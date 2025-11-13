A Spectator szerint nagyon gyanús, hogy mindössze négy hónappal ezelőtt Zelenszkij megpróbálta a Nabu-t és testvérszervezetét, a Sapo-t közvetlen kormányzati ellenőrzés alá vonni, és gyorsan kidolgozott törvényjavaslatot erőltetett át, amely megszüntette a szervezetek működési függetlenségét.

A Nabu és a Sapo viszont politikai és pénzügyi támogatást kap az európai és az amerikai kormányoktól, és nyugati biztonsági ügynökségek segítik működésüket. Ukrajna „jogfosztott gyarmattá válik, amely elveszíti szuverenitását” – panaszkodott augusztusban Julia Timosenko volt miniszterelnök, miután támogatta a Nabu függetlenségének megszüntetésére irányuló kísérleteket.

Eddig a Nabu nyomozásának teljes kiterjedése hivatalosan titkos maradt. De számos közelmúltbeli jelentés, többek között a New York Timesban, arra utal, hogy a korrupció mélyen és messzire nyúlik, és sok, Zelenszkijhez és a Kvartal 95-hez kapcsolódó személyiséget érint.

A cikk szerint a történet tanulsága, hogy Ukrajna sok szempontból továbbra is ugyanazok a szabályok szerint él, mint Borisz Jelcin Oroszországa a 1990-es években.

A Spectator megjegyzi, hogy Zelenszkij támogatói számára a legkézenfekvőbb válasz az lesz, hogy a vádakat Kreml-féle rágalmazásnak minősítik. Az elnök valóban azt állította nyáron, hogy Oroszország beépült a Nabu-ba.

A Spectator szerint ironikus, hogy az arany WC legutübb éppen Viktor Janukovics volt elnök fényűző külvárosi villájában tűnt fel, és a korrupció ikonikus szimbólumává vált, amely a 2014-es jelentős Majdan-tüntetésekhez vezetett. Az arany WC-tulajdonosok elleni forradalom végül háborúhoz vezetett Oroszországgal, amelynek nyereségét úgy tűnik, még több arany WC vásárlására fordították – írja a lap.