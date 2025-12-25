Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
köszöntés donald trump karácsony amerikai baloldal

Az amerikai baloldalnak nem Trump köszöntése lesz az ünnepek legszebb pillanata: „Boldog karácsonyt mindenkinek, beleértve a radikális baloldali szemétládákat!”

2025. december 25. 11:47

Donald Trump karácsonyi üzenetében nemcsak az amerikai eredményekre hívta fel a figyelmet, hanem élesen bírálta a radikális baloldalt is.

2025. december 25. 11:47
null

„Boldog karácsonyt mindenkinek, beleértve a radikális baloldali szemétládákat is, akik mindent megtesznek azért, hogy tönkretegyék az országunkat” – kezdte szokatlan karácsonyi köszöntését Donald Trump amerikai elnök Truth social közösségi média oldalán.

Trump ezután a 2025-ös év kormányzati eredményeire tért ki, kiemelve a közbiztonsági sikereket, valamint az ideológiai és gazdasági előrelépéseket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

Már nincsenek nyitott határaink, nem indulnak  férfi sportolók a nők között és sokkal nehezebben elérhető transzneműséget”

– sorolta az elnök.

Rekordot döntő tőzsde, évtizedek óta a legalacsonyabb a bűnözési ráta, nincs infláció és tegnap a GDP 4,3%-os növekedést mutatott, ami két százalékponttal jobb a vártnál” – folytatta Trump.

Ezt is ajánljuk a témában

Újra tisztelnek minket, talán annyira, mint előtte. Isten áldja Amerikát!”

– zárta köszöntését az államfő.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
clansman
2025. december 25. 13:22
Trump után szabadon... Boldog karácsonyt minden magyar embernek, beleértve a büdöspofájú moslékokat is:))
Válasz erre
2
0
sersem
2025. december 25. 12:47
A demokrata /szomáliai maffia meg szétlopta minnesotát, de ők valószínűleg csak a jéghegy csúcsa. A 18 milliárdos költségvetésből, 9 milliárdra teszik már az ellopott részt.
Válasz erre
3
0
Palmoilfree
2025. december 25. 12:46
Hasonlókat kívánok én is az itthoni libsiknek.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!