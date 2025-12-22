Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány magyarország jövedelem eu orbán viktor

Magyarország berobbant az EU elitjébe: önmagát is felülmúlta Orbán Viktor kormányzata

2025. december 22. 14:57

Az elmúlt öt kormányzati ciklus adatai alapján a jelenlegi Orbán-kormány alatt emelkedett a legnagyobb mértékben a magyar lakosság jövedelme.

2025. december 22. 14:57
null

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-oldalán közzétett elemzésében kiemelte, hogy az elmúlt öt kormányzati ciklus közül az V. Orbán-kormány alatt nőtt a legnagyobb mértékben a magyar lakosság rendelkezésre álló jövedelme.

A 2006-2010-es Gyurcsány–Bajnai kormányzathoz képest a 2010-2014-es II. Orbán-kormány alatt a lakosság jövedelme még csak 10 százalékkal emelkedett euróban számítva. Ezzel szemben a III. Orbán-kormány idején 2014 és 2018 között már 34 százalékos növekedés következett be. A IV. Orbán-kormány 2018–2022 közötti ciklusa pedig 24 százalékos növekedést hozott.

Az V. Orbán-kormány eddigi teljesítménye azonban minden korábbi ciklust felülmúl.

A 2022 óta tartó kormányzati időszakban a lakosság jövedelme már 36 százalékkal nőtt, így a ciklus még vége előtt rekordot döntött. Sebestyén Géza szerint ez a növekedés nemcsak a korábbi magyar ciklusokhoz képest kiemelkedő, hanem az uniós átlaghoz mérten is jelentős.

A szakértő szerint a jobbközép kormányok sikerének fő oka a jelentős munkahely-teremtés volt, különösen a csúcstechnológiai és magasabb hozzáadott értékű iparágakban, például a BMW beruházásai révén. Emellett a hatékony és munkaerőbarát adórendszer, valamint a foglalkoztatás bővülése is hozzájárult a munkaerőpiac fejlődéséhez, ami jelentős béremelkedést eredményezett.

Sebestyén Géza összegzése szerint az V. Orbán-kormány gazdaságpolitikája fontos szerepet játszott abban, hogy az átlagos magyar családok életminősége látványos javulást mutasson.

Sebestyén Géza elemzését az Eurostat adatai alapozták meg.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

sanya55-2
2025. december 22. 15:22
Komcsiknak a világ pénze sem lenne elég
1
0
Grogu
2025. december 22. 15:16
Egy kis kiegészítés, hvg : Kiderült, mennyi pénz hiányzik a Pallas Athéné Alapítvány vagyonából. Elkészült a PADME és vagyonkezelője, az Optima Zrt. 2024-es mérlege. Elképesztő pazarlás mellett mindössze kilencmillió forint maradt a kasszában, és 270 milliárd úszott el 2024 végéig – ez az MNB által létrehozott Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) sokkoló vagyonmérlege. A jó hír, hogy az iszonyatos méretűre dagadt kötelezettségeiből mára 103 milliárdnyit lefaragtak. Az alapítvány induló vagyonából a 2024 végi állapot szerint 13 milliárd forint maradt, de hangsúlyozom, ez egy elméleti összeg, egy pillanatfelvétel. Ami biztos: az alapítvány most nem folytatja azt a tevékenységet, amire létrehozták, a pénzügyi kultúra és oktatás támogatását, mert nincs forrása rá. Vagyis a legrosszabb szcenárió vált valóra, az alapítványba tett közpénz gyakorlatilag elveszett? A 2024 végi és a jelen állapot szerint: igen.
0
1
belbuda
2025. december 22. 15:05
Az Únió sereghajtója Magyarország…Köszönjük,Bástya elvtárs! 😂😂😂
0
2
