12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció Brüsszel uniós források

Durva: rendőrök rohanták le az EU-s diplomatakeltetőt Brüsszelben

2025. december 02. 15:01

A keddi hajnali órákban belga rendőrök több helyszínen is akciót indítottak, dokumentumokat foglaltak le és három embert előállítottak. A rajtaütések Brüsszel uniós diplomáciai szolgálatánál és a College of Europe intézménynél zajlottak, uniós források állítólagos 2021–2022-es felhasználása miatt.

2025. december 02. 15:01
null

A keddi razziák során a belga rendőrök hajnali akciókban kutattak az uniós intézményeknél, köztük Brüsszel diplomáciai szolgálatánál (EEAS), valamint magánlakásokban is. Az Euractiv értesülései szerint a nyomozók dokumentumokat foglaltak le, és három személyt előállítottak, akiket közbeszerzési csalás, korrupció és hivatali összeférhetetlenség gyanújával hallgatnak ki. A rajtaütések az EU intézményeit érintő újabb botrányt jelzik, amely a College of Europe és vezetője, Federica Mogherini számára is komoly nyomást jelenthet.

Brüsszel diplomáciai központját és a College of Europe intézményét is átkutatták a belga hatóságok, uniós források feltételezett szabálytalan felhasználása miatt.
Brüsszel diplomáciai központját és a College of Europe intézményét is átkutatták a belga hatóságok, uniós források feltételezett szabálytalan felhasználása miatt.
Forrás: NICOLAS TUCAT / AFP

Brüsszel a nyomozás fókuszában

A források szerint a büntetőeljárás azt vizsgálja, hogy az EEAS és a College of Europe miként használhatott fel EU-s pénzeket 2021-ben és 2022-ben. Az Euractiv úgy tudja, a belga szövetségi rendőrség és az uniós csalás elleni hivatal, az OLAF közösen vett részt az akcióban, amelyet az Európai Ügyészség (EPPO) vezet. 

A művelet részeként mintegy tíz civil ruhás rendőr lépett be reggel fél nyolckor az EEAS brüsszeli központjába, amit egy szemtanú is megerősített.

A vizsgálat középpontjában az áll, hogy a College of Europe és képviselői hozzáférhettek-e bizalmas információkhoz a „EU Diplomatic Academy” elnevezésű új, évente megtartott diplomataképzés pályázati eljárása előtt. A képzés a College bruges-i kampuszán zajlik, finanszírozását az EEAS biztosítja.

A négy, az ügyet ismerő személy szerint a hatóságok különös figyelmet fordítanak a College 2022-es ingatlanvásárlására: az intézmény 3,2 millió euróért vett egy épületet a bruges-i Spanjaardstraaton, ahol az akadémiára érkező diplomatákat helyezték el. 

A versenyben induló intézményeknek szállást is biztosítaniuk kellett, és az ingatlan megvásárlása után nem sokkal az EEAS 654 ezer eurós támogatást ítélt meg a College számára.

A nyomozók azt vizsgálják, hogy az intézmény előre ismerte-e a pályázat feltételeit, ami tisztességtelen előnyt jelenthetett. Az OLAF több érintettet is meghallgatott, majd átadta eredményeit az EPPO-nak. 

Nincs arra utaló jel, hogy az OLAF vagy az EPPO bármilyen bűnösséget megállapított volna, és senkit sem vádoltak meg 

– közölte a forrás. A College of Europe és az új diplomatakadémia is Federica Mogherini vezetése alatt működik, aki 2014 és 2019 között az EU külügyi főképviselőjeként irányította az EEAS-t. Mogherini nem reagált az Euractiv kérdéseire. A vizsgált időszakban az EEAS irányítását Josep Borrell látta el, akinek szóvivője szintén nem volt elérhető. Az EPPO és az OLAF szóvivői mindannyian elutasították a kommentálást, a belga ügyészség pedig egyelőre nem válaszolt a megkeresésekre.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Türelem
2025. december 02. 16:49
A szélső liberális La Repubblica szokatlan módon lehozta Zaharova reakcióját, aki szerint Brüsszel belefullad a korrupciós ügyletekbe . covid, Ukrajna -, miközben másokat oktat ki a korrupcióról.......már a balliberális oldalnak is sok az, amit Brüsszelben lopnak.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 02. 16:42
az eredmeny elore boritekolhato, a korruptakat felmentik !
Válasz erre
0
0
wadcutter
2025. december 02. 15:55
most nagyon meglepődtem ja, mégsem
Válasz erre
1
0
OneiroNauta
2025. december 02. 15:54
Lehet, hogy Trumpnak elege lett a Kallasból meg a többi retardált háborús héjából és leszólt a CIA-nak, szorongassák kicsit meg a brüsszeli csicskákat...
Válasz erre
0
0
