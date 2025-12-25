Az amerikai baloldalnak nem Trump köszöntése lesz az ünnepek legszebb pillanata: „Boldog karácsonyt mindenkinek, beleértve a radikális baloldali szemétládákat!”

Trump csodát tett – két éve erre vártak az amerikaiak
A legfrissebb adatok szerint az amerikai gazdaság ereje nemcsak fennmaradt, hanem tovább is erősödött a globális kihívások közepette.
Donald Trump karácsonyi üzenetében nemcsak az amerikai eredményekre hívta fel a figyelmet, hanem élesen bírálta a radikális baloldalt is.
„Boldog karácsonyt mindenkinek, beleértve a radikális baloldali szemétládákat is, akik mindent megtesznek azért, hogy tönkretegyék az országunkat” – kezdte szokatlan karácsonyi köszöntését Donald Trump amerikai elnök Truth social közösségi média oldalán.
Trump ezután a 2025-ös év kormányzati eredményeire tért ki, kiemelve a közbiztonsági sikereket, valamint az ideológiai és gazdasági előrelépéseket.
Már nincsenek nyitott határaink, nem indulnak férfi sportolók a nők között és sokkal nehezebben elérhető transzneműséget”
– sorolta az elnök.
„Rekordot döntő tőzsde, évtizedek óta a legalacsonyabb a bűnözési ráta, nincs infláció és tegnap a GDP 4,3%-os növekedést mutatott, ami két százalékponttal jobb a vártnál” – folytatta Trump.
Újra tisztelnek minket, talán annyira, mint előtte. Isten áldja Amerikát!”
– zárta köszöntését az államfő.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP