Magyarország berobbant az EU elitjébe: önmagát is felülmúlta Orbán Viktor kormányzata

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-oldalán közzétett elemzésében kiemelte, hogy az elmúlt öt kormányzati ciklus közül az V. Orbán-kormány alatt nőtt a legnagyobb mértékben a magyar lakosság rendelkezésre álló jövedelme.

A 2006-2010-es Gyurcsány–Bajnai kormányzathoz képest a 2010-2014-es II. Orbán-kormány alatt a lakosság jövedelme még csak 10 százalékkal emelkedett euróban számítva. Ezzel szemben a III. Orbán-kormány idején 2014 és 2018 között már 34 százalékos növekedés következett be. A IV. Orbán-kormány 2018–2022 közötti ciklusa pedig 24 százalékos növekedést hozott.