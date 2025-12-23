Orbán Viktor elárulta, miért hívta össze karácsony előtt a kormánytagokat (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, december 23-án délután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismét a pulpitus mögé áll, azaz még az ünnepek előtt tartanak egy Kormányinfót, melyet értelemszerűen kormányülés előz meg.

A kormányülés elején Orbán Viktor miniszterelnök viccsen megjegyezte, hogy az értekezés értelmét az is adja, hogy egyik jelenlévőnek se kelljen odahaza segíteni a porszívózásban.