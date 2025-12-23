Ft
karitász katolikus karitász segítség európa

A csillogó adventi vásár közepén, a Katolikus Karitász faházánál derült ki, milyen drámai sorsok rejtőznek a karácsonyi fények mögött

2025. december 23. 12:55

Európa legszebb karácsonyi forgatagában, a csillogó áruk tengerében megbújik egy apró faház, ami többet ér minden luxusnál. A Katolikus Karitász adománypontjánál anyukák és gyerekek adják át az Angyalbatyukat.

2025. december 23. 12:55
null
Mészáros Erika

Európa legszebbnek kikiáltott adventi vásárában keringünk, keressük a Katolikus Karitász adománypontját. Erősen figyelnünk kell, nehogy elmenjünk mellette a nagy forgatagban, de az apró faház végül éppen szerénységével hívja fel a figyelmünket: megérkeztünk. Körülöttünk mindenfelé árukavalkád, magyar szót nem nagyon hallani – sőt, egy szót is alig hallani a hangos karácsonyi egyenzene miatt –, de azért igyekszünk tudatni a pult mögött álló Angelikával, hogy mi járatban vagyunk. Már vártak bennünket. 

Fotó: Földházi Árpád

Anyukák, gyerekek érkeznek a dobozokkal 

Angelika (hogy máshogy hívnák egy adománypont munkatársát?) egyetlen szerény mozdulattal mutatja be a kiemelt adománypont minden kincsét: egy óriási plüssmedvét a Katolikus Karitász trikójában, kis kosarakban ajándékokat – ezek figyelmességek az adományozóknak – és néhány angyalbatyut, vagyis az adományozók által előre összekészített, díszesen csomagolt dobozokat. Az aznapi „termés” érkeztünkig három-négy doboz. Többnyire anyukák gyerekekkel viszik, ők azok – meséli Angelika –, akik minden évben várják a lehetőséget. 

Rajtuk kívül is akad persze érdeklődő, olyanok, akik adni szeretnének, de olyanok is, akik kapni… Miközben beszélgetünk, egy mozgássérült fiatalembert kísérő hölgy szeretne pénzadományt hagyni. „Tízezresem van, tudna belőle vissza­adni?” – kérdi bizonytalanul. Angelika nem tud váltani, így az asszony odébbáll. „Felváltom valahol, és visszajövök!” – ígéri. A standok között cikázó külföldi turisták nem igazán méltatják figyelemre az adománypontot, pedig – praktikus módon – bankkártyaolvasó is áll a pult előtt. 

Fotó: Földházi Árpád
