Karácsony és a lélek termodinamikája

„»Miféle isten az, akinek magyarázatokra van szüksége, és akivel állandóan az igent is meg a nemet is mondatják?« – írja egy helyen Voltaire, ám egy másik helyen egyenesen úgy fogalmaz, hogy »ha nem lenne Isten, ki kellene találni«.

Ennek az írásnak természetesen nem az a célja, hogy ezzel vitatkozva »tudományosan« igazolja Isten létezését, már csak azért sem, mert egyfelől a tudomány önmaga is egy zárt vallási rendszer, vagyis önmaga istene, így egy ilyen »bizonyításra« eleve alkalmatlan, másrészt pedig azért nem, mert