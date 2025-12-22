Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány gulyás gergely kormányinfó

A kormány az ünnepekre tartogatta a legnagyobb dobását? – meglepő időpontban kerül megrendezésre a Kormányinfó

2025. december 22. 18:16

Még karácsony előtt jelentkezik Gulyás Gergely.

2025. december 22. 18:16
null

„Holnap 15:30 Kormányinfó” – írta Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az időpont meglepő lehet, hiszen a kormány tájékoztató jellegű műsorát általában csütörtökönként rendezik, azonban ez most a karácsony egybeesése miatt nem lehetséges.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét
Tovább a cikkhezchevron

A Kormányinfó tehát kedden 15:30-kor jelentkezik új epizóddal.

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!