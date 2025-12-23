Ez a kommunistatempó – Tanács Zoltán is átvette a főnöke stílusát, megfenyegette a Magyar Jelen munkatársait

A Magyar Jelen arról írt, hogy nagy port kavart Magyar Péter vasárnapi kijelentése. A Tisza elnöke Újpesten egy hozzá odalépő férfinek, aki azt kérdezte tőle, lesz-e kiállás Lakatos Márk áldozatai mellett, már-már a stylist védelmében azt mondta, hogy Lakatos „pert nyert az őt rágalmazókkal” szemben.

Emlékezetes, hogy az idézett párbeszédről a portál Facebook-oldalára egy vágatlan videófelvétel is kikerült. Ehhez Tanács Zoltán, a Tisza politikusa és egyik vezetője az alábbi hozzászólást fűzte, melyben állásuk elvesztésével fenyegette meg a Magyar Jelen szerkesztőségét: „Ez a szintű propaganda bűncselekmény. Áprilistól az a minimum, hogy nem lesz munkája egy propagandistának sem, de nagyon remélem, hogy a fél életét is bíróságon tölti majd mindenki, aki ebben részt vesz. A propaganda TV tulajdonosától kezdve az utolsó hírszerkesztőig és riporterig”.