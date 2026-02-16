Magyar Péter a „semmiből jött senki” – itt a REAKCIÓ Bogár Lászlóval! (VIDEÓ)

is, és azt, miért tartja az ottani háborút eredendően – még a Biden-korszakhoz köthetően – „amerikai birodalmi háborúnak”.

A beszélgetésben kifejtették, mi a valódi üzenete Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatásának, de azt is:

mi a lényege Orbán Viktor „egészen különleges, világpolitikai akrobatikai mutatványának”

és annak, hogy a magyar kormányfő jó személyes kapcsolatot ápol az amerikai, az orosz és a kínai országvezetőkkel is.

„A világnak most csak ez az Amerika–Oroszország–Kína együttműködési rendszer képes stabilitást adni” – szögezte le a közgazdász.