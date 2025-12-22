A kormány az ünnepekre tartogatta a legnagyobb dobását? – meglepő időpontban kerül megrendezésre a Kormányinfó

Magyar Péter hatalmas stratégiai hibát követett el: színt kellett vallania, nem lett jó vége
A Tisza elnökének terve egy pontban félresiklott.
Még karácsony előtt jelentkezik Gulyás Gergely.
„Holnap 15:30 Kormányinfó” – írta Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Az időpont meglepő lehet, hiszen a kormány tájékoztató jellegű műsorát általában csütörtökönként rendezik, azonban ez most a karácsony egybeesése miatt nem lehetséges.
A Kormányinfó tehát kedden 15:30-kor jelentkezik új epizóddal.
