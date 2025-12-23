Itt a végső bizonyíték arra, hogy Magyar Péter mögött a bukott baloldal sorakozott fel

Magyar Péter politikai feltűnése óta sorra jelennek meg mögötte a régi levitézlett baloldali holdudvar tagjai – emlékeztet a Magyar Nemzet. Ennek egyik legjobb példája Kéri László politológus, aki a kezdetektől a Tisza-projekt mellett bábáskodik. Kéri a Kontroll.hu portálon megjelent – amely Magyar Péter öccséé, Magyar Mártoné –, több mint egy órás interjújában kerülte a kritikus kérdéseket, ugyanakkor a beszélgetés idejének nagy részében egymást méltatta Kéri László és Magyar Péter.

„A Tiszával a régi baloldali világ próbálja átmenteni magát, amely korábban az MSZP-t is szolgálta” – idézte a Magyar Nemzet Deák Dánielt. A XXI. Század Intézet vezető elemzője arra reagált, hogy Radnai Márk a következőt írta egy fotó alá, amin Kéri László és Magyar Péter látható: „Laci bácsi az első tiszás!”