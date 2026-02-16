Magyar Péter a „semmiből jött senki” – itt a REAKCIÓ Bogár Lászlóval! (VIDEÓ)

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Európa nem magától ilyen hülye! – jelentette ki az EU alapvető stratégiai állásfoglalásaival kapcsolatban Bogár László a Reakció legújabb részében. A beszélgetésben előkerül, mi az üzenete Marco Rubio budapesti látogatásának, mi Orbán Viktor világpolitikai akrobatamutatványa és miért nevezhető Magyar Péter egy semmiből elővarázsolt senkinek…
Az aktuális világpolitikai átrendeződések, az Egyesült Államok nagyhatalmi törekvései, Orbán Viktor globális léptékű szerepe, de Magyar Péter „semmiből jött” személyisége is előkerült a Reakció friss adásában, ahol Bogár László neves közgazdász és Lentulai Krisztián volt Kacsoh Dániel vendége.
A Reakció mostani adásában Bogár László kifejtette, mire reflektál valójában Magyar Péter semmiből való „elővarázslása”, merthogy – szögezte le –
ha nincs a „kegyelmi ügy”, akkor nagy valószínűséggel nincsen Magyar Péter és a Tisza Párt sem.
A közgazdász részletesen kifejti
Ukrajna „lőtér-szerepét”
is, és azt, miért tartja az ottani háborút eredendően – még a Biden-korszakhoz köthetően – „amerikai birodalmi háborúnak”.
A beszélgetésben kifejtették, mi a valódi üzenete Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatásának, de azt is:
mi a lényege Orbán Viktor „egészen különleges, világpolitikai akrobatikai mutatványának”
és annak, hogy a magyar kormányfő jó személyes kapcsolatot ápol az amerikai, az orosz és a kínai országvezetőkkel is.
„A világnak most csak ez az Amerika–Oroszország–Kína együttműködési rendszer képes stabilitást adni” – szögezte le a közgazdász.
A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető: