Durva: rendőrök rohanták le az EU-s diplomatakeltetőt Brüsszelben

A keddi razziák során a belga rendőrök hajnali akciókban kutattak az uniós intézményeknél, köztük Brüsszel diplomáciai szolgálatánál (EEAS), valamint magánlakásokban is. Az Euractiv értesülései szerint a nyomozók dokumentumokat foglaltak le, és három személyt előállítottak, akiket közbeszerzési csalás, korrupció és hivatali összeférhetetlenség gyanújával hallgatnak ki. A rajtaütések az EU intézményeit érintő újabb botrányt jelzik, amely a College of Europe és vezetője, Federica Mogherini számára is komoly nyomást jelenthet.

Brüsszel diplomáciai központját és a College of Europe intézményét is átkutatták a belga hatóságok, uniós források feltételezett szabálytalan felhasználása miatt.

Forrás: NICOLAS TUCAT / AFP

Brüsszel a nyomozás fókuszában

A források szerint a büntetőeljárás azt vizsgálja, hogy az EEAS és a College of Europe miként használhatott fel EU-s pénzeket 2021-ben és 2022-ben. Az Euractiv úgy tudja, a belga szövetségi rendőrség és az uniós csalás elleni hivatal, az OLAF közösen vett részt az akcióban, amelyet az Európai Ügyészség (EPPO) vezet.