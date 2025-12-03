Pánik Brüsszelben: Ursula von der Leyen barátnőjének korrupciós botránya magával ránthatja az Európai Bizottság elnökét is

Az Európai Ügyészség szerint „erős a gyanú”, hogy a 2021–2022-ben a brüsszeli College of Europe-hoz tartozó diplomáciai akadémia létrehozására kiírt közbeszerzési eljárás nem volt tisztességes, és a gyanúsítottak magatartása – ha beigazolódik – közbeszerzési csalást, korrupciót, összeférhetetlenséget és hivatali titoksértést valósíthat meg.

A Politico szerint, ha a vádak beigazolódnak, ez lenne a legnagyobb brüsszeli botrány az 1999-es Jacques Santer-bizottság tömeges lemondása óta,

amelyet akkor pénzügyi visszaélések miatt kényszerítettek ki.

Az ügy várhatóan tovább mélyíti a feszültséget Ursula von der Leyen és az unió jelenlegi külügyi főképviselője, Kaja Kallas között. Egy uniós tisztviselő védelmébe vette von der Leyent, és inkább az EEAS-t hibáztatta – azt az autonóm szolgálatot, amely az uniós szerződések szerint a főképviselő irányítása alá tartozik, aki egyben a 27 biztos egyik alelnöke is. Szerinte „igazságtalan”, hogy minden botrányt az Európai Bizottság elnökéhez kötnek. „Nem fair, hogy egy olyan ügy miatt akarják őt bizalmatlansági indítvánnyal sújtani, amiért esetleg a Külügyi Szolgálat felelős. Nem ő felelős az összes intézményért” – mondta.