Korrupciós vihar Kijevben: súlyos váddal illetik az ukránok Zelenszkij elnököt

Nem lehetnek nyugodtak az elnöki hivatalban a legfrissebb ukrán közvélemény-kutatások láttán – írja a KárpátHír. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) felmérése szerint azok közül, akik hallottak a botrányról,

az ukránok 59 százaléka személyesen Volodimir Zelenszkij felelősségét látja Timur Mindich, a Kvartal-95 stúdió társtulajdonosának korrupciógyanús ügyeiben.

A lakosság 77 százaléka ismeri a „Mindich-szalagok” vagy az ezekhez kapcsolódó NABU-nyomozás (Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal) részleteit, ami arra utal, hogy az ügy messze nem maradt a szőnyeg alatt.