A kormány az ünnepekre tartogatta a legnagyobb dobását? – meglepő időpontban kerül megrendezésre a Kormányinfó

„Holnap 15:30 Kormányinfó” – írta Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az időpont meglepő lehet, hiszen a kormány tájékoztató jellegű műsorát általában csütörtökönként rendezik, azonban ez most a karácsony egybeesése miatt nem lehetséges.