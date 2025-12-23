Zelenszkijt a korrupció és a nepotizmus buktathatja meg: saját barátai ássák alá a hatalmát

Zelenszkij akkor azzal indokolta ezeket a személyi döntéseket, hogy csak azokban az emberekben tud megbízni, akiket régóta ismer, ám ez a régi ismeretség mostanra inkább teherré, mint előnnyé vált az elnök számára – írja a Times, és hangsúlyozza, a közelmútban Zelenszkij legközelebbi emberei buktak le korrupciós ügyekben. Ráadásul a lap értesülései szerint bár Andrij Jermak formálisan távozott, a hírek szerint továbbra is szoros kapcsolatban maradt Zelenszkijjel. Sőt, ukrán sajtóinformációk szerint a háttérben nem történt valódi hatalmi átrendeződés, az elnöki hivatal korábbi vezetője, akit „Ali Babaként” emlegetnek, utalva arra, hogy a háttérben meghatározó szereplő lehetett a korrupciós botrányban, ahogy még mindig meghatározó szereplő lehet Zelenszkij belső köreiben.
Nyitókép: OLEKSANDR KLYMENKO / NurPhoto / NurPhoto via AFP