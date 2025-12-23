Itt a független-objektív kézikönyv, hogy hogyan éld túl a karácsonyt jobbos rokonokkal!

Elérkeztünk a legfogasabb kérdéshez: a politikához. Ez egy olyan téma, amit sokan rosszul értelmezett udvariasságból, empátiából vagy a „családi béke” szentsége miatt inkább kerülnek a vacsoraasztalnál. És ez a legrosszabb, amit tehetnek. Inkább legyünk kíméletlenül őszinték, mint egy picit is udvariasak vagy tapintatosak.

De hogyan is vágjunk bele?

Először is érdemes felhívni magunkra a figyelmet.

Például állítsuk be csengőhangnak Nagy Ervintől a Kell egy jobb ország! című dalt, vagy Magyar Péter putnoki performanszát, majd kérjük meg egy barátunkat, hogy spontán hívon fel, ha kell, többször is.

Mindaddig tegyünk így, amíg meg nem kérdezi valaki, hogy mi ez a magvas üzeneteket hordozó, kőkemény, mégis dallamos valami (lehet, hogy nem pont ezekkel a szavakkal), már célegyenesben is vagyunk. Mesélhetünk a körénk csoportosuló tömegnek arról, hogy új remény született, és hogy már nekik sem kell sokáig tűrniük ezt, amiben élnek. Ha értetlenül körülnéznek a kitatarozott, meleg házukban, a boldog családjuk körében az ételektől roskadozó asztal mellett, magyarázzuk el nekik, hogy pontosan mit jelent ez:

hogy vége lesz a propagandának, az álhíreknek, az AI-aláírásoknak, hogy nem kell többé senkinek se féltenie az állását, amennyiben nem áll a változás útjába, s hogy nem büntetik meg többé a dílerünket, ami nagyon megalázó volt eddig.

Nem biztos, hogy elsőre átmegy az üzenet. Mivel vidéken kizárólag az M1-et lehet fogni, azt pedig nem nézi senki, valószínűleg az alapoktól kell kezdenünk, ha politikáról, tájékozottságról és kritikus gondolkodásról van szó. Idézhetünk nekik Orwell Állatfarmjából is, mert az állatos hasonlatokat jobban megértik, ha közben kis ábrákkal elmutogatjuk nekik, és egy kicsit gügyögünk hozzá. Például: tizenhárom évig NER-esnek lenni jó, tizenöt évig rossz.

Ha szeretnénk fokozni a hatást, és felnyitni a szemüket,

levihetünk nekik egy kis internetet is kinyomtatva, mert internet nincsen vidéken.

Esetleg szövegkiemelővel jelezve a cikkekben, hogy mire érdemes benne figyelni. Ha azt szeretnénk, hogy tényleg teljes bepillantást nyerjenek abba, mi zajlik a világban, nyomtassuk ki mellé a Belex kommentrészlegét is, így egy kicsit ők is úgy érezhetik, hogy részt vesznek a szeretetdiskurzusban. Elvégre a karácsony a szeretet ünnepe!

Összegzés

Ha jól felkészülünk, nem feszülünk rá, és önmagunkat adjuk, még akár jó is lehet a vége egy családi ünneplésnek, a rokonok is gazdagodnak azáltal, hogy tudást kapnak tőlünk, és mi is jobban érezzük majd magunkat hazafelé,

amikor megkérdezzük azt a hozzátartozót, aki szívességből hazafuvaroz, hogy szerinte még mindig megéri-e, hogy Putyin miatt drágább orosz olajat venni, ha ennyibe kerül a benzin a környezetpusztító járgányába.

Egyébként közhely, de ne feledjük: a legnagyobb ajándék mi magunk vagyunk, pontosabban a tájékozottságunk. A személyünkön keresztül a vidéki, jobboldali rokonok ritka nézőponttal ismerkedhetnek meg: az európaival. Ez a legfontosabb. Illetve az éberség. Kötelességünk mindenkit, aki egy pillanatra megfeledkezne magáról, és jól érezné magát a vacsoraasztalnál, rendszeresen figyelmeztetni: áprilisban választások lesznek, és mi nem oda fogjuk húzni az ikszet, ahova ők. Hanem jó helyre.

