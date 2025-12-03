Pánik Brüsszelben: Ursula von der Leyen barátnőjének korrupciós botránya magával ránthatja az Európai Bizottság elnökét is

Durva: rendőrök rohanták le az EU-s diplomatakeltetőt Brüsszelben
Korrupciógyanú miatt csaptak le a belga hatóságok: az EEAS központját és a College of Europe intézményét is átkutatták egy uniós pénzügyekkel kapcsolatos ügyben.
A gyanú szerint manipulálták a brüsszeli diplomáciai akadémia közbeszerzését. Ez lehet a legsúlyosabb korrupciós botrány az Európai Unióban a Santer-bizottság 1999-es bukása óta.
Ursula von der Leyen a generációjának legsúlyosabb kihívásával néz szembe az Európai Unió korrupciós ügyeinek terén – írja a Politico. A lap szerint a bizottsági elnöknek „meg kell találnia a módját”, hogy kimaradjon az EU Külügyi Szolgálatát (EEAS) érintő korrupciós botrányból, amely még Von der Leyen első mandátumára nyúlik vissza.
A Politico szerint nem lesz könnyű dolga, hiszen pályafutása során már eddig is számos korrupciós vád érte. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az Európai Ügyészség (EPPO) kedden bejelentette, hogy őrizetbe vették
A hírek megjelenése után azonnal újra napirendre került egy – immár harmadik – Von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány lehetősége is – írja a lap.
Az Európai Ügyészség szerint „erős a gyanú”, hogy a 2021–2022-ben a brüsszeli College of Europe-hoz tartozó diplomáciai akadémia létrehozására kiírt közbeszerzési eljárás nem volt tisztességes, és a gyanúsítottak magatartása – ha beigazolódik – közbeszerzési csalást, korrupciót, összeférhetetlenséget és hivatali titoksértést valósíthat meg.
A Politico szerint, ha a vádak beigazolódnak, ez lenne a legnagyobb brüsszeli botrány az 1999-es Jacques Santer-bizottság tömeges lemondása óta,
amelyet akkor pénzügyi visszaélések miatt kényszerítettek ki.
Az ügy várhatóan tovább mélyíti a feszültséget Ursula von der Leyen és az unió jelenlegi külügyi főképviselője, Kaja Kallas között. Egy uniós tisztviselő védelmébe vette von der Leyent, és inkább az EEAS-t hibáztatta – azt az autonóm szolgálatot, amely az uniós szerződések szerint a főképviselő irányítása alá tartozik, aki egyben a 27 biztos egyik alelnöke is. Szerinte „igazságtalan”, hogy minden botrányt az Európai Bizottság elnökéhez kötnek. „Nem fair, hogy egy olyan ügy miatt akarják őt bizalmatlansági indítvánnyal sújtani, amiért esetleg a Külügyi Szolgálat felelős. Nem ő felelős az összes intézményért” – mondta.
A Bizottság Sannino ügyében nem kívánt nyilatkozni. A College of Europe Mogherinihez intézett konkrét kérdésekre szintén nem válaszolt, csupán egy általános nyilatkozatot adott ki, amelyben leszögezi: „továbbra is elkötelezett a legmagasabb szintű integritás, méltányosság és megfelelőség mellett – mind akadémiai, mind adminisztratív kérdésekben”.
A Politico felidézte, az Európai Uniót a 2020-as évek eleje óta folyamatosan rázzák meg az egyre súlyosabb korrupciós botrányok.
Korábban olyan ügyek, mint a Katar-gate főként az Európai Parlamentet érintették, a Bizottság azonban szintén nem volt mentes a visszaélésektől. A legnagyobb botrány akkor robbant ki, amikor kiderült, hogy Ursula von der Leyen SMS-ekben „bonyolította” a Pfizer vezérigazgatójával a Covid–19-vakcinák beszerzését a járvány idején, majd az üzeneteket később egyszerűen törölték.
Ha a Mogherini – aki 2020-ban lett a College of Europe rektora, már akkor komoly kritikák kereszttüzében állt, mert nem felelt meg a pályázati kiírásnak, késve jelentkezett, és szakmai szempontból sem tartották alkalmasnak a posztra – elleni vádak beigazolódnak, annak katasztrofális következményei lesznek.
Cristiano Sebastiani, az egyik legnagyobb uniós szakszervezet, a Renouveau & Démocratie képviselője szerint ennek „katasztrofális hatással lesz az érintett intézmények, de tágabb értelemben valamennyi európai intézmény hitelességére és a polgárok percepciójára”. „Ez nem jó az uniós intézményeknek, sem a Bizottság szolgálatainak. Nem jó Európának, eltereli a figyelmet a valódi problémákról” – fogalmazott egy névtelenséget kérő bizottsági tisztviselő.
Olyan képet fest, mintha Brüsszel egy olyan elit, informális hálózat lenne, amelyik szívességeket osztogat.
Ráadásul Mogherini az egyik legsikeresebb főképviselőnek számított, ez közdiplomáciai szempontból is rendkívül rossz üzenet”
– tette hozzá.
Durvul a legújabb EU-s korrupciós botrány.
