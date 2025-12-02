Ft
korrupció Federica Mogherini EEAS EU Európai Bizottság

Tovább gyűrűzik a botrány Brüsszelben: letartóztatták az unió korábbi külügyi főképviselőjét is

2025. december 02. 20:43

Durvul a legújabb EU-s korrupciós botrány.

2025. december 02. 20:43
null

Az Európai Bizottság volt alelnökét és az uniós külügyi szolgálat (EEAS) korábbi vezetőjét, Federica Mogherinit őrizetbe vették a belga hatóságok – írja a The Telegraph a belga és francia média értesüléseire hivatkozva.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a belga rendőrség házkutatást tartott az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) brüsszeli székházában, amelynek Mogherini 2014 és 2019 között volt a vezetője, valamint a bruge-i College of Europe-ban, amelynek 2020 óta rektora. Emellett több magánlakásban is végeztek házkutatást a hatóságok. A rendőrség dokumentumokat foglalt le, és három embert vettek őrizetbe közbeszerzési csalás, korrupció és bűncselekményi összeférhetetlenség gyanúja miatt – írja az Euractiv szerint.

A belga L’Echo című lap szerint Mogherini is az őrizetbe vettek között van.

Őrizetbe vették Stefano Sanninót, az EU egyik magas rangú tisztségviselőjét is, aki Mogherini alatt az EEAS főtitkára volt az Európai Diplomáciai Akadémia létrehozásakor, jelenleg pedig az Európai Bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és az Öböl-régióért felelős részlegét vezeti. Az Euractiv egy névtelenül nyilatkozó forrására hivatkozva arról is beszámolt, hogy őrizetbe vettek egy további, a College of Europe végrehajtói oktatási részlegénél dolgozó alkalmazottat is.

A nyomozás középpontjában állítólag a College of Europe 2022-ben, a bruge-i Spanjaardstraat-on vásárolt épülete áll, amelyért 3,2 millió eurót fizetett az intézmény.

A hatóságok szerint az intézményhez előre eljuthattak bizalmas információk, ami tisztességtelen versenyt eredményezhetett.

Eddig hivatalos vádemelés nem történt.

A College of Europe-ot 1949-ben alapították, az EU diplomata- és köztisztviselő-képzésének elit intézményének tartják; számos öregdiákja tölt be magas pozíciót az európai politikában és az uniós intézményekben. Az intézet legfontosabb feladata, hogy a tagállamokból érkező egyetemi végzettségű hallgatókat készítse fel uniós karrierre.

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN / AFP

