szerint Ukrajna jövőbeli finanszírozása minden egyes magyar embernek 1,3 millió forintba kerülne. Ezt a pénzt pedig be kéne szednie a Tiszának, ha meg szeretné őrizni azoknak a jóindulatát, akik mellett folyton kiállnak az EP-ben. Azt is tudjuk, hogy a brüsszeli gazdasági ajánlások között szerepel az egykulcsos adó megszüntetése, a 13. havi nyugdíj megszüntetése, a rezsicsökkentés teljes átalakítása vagy megszüntetése, az orosz energiahordozók teljes kivezetése a magyar piacról. Mindezekhez pedig jön Ukrajna végsőkig való támogatása.

Az írásom elején egy fikciót vázoltam fel. Ha pedig a fent bemutatott tényeket számbavesszük, akkor mindenki előtt teljesen egyértelmű lehet, mit is veszíthetünk egy kormányváltással. 

A fikcióból pedig nagyon gyorsan valóság lehet! 

Először elveszítjük az anyagi, majd pedig a fizikai bizonságunkat is. Lépésről lépésre Magyarország ismét egy szegény és reménytelen ország lesz! A tiszások által leadott szavazatok egyértelmű irányt jelölnek ki esetleges kormányzásuk előtt. Szerencsére április 12-én azonban még Önök döntenek! 

***

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP 

 

