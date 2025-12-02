Durva: rendőrök rohanták le az EU-s diplomatakeltetőt Brüsszelben

Sorra dőlnek ki a csontvázak Ukrajnában: újabb kulcsfigurát kapcsoltak le a hatóságok
A keddi hajnali órákban belga rendőrök több helyszínen is akciót indítottak, dokumentumokat foglaltak le és három embert előállítottak. A rajtaütések Brüsszel uniós diplomáciai szolgálatánál és a College of Europe intézménynél zajlottak, uniós források állítólagos 2021–2022-es felhasználása miatt.
A keddi razziák során a belga rendőrök hajnali akciókban kutattak az uniós intézményeknél, köztük Brüsszel diplomáciai szolgálatánál (EEAS), valamint magánlakásokban is. Az Euractiv értesülései szerint a nyomozók dokumentumokat foglaltak le, és három személyt előállítottak, akiket közbeszerzési csalás, korrupció és hivatali összeférhetetlenség gyanújával hallgatnak ki. A rajtaütések az EU intézményeit érintő újabb botrányt jelzik, amely a College of Europe és vezetője, Federica Mogherini számára is komoly nyomást jelenthet.
A források szerint a büntetőeljárás azt vizsgálja, hogy az EEAS és a College of Europe miként használhatott fel EU-s pénzeket 2021-ben és 2022-ben. Az Euractiv úgy tudja, a belga szövetségi rendőrség és az uniós csalás elleni hivatal, az OLAF közösen vett részt az akcióban, amelyet az Európai Ügyészség (EPPO) vezet.
A művelet részeként mintegy tíz civil ruhás rendőr lépett be reggel fél nyolckor az EEAS brüsszeli központjába, amit egy szemtanú is megerősített.
A vizsgálat középpontjában az áll, hogy a College of Europe és képviselői hozzáférhettek-e bizalmas információkhoz a „EU Diplomatic Academy” elnevezésű új, évente megtartott diplomataképzés pályázati eljárása előtt. A képzés a College bruges-i kampuszán zajlik, finanszírozását az EEAS biztosítja.
A négy, az ügyet ismerő személy szerint a hatóságok különös figyelmet fordítanak a College 2022-es ingatlanvásárlására: az intézmény 3,2 millió euróért vett egy épületet a bruges-i Spanjaardstraaton, ahol az akadémiára érkező diplomatákat helyezték el.
A versenyben induló intézményeknek szállást is biztosítaniuk kellett, és az ingatlan megvásárlása után nem sokkal az EEAS 654 ezer eurós támogatást ítélt meg a College számára.
A nyomozók azt vizsgálják, hogy az intézmény előre ismerte-e a pályázat feltételeit, ami tisztességtelen előnyt jelenthetett. Az OLAF több érintettet is meghallgatott, majd átadta eredményeit az EPPO-nak.
Nincs arra utaló jel, hogy az OLAF vagy az EPPO bármilyen bűnösséget megállapított volna, és senkit sem vádoltak meg
– közölte a forrás. A College of Europe és az új diplomatakadémia is Federica Mogherini vezetése alatt működik, aki 2014 és 2019 között az EU külügyi főképviselőjeként irányította az EEAS-t. Mogherini nem reagált az Euractiv kérdéseire. A vizsgált időszakban az EEAS irányítását Josep Borrell látta el, akinek szóvivője szintén nem volt elérhető. Az EPPO és az OLAF szóvivői mindannyian elutasították a kommentálást, a belga ügyészség pedig egyelőre nem válaszolt a megkeresésekre.
