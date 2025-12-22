Magyarország berobbant az EU elitjébe: önmagát is felülmúlta Orbán Viktor kormányzata

Friss felmérés: brutális Fidesz előny alakul, kinyílt az olló a kormánypártok és a Tisza Párt között
Az elmúlt öt kormányzati ciklus adatai alapján a jelenlegi Orbán-kormány alatt emelkedett a legnagyobb mértékben a magyar lakosság jövedelme.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-oldalán közzétett elemzésében kiemelte, hogy az elmúlt öt kormányzati ciklus közül az V. Orbán-kormány alatt nőtt a legnagyobb mértékben a magyar lakosság rendelkezésre álló jövedelme.
A 2006-2010-es Gyurcsány–Bajnai kormányzathoz képest a 2010-2014-es II. Orbán-kormány alatt a lakosság jövedelme még csak 10 százalékkal emelkedett euróban számítva. Ezzel szemben a III. Orbán-kormány idején 2014 és 2018 között már 34 százalékos növekedés következett be. A IV. Orbán-kormány 2018–2022 közötti ciklusa pedig 24 százalékos növekedést hozott.
Az V. Orbán-kormány eddigi teljesítménye azonban minden korábbi ciklust felülmúl.
A 2022 óta tartó kormányzati időszakban a lakosság jövedelme már 36 százalékkal nőtt, így a ciklus még vége előtt rekordot döntött. Sebestyén Géza szerint ez a növekedés nemcsak a korábbi magyar ciklusokhoz képest kiemelkedő, hanem az uniós átlaghoz mérten is jelentős.
A szakértő szerint a jobbközép kormányok sikerének fő oka a jelentős munkahely-teremtés volt, különösen a csúcstechnológiai és magasabb hozzáadott értékű iparágakban, például a BMW beruházásai révén. Emellett a hatékony és munkaerőbarát adórendszer, valamint a foglalkoztatás bővülése is hozzájárult a munkaerőpiac fejlődéséhez, ami jelentős béremelkedést eredményezett.
Sebestyén Géza összegzése szerint az V. Orbán-kormány gazdaságpolitikája fontos szerepet játszott abban, hogy az átlagos magyar családok életminősége látványos javulást mutasson.
Sebestyén Géza elemzését az Eurostat adatai alapozták meg.
