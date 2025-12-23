Ez a kommunistatempó – Tanács Zoltán is átvette a főnöke stílusát, megfenyegette a Magyar Jelen munkatársait

Ennél már tényleg nincs lejjebb: Magyar Péter meggyalázta Lakatos Márk 13 éves áldozatát (VIDEÓ)
Hazudott a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter azért mentegetheti a Lakatost, mert az Nagy Ervin évtizedes barátja.
„A kommunisták voltak azok Magyarországon, akik világnézet és a párthoz való hűség alapján döntötték el, ki dolgozhat bizonyos helyeken és ki nem” – írta a Magyar Jelen újságírója.
A Magyar Jelen arról írt, hogy nagy port kavart Magyar Péter vasárnapi kijelentése. A Tisza elnöke Újpesten egy hozzá odalépő férfinek, aki azt kérdezte tőle, lesz-e kiállás Lakatos Márk áldozatai mellett, már-már a stylist védelmében azt mondta, hogy Lakatos „pert nyert az őt rágalmazókkal” szemben.
Emlékezetes, hogy az idézett párbeszédről a portál Facebook-oldalára egy vágatlan videófelvétel is kikerült. Ehhez Tanács Zoltán, a Tisza politikusa és egyik vezetője az alábbi hozzászólást fűzte, melyben állásuk elvesztésével fenyegette meg a Magyar Jelen szerkesztőségét: „Ez a szintű propaganda bűncselekmény. Áprilistól az a minimum, hogy nem lesz munkája egy propagandistának sem, de nagyon remélem, hogy a fél életét is bíróságon tölti majd mindenki, aki ebben részt vesz. A propaganda TV tulajdonosától kezdve az utolsó hírszerkesztőig és riporterig”.
Tanács a fentiekhez hozzáfűzte, hogy a sajtóperekből befolyó összegeket gyermekvédelemre költik majd, valamint azt is leszögezte, hogy „a legaljasabb propagandisták és tulajdonosaik pedig jó eséllyel mennek a börtönbe, mert az egész bűnös hálózatot teljességgel illegálisan, közpénzek illegális felhasználásával finanszírozzák évek óta”. Utóbbi állítását Magyar Péter tanácsadója azonban semmilyen módon nem támasztotta alá – jegyezte meg a lap.
Lipták Tamás, a Magyar Jelen munkatársa a történtek kapcsán valamivel később kifejtette véleményét. Mint fogalmazott,
aki emlékeztetett, hogy a tiszás kommentelők mellett Magyar Péter is rendszeresen fenyegetőzik azzal, hogy az általa propagandistának vélt újságíróknak nem lesz állása jövő áprilistól, amennyiben ők nyerik a választásokat.
Legalább az kiderül a Magyar Jelen oldalára írt kommentből, hogy a kommunistákéhoz hasonló tisztogatások, a magáncégek alkalmazottainak meghurcolása szerepel majd a programjukban. Igazi komcsi tempó”.
– húzta alá Lipták.
Az újságíró egy „rossz hírrel” zárta bejegyzését. Közölte, ahogy korábban is írt cikkeket, könyvet, és készített műsorokat fizetés nélkül, pusztán világnézeti elkötelezettségéből fakadóan, és ugyanúgy folytatni fogja ezt a tevékenységet akkor is, ha április után valóban állás nélkül maradna.
Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője pedig közösségi oldalán arra mutatott rá, hogy Tanács Zoltán nem egy „mezei kommentelő”, hanem a „rendszerváltásra” készülő legnagyobb ellenzéki párt egyik országgyűlési képviselőjelöltje. Horváth szerint ebben a minőségében pedig még súlyosabb a Tiszától független médiamunkásokat fenyegető hozzászólása.
A lap főszerkesztője ironikusan még azt is hozzátette, hogy itt, „a posztszocialista félperiférián meg örülhetünk is, ugyanis akár közénk is lövethetne”.
Nyitókép: Képernyőfotó