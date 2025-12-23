Ft
ukrajnai korrupció Ukrajna Andrij Jermak orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Zelenszkijt a korrupció és a nepotizmus buktathatja meg: saját barátai ássák alá a hatalmát

2025. december 23. 15:40

Andrij Jermaknak a háttérben még mindig meghatározó szerepe van Zelenszkij belső köreibe.

2025. december 23. 15:40
null

Volodimir Zelenszkij a 2019-es ukrajnai választások előtt azzal kampányolt, hogy az ő hatalomra kerülése változást hoz a korrupt ukrán rendszerben, hiszen ő majd nem fogja hagyni a korrupciót, a nepotizmust, és azt, hogy a kormányzati pozíciók baráti alapon kerüljenek kiosztásra.

Megválasztása után még egy év sem telt el, amikor már látványosan megszegte az ígéretét: régi szórakoztatóipari ismerőseit emelte magas pozíciókba, köztük például a nemrég korrupciós botrányba keveredett Timur Mindicset és Andrij Jermakot. Utóbbi 

nemcsak Zelenszkij bizalmasa és ivócimborája, de az ukrán elnöki hivatal vezetőjeként az elnök jobbkeze is volt,

 amíg a botrány miatt le nem kényszerült mondani hivataláról.

Zelenszkij akkor azzal indokolta ezeket a személyi döntéseket, hogy csak azokban az emberekben tud megbízni, akiket régóta ismer, ám ez a régi ismeretség mostanra inkább teherré, mint előnnyé vált az elnök számára – írja a Times, és hangsúlyozza, a közelmútban Zelenszkij legközelebbi emberei buktak le korrupciós ügyekben. Ráadásul a lap értesülései szerint bár Andrij Jermak formálisan távozott, a hírek szerint továbbra is szoros kapcsolatban maradt Zelenszkijjel. Sőt, ukrán sajtóinformációk szerint a háttérben nem történt valódi hatalmi átrendeződés, az elnöki hivatal korábbi vezetője, akit „Ali Babaként” emlegetnek, utalva arra, hogy a háttérben meghatározó szereplő lehetett a korrupciós botrányban, ahogy még mindig meghatározó szereplő lehet Zelenszkij belső köreiben.

Nyitókép: OLEKSANDR KLYMENKO / NurPhoto / NurPhoto via AFP


 

 

 


 


 

 

