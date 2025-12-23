A csillogó adventi vásár közepén, a Katolikus Karitász faházánál derült ki, milyen drámai sorsok rejtőznek a karácsonyi fények mögött

Európa legszebbnek kikiáltott adventi vásárában keringünk, keressük a Katolikus Karitász adománypontját. Erősen figyelnünk kell, nehogy elmenjünk mellette a nagy forgatagban, de az apró faház végül éppen szerénységével hívja fel a figyelmünket: megérkeztünk. Körülöttünk mindenfelé árukavalkád, magyar szót nem nagyon hallani – sőt, egy szót is alig hallani a hangos karácsonyi egyenzene miatt –, de azért igyekszünk tudatni a pult mögött álló Angelikával, hogy mi járatban vagyunk. Már vártak bennünket.

Fotó: Földházi Árpád

Anyukák, gyerekek érkeznek a dobozokkal

Angelika (hogy máshogy hívnák egy adománypont munkatársát?) egyetlen szerény mozdulattal mutatja be a kiemelt adománypont minden kincsét: egy óriási plüssmedvét a Katolikus Karitász trikójában, kis kosarakban ajándékokat – ezek figyelmességek az adományozóknak – és néhány angyalbatyut, vagyis az adományozók által előre összekészített, díszesen csomagolt dobozokat. Az aznapi „termés” érkeztünkig három-négy doboz. Többnyire anyukák gyerekekkel viszik, ők azok – meséli Angelika –, akik minden évben várják a lehetőséget.