Csatározások, MERÉNYLETEK, sorsdöntő fordulatok – NYUGATON a helyzet sosem változatlan – TEMPÓ Kohán Mátyással (Videó!)

Nyugaton szinte megszámlálhatatlan fordulat történt a politikában és a közéletben ebben az évben. A legfrissebb és az idei legutolsó epizódban egy év végi számvetést készítettünk.

Kohán Mátyás bemutatja, hogy milyen kiemelt események történtek a világpolitikában, és azoknak milyen következményei voltak, és vannak akár a mai napig is, és ebben a világpolitikai kalendáriumban megpróbáljuk kinyitni a legutolsó ablakokat is.

Természetesen mindegyiket nem fog sikerülni, hisz a fordulatos és megvadult 2025 még nem zárult le. Bízzunk benne, hogy a 2026-os év valóban békével és nyugalommal jön majd.