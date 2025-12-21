Ft
12. 21.
vasárnap
12. 21.
vasárnap
Csatározások, MERÉNYLETEK, sorsdöntő fordulatok – NYUGATON a helyzet sosem változatlan – TEMPÓ Kohán Mátyással (Videó!)

2025. december 21. 18:11

A 2025 kulcsfontosságú világpolitikai események sorozatát vagy inkább lavináját hozta magával, és még nincs vége. A legfrissebb epizódban ezt a lavinát igyekszünk megállítani, hogy megvizsgálhassuk csak úgy Tempósan.

2025. december 21. 18:11
null

Nyugaton szinte megszámlálhatatlan fordulat történt a politikában és a közéletben ebben az évben. A legfrissebb és az idei legutolsó epizódban egy év végi számvetést készítettünk.

Kohán Mátyás bemutatja, hogy milyen kiemelt események történtek a világpolitikában, és azoknak milyen következményei voltak, és vannak akár a mai napig is, és ebben a világpolitikai kalendáriumban megpróbáljuk kinyitni a legutolsó ablakokat is. 

Természetesen mindegyiket nem fog sikerülni, hisz a fordulatos és megvadult 2025 még nem zárult le. Bízzunk benne, hogy a 2026-os év valóban békével és nyugalommal jön majd.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Csubszi
2025. december 21. 18:17
Nem megvadult, hanem elhülyült a nyugat!
