Spectator: Belebukhat a korrupciós botrányba Zelenszkij
A brit konzervatív lap szerzője szerint nem sok különbség van a 90-es évek Oroszországa és a mai Ukrajna között.
Egy friss ukrán közvélemény-kutatás szerint azok közül, akik ismerik a botrányt, a többség személyesen Volodimir Zelenszkijt teszi felelőssé volt üzlettársa korrupciógyanús ügyeiért.
Nem lehetnek nyugodtak az elnöki hivatalban a legfrissebb ukrán közvélemény-kutatások láttán – írja a KárpátHír. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) felmérése szerint azok közül, akik hallottak a botrányról,
az ukránok 59 százaléka személyesen Volodimir Zelenszkij felelősségét látja Timur Mindich, a Kvartal-95 stúdió társtulajdonosának korrupciógyanús ügyeiben.
A lakosság 77 százaléka ismeri a „Mindich-szalagok” vagy az ezekhez kapcsolódó NABU-nyomozás (Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal) részleteit, ami arra utal, hogy az ügy messze nem maradt a szőnyeg alatt.
A felmérés szerint a tájékozott válaszadók mindössze 15 százaléka gondolja úgy, hogy a NABU vizsgálata pusztán politikai nyomásgyakorlás lenne a felső vezetésre.
Ezzel szemben 71 százalékuk megalapozottnak tartja a gyanút, és úgy véli, valódi visszaélések történhettek.
Mindich szerepe különösen érzékeny, hiszen nemcsak üzletember, hanem Zelenszkij egykori üzlettársa is, ami tovább erősíti az elnöki felelősségről szóló társadalmi percepciót.
A számok azt mutatják, hogy az ügy komoly társadalmi súlyt kapott: a válaszadók 35 százaléka „jól ismeri” a botrányt, további 42 százalék pedig legalább hallott róla.
Mindez egy olyan időszakban történik, amikor Zelenszkij mozgástere más frontokon is szűkül:
amerikai források szerint Washington már a Donbász feladását is érintő kompromisszumos megoldásokat mérlegel, ami tovább nehezíti az ukrán elnök politikai helyzetét.
A KMISZ egy másik, párhuzamosan publikált felmérése szerint az általános korrupcióérzet sem javult érdemben.
A válaszadók 67 százaléka úgy látja, hogy a korrupció nőtt a 2022-es orosz invázió óta, 19 százalék szerint a helyzet változatlan, és mindössze 7 százalék érzékelt javulást.
Bár ez utóbbi arány enyhe növekedést jelent a szeptemberi adatokhoz képest, az összkép továbbra is borús. A kutatók megjegyzik: a telefonos felmérés nem tartalmazza a külföldre menekültek és a megszállt területeken élők véleményét.
Miközben Brüsszel újabb milliárdokat önt Ukrajnába, a nagyhatalmak csendesek. Sem Peking, sem Újdelhi nem hajlandó nyomást gyakorolni Moszkvára, valamint az amerikai támogatás is elillani látszik. Európa egyre inkább egyedül marad a háború szomszédságában.
A kép illusztráció. Forrás: montázs/KárpátHír