Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt magyar péter Tanács Zoltán lakatos márk magyar jelen fenyegetés újságíró

Ez a kommunistatempó – Tanács Zoltán is átvette a főnöke stílusát, megfenyegette a Magyar Jelen munkatársait

2025. december 23. 14:47

„A kommunisták voltak azok Magyarországon, akik világnézet és a párthoz való hűség alapján döntötték el, ki dolgozhat bizonyos helyeken és ki nem” – írta a Magyar Jelen újságírója.

2025. december 23. 14:47
null

A Magyar Jelen arról írt, hogy nagy port kavart Magyar Péter vasárnapi kijelentése. A Tisza elnöke Újpesten egy hozzá odalépő férfinek, aki azt kérdezte tőle, lesz-e kiállás Lakatos Márk áldozatai mellett, már-már a stylist védelmében azt mondta, hogy Lakatos „pert nyert az őt rágalmazókkal” szemben. 

Emlékezetes, hogy az idézett párbeszédről a portál Facebook-oldalára egy vágatlan videófelvétel is kikerült. Ehhez Tanács Zoltán, a Tisza politikusa és egyik vezetője az alábbi hozzászólást fűzte, melyben állásuk elvesztésével fenyegette meg a Magyar Jelen szerkesztőségét: „Ez a szintű propaganda bűncselekmény. Áprilistól az a minimum, hogy nem lesz munkája egy propagandistának sem, de nagyon remélem, hogy a fél életét is bíróságon tölti majd mindenki, aki ebben részt vesz. A propaganda TV tulajdonosától kezdve az utolsó hírszerkesztőig és riporterig”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Tanács a fentiekhez hozzáfűzte, hogy a sajtóperekből befolyó összegeket gyermekvédelemre költik majd, valamint azt is leszögezte, hogy „a legaljasabb propagandisták és tulajdonosaik pedig jó eséllyel mennek a börtönbe, mert az egész bűnös hálózatot teljességgel illegálisan, közpénzek illegális felhasználásával finanszírozzák évek óta”. Utóbbi állítását Magyar Péter tanácsadója azonban semmilyen módon nem támasztotta alá – jegyezte meg a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

Kommunistatempót emlegetnek a lap szerkesztői

Lipták Tamás, a Magyar Jelen munkatársa a történtek kapcsán valamivel később kifejtette véleményét. Mint fogalmazott, 

a kommunisták voltak azok Magyarországon, akik világnézet és a párthoz való hűség alapján döntötték el, ki dolgozhat bizonyos helyeken és ki nem”.

aki emlékeztetett, hogy a tiszás kommentelők mellett Magyar Péter is rendszeresen fenyegetőzik azzal, hogy az általa propagandistának vélt újságíróknak nem lesz állása jövő áprilistól, amennyiben ők nyerik a választásokat.

Legalább az kiderül a Magyar Jelen oldalára írt kommentből, hogy a kommunistákéhoz hasonló tisztogatások, a magáncégek alkalmazottainak meghurcolása szerepel majd a programjukban. Igazi komcsi tempó”.

– húzta alá Lipták.

Az újságíró egy „rossz hírrel” zárta bejegyzését. Közölte, ahogy korábban is írt cikkeket, könyvet, és készített műsorokat fizetés nélkül, pusztán világnézeti elkötelezettségéből fakadóan, és ugyanúgy folytatni fogja ezt a tevékenységet akkor is, ha április után valóban állás nélkül maradna.

Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője pedig közösségi oldalán arra mutatott rá, hogy Tanács Zoltán nem egy „mezei kommentelő”, hanem a „rendszerváltásra” készülő legnagyobb ellenzéki párt egyik országgyűlési képviselőjelöltje. Horváth szerint ebben a minőségében pedig még súlyosabb a Tiszától független médiamunkásokat fenyegető hozzászólása. 

A lap főszerkesztője ironikusan még azt is hozzátette, hogy itt, „a posztszocialista félperiférián meg örülhetünk is, ugyanis akár közénk is lövethetne”.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kar-6-Alom
2025. december 23. 15:20
Nagyon kiábrándítónak tartom, hogy az ellenzéket már csak az képes motiválni, ha vég nélkül börtönnel fenyegetik a jobboldali politikusokat, újságírókat, sőt, a szavazókat is. Konstruktivitás, előrelátás, stratégia zéró. Csak a rombolás számít.
Válasz erre
3
0
ThunderDan
2025. december 23. 15:16
És ugye a MJ ELLENZÉKI (mi hazánkos) médium... Bolsevikok ezek, nincs mit tovább ragozni.
Válasz erre
5
0
gullwing
2025. december 23. 15:02
Mint a komcsi meg a nácik idejében... Ezek ugyanazok a szarok. A fenyegetődző kopasz majom ugyanazt az egyházat követi mint a tarr... Mélyen hívő, református fenyegetőzik....
Válasz erre
2
0
mivivi
2025. december 23. 15:01
Magyar Péterről Hitler jut eszembe.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!