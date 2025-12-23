Ft
magyar péter kéri lászló bizonyíték baloldal

Itt a végső bizonyíték arra, hogy Magyar Péter mögött a bukott baloldal sorakozott fel

2025. december 23. 13:06

A Tisza Párt körül pedig a baloldali holdudvar képviselői bukkannak fel rendszeresen, noha tagadják, hogy együttműködnének Magyar Péterrel.

2025. december 23. 13:06
null

Magyar Péter politikai feltűnése óta sorra jelennek meg mögötte a régi levitézlett baloldali holdudvar tagjai – emlékeztet a Magyar Nemzet. Ennek egyik legjobb példája Kéri László politológus, aki a kezdetektől a Tisza-projekt mellett bábáskodik. Kéri a Kontroll.hu portálon megjelent – amely Magyar Péter öccséé, Magyar Mártoné –, több mint egy órás interjújában kerülte a kritikus kérdéseket, ugyanakkor a beszélgetés idejének nagy részében egymást méltatta Kéri László és Magyar Péter.

„A Tiszával a régi baloldali világ próbálja átmenteni magát, amely korábban az MSZP-t is szolgálta” – idézte a Magyar Nemzet Deák Dánielt. A XXI. Század Intézet vezető elemzője arra reagált, hogy Radnai Márk a következőt írta egy fotó alá, amin Kéri László és Magyar Péter látható: „Laci bácsi az első tiszás!”

Nyitókép: Képernyőfotó/Konrtoll.hu

 

VeressZoltán
2025. december 23. 15:46
Most sem éjti.
Szerintem
2025. december 23. 15:14
A tiszarszigetek a párt helyi alapszervezetei, de párttagok mégse lehetnek, ahogy a programíró szakértőik sem. A tiszar párttagok nélküli párt. Azért van ez így, hogy a titkolózó hazugságaik fenntartása érdekében, bármikor, bármelyik emberüket, programíró szakértőjüket is letagadhassák, mondván nem tartozik a párthoz. Így próbálják meg tagadni, elhazudni a szakértőik nyilvánosság felé tett kijelentéseit is, a tervezett brutális megszorításaikról.
jetilovag
2025. december 23. 14:06
libcsik?..tiszafos agyhalottak!...össze vissza fossátok magatokat.....köcsögök.....fukrajna imádatával, adóemeléssel, a háború támogatásával , migráncs imádattal, a kerítés szétszakításával, a ruszki kőolaj, benzin leállításával nem nyertek választást!... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....köcsögök..tiszafan laposföldhívők....🤣🤣🤣🤣🤣......agyelhaltok vagytok bazdmeg!
csulak
2025. december 23. 13:35
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
