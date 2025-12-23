Ilyen is ritkán fordul elő magyar játékossal: inkább külföld, mint a Ferencváros

Van Daele elmondta azt is, a legnagyobb célja, hogy egyben tartsa a keretet a télen, szerinte jó egyveleget alkotnak a fiatal és a tapasztaltabb játékosok.

„Egy ponttal szereztünk kevesebbet a listavezető Slovannál, de hárommal többet a harmadik Trnavánál. A szezon elején aláírtam volna a mostani állást, de persze, jobb is lehetett volna, még tudunk fejlődni. Az utóbbi öt-hat fordulóban megmutattuk, jó úton haladunk” – mondta a dunaszerdahelyiek ügyvezető igazgatója, aki úgy véli, minden adott ahhoz, hogy sikeresek legyenek és küzdjenek a bajnoki címért.

Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba