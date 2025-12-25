Az amerikai baloldalnak nem Trump köszöntése lesz az ünnepek legszebb pillanata: „Boldog karácsonyt mindenkinek, beleértve a radikális baloldali szemétládákat!”

„Boldog karácsonyt mindenkinek, beleértve a radikális baloldali szemétládákat is, akik mindent megtesznek azért, hogy tönkretegyék az országunkat” – kezdte szokatlan karácsonyi köszöntését Donald Trump amerikai elnök Truth social közösségi média oldalán.

Trump ezután a 2025-ös év kormányzati eredményeire tért ki, kiemelve a közbiztonsági sikereket, valamint az ideológiai és gazdasági előrelépéseket.