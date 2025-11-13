Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nabu Borisz Jelcin Spectator botrány Oroszország vád

Spectator: Belebukhat a korrupciós botrányba Zelenszkij

2025. november 13. 13:44

A brit konzervatív lap szerzője szerint nem sok különbség van a 90-es évek Oroszországa és a mai Ukrajna között.

2025. november 13. 13:44
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt : az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (Nabu) nyomozása leleplezete az ukrán kormányzaton belüli elképesztő korrupciót. A botrány középpontjában Timur Mindics, ukrán üzletember áll, akinek kincsei között található egy tömör aranyból készült WC és 200 eurós bankjegyekkel teli szekrények is. Mindich az ingatlan-, műtrágya-, bank- és gyémántkereskedelemben utazik, de leginkább Volodimir Zelenszkij Kvartal 95 televíziós produkciós cégének társtulajdonosaként ismert. A leleplezése valószínűleg jelentős következményekkel jár majd Zelenszkij politikai jövőjére nézve – írja a Spectator.

A lap szerint Zelenszkij elkerülhetetlenül komoly kérdésekkel szembesül majd, mivel közeli politikai és üzleti szövetségesei gyanúba keveredtek.

A Nabu állítása szerint a 100 millió dolláros korrupciós ügyletben olyan nagy állami vállalatok vettek részt, mint Ukrajna nemzeti atomenergia-társasága, az Energoatom. Mindics mellett a gyanúsítottak között van Herman Halucsenko volt energia- és igazságügyi miniszter is. 

Hetven házkutatásra került sor, amelyeket súlyos vádak követnek – bár Mindics és több más vezető gyanúsított az razziák előtt néhány órával elmenekült Ukrajnából.

Sejthették mi jön

A Spectator szerint nagyon gyanús, hogy mindössze négy hónappal ezelőtt Zelenszkij megpróbálta a Nabu-t és testvérszervezetét, a Sapo-t közvetlen kormányzati ellenőrzés alá vonni, és gyorsan kidolgozott törvényjavaslatot erőltetett át, amely megszüntette a szervezetek működési függetlenségét. 
A Nabu és a Sapo viszont politikai és pénzügyi támogatást kap az európai és az amerikai kormányoktól, és nyugati biztonsági ügynökségek segítik működésüket. Ukrajna „jogfosztott gyarmattá válik, amely elveszíti szuverenitását” – panaszkodott augusztusban Julia Timosenko volt miniszterelnök, miután támogatta a Nabu függetlenségének megszüntetésére irányuló kísérleteket. 

Eddig a Nabu nyomozásának teljes kiterjedése hivatalosan titkos maradt. De számos közelmúltbeli jelentés, többek között a New York Timesban, arra utal, hogy a korrupció mélyen és messzire nyúlik, és sok, Zelenszkijhez és a Kvartal 95-hez kapcsolódó személyiséget érint. 

A cikk szerint a történet tanulsága, hogy Ukrajna sok szempontból továbbra is ugyanazok a szabályok szerint él, mint Borisz Jelcin Oroszországa a 1990-es években. 

A Spectator megjegyzi, hogy Zelenszkij támogatói számára a legkézenfekvőbb válasz az lesz, hogy a vádakat Kreml-féle rágalmazásnak minősítik. Az elnök valóban azt állította nyáron, hogy Oroszország beépült a Nabu-ba. 

A Spectator szerint ironikus, hogy az arany WC legutübb éppen Viktor Janukovics volt elnök fényűző külvárosi villájában tűnt fel, és a korrupció ikonikus szimbólumává vált, amely a 2014-es jelentős Majdan-tüntetésekhez vezetett. Az arany WC-tulajdonosok elleni forradalom végül háborúhoz vezetett Oroszországgal, amelynek nyereségét úgy tűnik, még több arany WC vásárlására fordították – írja a lap. 

Nyitókép: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gintonic68
2025. november 13. 16:07
🚽 ursulának van már arany WC-je? 🚽
Válasz erre
0
0
esvany-0
2025. november 13. 15:51
Mert az, hogy másfél millió ukrán katona elesett, 10 millió ukrán elmenekült, az ország negyed (vagy ötöde) odaveszett, (és a maradék is romokban, áram nélkül) az smafu. De a spanja arany WC-je, meg az ellpot milliárdok miatt megbukhat. Talán nem adott eleget Ursulának belőle?
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. november 13. 15:46
Szabadságot Ukrajnának! Le a Zselenszkij diktatúrával! A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. november 13. 15:45
Az ukrán vezetés ép elméje kérdőjeles. Jobb célpontjuk is lehetne, mint azoknak kárt okozni akik támogatják őket. Tőlünk még most is vesznek olajtermékeket, elektromos áramot, gázt stb. Humanitárius segélyekkel is támogatjuk Ukrajnát. Minden az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Épeszű az ellenségét támadja nem a támogatóit.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!