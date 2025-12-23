Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család remény alapítvány liza kislány élet

Karácsonykor adni is jó, Lizának pedig az életet jelentheti

2025. december 23. 14:31

Az egész országot megrázta a kis Liza története. A kislánynál 2,5 éves korában diagnosztizálták az agydaganat egyik rendkívül agresszív fajtáját. Most családja a gyógyulására gyűjt, egy drága amerikai kezelés mentheti meg a kicsi életét.

2025. december 23. 14:31
null
Ferentzi András

Verseny az idővel: több tízmillió forintot kell összegyűjtenie egy magyar családnak, hogy megmenthessék kislányukat. Lizánál négy hónapja, 2,5 éves korában rosszindulatú agydaganatot diagnosztizáltak (diffúz középvonali glioma), ami sajnos nem műthető, ezért külföldi gyógykezelés szükséges az életben maradásához. A kezelés rendkívül költséges, ezért is szükséges gyűjtés.

Lizának van egy ikertestvére, akivel korábban mindent együtt csináltak, de most a mindennapok tele vannak kihívásokkal. 

Liza teljesen egészségesen született, az ikertestvérével együtt ritkán voltak betegek. Idén augusztusban, 2,5 éves korában arcidegbénulás jelentkezett nála, amelyről kezdetben azt mondták, csupán átmeneti. Vizsgálatokra jártunk, de az állapota nem javult, sőt, a jobb szeme egyszer csak váratlanul befordult, ezért sürgősen ki kellett vizsgálni. Az MR-vizsgálat után biopszia következett és a szövettani eredmény sajnos nagyon súlyos eredményt hozott. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

A beavatkozást követően Liza baloldali bénulást szenvedett, amelyet részben sikerült rehabilitálni, azonban a jobb oldali arcidegbénulás és szemmozgás hiánya továbbra is fennáll 

– idézte fel a Blikknek a fájdalmas időszakot a kislány édesanyja, Tekla.

Liza egy igazi kis hős és minden nap bebizonyítja, mekkora erő van benne. Túlesett már 30 sugárkezelésen és 3 kemoterápiás cikluson. Jelenleg az egyetlen esélyt számára egy célzott külföldi kezelés vagy egy itthon nem törzskönyvezett gyógyszer jelenti – írta honlapján a Remény Alapítvány, amely a család nevében gyűjt a kislány kezelésére. Országszerte beindult az összefogás, hamarosan jótékonysági napot szerveznek Liza gyógyulására, de a Zalaegerszegi TE is felajánlott egy aláírt mezt jótékony célra. 

Liza szerető családja, valamint a Remény Alapítvány kéri mindazok segítségét, akiknek lehetőségük van rá, hogy akár banki utalással, akár a felhívás megosztásával segítsenek abban, hogy össze tudják gyűjteni a kislány kezeléséhez szükséges összeget. Az átutalással kapcsolatos információk lentebb találhatók, online adományozásra pedig az alábbi linken van lehetőség.

Így segíthet!

Bank: Erste Bank

Bankszámlaszám: 11993001-02325172-10000001

IBAN: HU61-11993001-02325172-10000001

Swift kód: GIBA HU HB

Közlemény: Liza 1036

 

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
agglomeracioskarrieristaadocsalopolgar
2025. december 23. 15:39
Gyógyulást nekik és boldog karácsonyt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!