Tovább gyűrűzik a botrány Brüsszelben: letartóztatták az unió korábbi külügyi főképviselőjét is

Az Európai Bizottság volt alelnökét és az uniós külügyi szolgálat (EEAS) korábbi vezetőjét, Federica Mogherinit őrizetbe vették a belga hatóságok – írja a The Telegraph a belga és francia média értesüléseire hivatkozva.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a belga rendőrség házkutatást tartott az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) brüsszeli székházában, amelynek Mogherini 2014 és 2019 között volt a vezetője, valamint a bruge-i College of Europe-ban, amelynek 2020 óta rektora. Emellett több magánlakásban is végeztek házkutatást a hatóságok. A rendőrség dokumentumokat foglalt le, és három embert vettek őrizetbe közbeszerzési csalás, korrupció és bűncselekményi összeférhetetlenség gyanúja miatt – írja az Euractiv szerint.