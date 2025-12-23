Karácsonykor adni is jó, Lizának pedig az életet jelentheti

Verseny az idővel: több tízmillió forintot kell összegyűjtenie egy magyar családnak, hogy megmenthessék kislányukat. Lizánál négy hónapja, 2,5 éves korában rosszindulatú agydaganatot diagnosztizáltak (diffúz középvonali glioma), ami sajnos nem műthető, ezért külföldi gyógykezelés szükséges az életben maradásához. A kezelés rendkívül költséges, ezért is szükséges gyűjtés.

Lizának van egy ikertestvére, akivel korábban mindent együtt csináltak, de most a mindennapok tele vannak kihívásokkal.

Liza teljesen egészségesen született, az ikertestvérével együtt ritkán voltak betegek. Idén augusztusban, 2,5 éves korában arcidegbénulás jelentkezett nála, amelyről kezdetben azt mondták, csupán átmeneti. Vizsgálatokra jártunk, de az állapota nem javult, sőt, a jobb szeme egyszer csak váratlanul befordult, ezért sürgősen ki kellett vizsgálni. Az MR-vizsgálat után biopszia következett és a szövettani eredmény sajnos nagyon súlyos eredményt hozott.