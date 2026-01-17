Sokkoló forgatókönyv látott napvilágot: kiderült, mit veszítenének a magyarok egy Tisza-kormánnyal! (VIDEÓ)

Kötter Tamás íróval találkoztam a minap, és ő vetette fel nekem, hogy a mostani választási szituációban a legfőbb politikai kérdést úgy kell feltenni: mit is veszíthet Magyország egy kormányváltással? Mivel kormányt váltani egyelőre csak a Tisza Pártnak van esélye a létező pártkínálatból, így csak az ő ajánlatukat tudjuk mérlegre tenni. De mit és hogyan tegyünk mérlegre? A Fidesz, a KDNP, az MSZP, a DK esetében viszonylag könnyű dolgunk van, mivel ezek a pártok vagy épp kormányon vannak, vagy korábban már voltak kormányon. Bőven van összehasonlítási alapunk, és látjuk, hogy a korábbi kampányokban elhangzottakból mit tartottak be, mit nem. Tiszta sor lenne, ha csak ezek az erők néznének szembe egymással. De mi legyen a Tiszával?

A párt értelemszerűen még nem volt kormányon, sőt még egyetlen önkormányzatot sem vezetett a létrejötte óta. Abba most nem szeretnék belemenni, hogy nézük meg, milyen kijelentéseket tett Magyar Péter, mivel azoknak pontosan az ellenkezőjét is elmondta már. Ebben a rengetegben nem érdemes elveszni, mert akkor ennek a cikknek a végére már csak április 12-e után érnék.

Mindezek mellett szerencsére van egy dolog, amire magabiztosan támaszkodhatunk, ha a párt jövőbeli tervei kapcsán valós képet akarunk kialakítani. Ez pedig az Európai Parlamentben végzett tevékenységük és az ott leadott vagy éppen nem leadott szavazatok.

Mindkettő bizonyító erővel bír!

Ezeket szavazta meg a Tisza Párt