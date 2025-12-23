Zelenszkijt a korrupció és a nepotizmus buktathatja meg: saját barátai ássák alá a hatalmát

Volodimir Zelenszkij a 2019-es ukrajnai választások előtt azzal kampányolt, hogy az ő hatalomra kerülése változást hoz a korrupt ukrán rendszerben, hiszen ő majd nem fogja hagyni a korrupciót, a nepotizmust, és azt, hogy a kormányzati pozíciók baráti alapon kerüljenek kiosztásra.

Megválasztása után még egy év sem telt el, amikor már látványosan megszegte az ígéretét: régi szórakoztatóipari ismerőseit emelte magas pozíciókba, köztük például a nemrég korrupciós botrányba keveredett Timur Mindicset és Andrij Jermakot. Utóbbi