Bogár László reakció Kacsoh Dániel ukrajna orbán viktor

Magyar Péter a „semmiből jött senki” – itt a REAKCIÓ Bogár Lászlóval! (VIDEÓ)

2026. február 16. 16:37

Európa nem magától ilyen hülye! – jelentette ki az EU alapvető stratégiai állásfoglalásaival kapcsolatban Bogár László a Reakció legújabb részében. A beszélgetésben előkerül, mi az üzenete Marco Rubio budapesti látogatásának, mi Orbán Viktor világpolitikai akrobatamutatványa és miért nevezhető Magyar Péter egy semmiből elővarázsolt senkinek…

2026. február 16. 16:37
null

Az aktuális világpolitikai átrendeződések, az Egyesült Államok nagyhatalmi törekvései, Orbán Viktor globális léptékű szerepe, de Magyar Péter „semmiből jött” személyisége is előkerült a Reakció friss adásában, ahol Bogár László neves közgazdász és Lentulai Krisztián volt Kacsoh Dániel vendége.

A Reakció mostani adásában Bogár László kifejtette, mire reflektál valójában Magyar Péter semmiből való „elővarázslása”, merthogy – szögezte le – 

ha nincs a „kegyelmi ügy”, akkor nagy valószínűséggel nincsen Magyar Péter és a Tisza Párt sem.

A közgazdász részletesen kifejti 

Ukrajna „lőtér-szerepét”

is, és azt, miért tartja az ottani háborút eredendően – még a Biden-korszakhoz köthetően – „amerikai birodalmi háborúnak”.

A beszélgetésben kifejtették, mi a valódi üzenete Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatásának, de azt is: 

mi a lényege Orbán Viktor „egészen különleges, világpolitikai akrobatikai mutatványának” 

és annak, hogy a magyar kormányfő jó személyes kapcsolatot ápol az amerikai, az orosz és a kínai országvezetőkkel is.

„A világnak most csak ez az Amerika–Oroszország–Kína együttműködési rendszer képes stabilitást adni” – szögezte le a közgazdász.

A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

 

