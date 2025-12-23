Ilyen is ritkán fordul elő magyar játékossal: inkább külföld, mint a Ferencváros

Lehull a lepel Ferencvárosban: kiderült, ki érkezhet Tóth Alex helyére
A 20 éves középpályás nyáron nagy eséllyel távozhat a fővárosból, helyette egy válogatott társa veheti át a stafétát.
A DAC kötelékébe tartozó Csinger Márk kölcsönben jelenleg a győri ETO-nál szerepel. Dunaszerdahelyen nem gondolkodnak abban, hogy a 22 éves labdarúgót eladják a Ferencvárosnak.
Jan Van Daele, a DAC ügyvezető igazgatója szerint a következő időszak nem arról szól majd, hogy a jelenleg az ETO-nál kölcsönben szereplő Csinger Márkot eladják a Ferencvárosnak. Az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy a 22 éves Csinger a dunaszerdahelyiek kötelékébe tartozik, és mielőtt elment volna Győrbe, 2028-ig szerződést hosszabbítottak vele.
Mindig arról beszéltünk vele és az ügynökével, hogy külföld, a nemzetközi kupaszereplés a cél számára. Nekünk fontosabb, hogy jó idényt zárjon Győrben, utána meglátjuk, mi lesz. Szerintem a következő időszak nem arról fog szólni, hogy eladjuk a Ferencvárosnak
– fogalmazott.
A felröppenő hírek szerint egyébként a Fradi az ETO játékosai közül Csingeren kívül Vitális Milán és Tóth Rajmund iránt is érdeklődik.
Van Daele elmondta azt is, a legnagyobb célja, hogy egyben tartsa a keretet a télen, szerinte jó egyveleget alkotnak a fiatal és a tapasztaltabb játékosok.
„Egy ponttal szereztünk kevesebbet a listavezető Slovannál, de hárommal többet a harmadik Trnavánál. A szezon elején aláírtam volna a mostani állást, de persze, jobb is lehetett volna, még tudunk fejlődni. Az utóbbi öt-hat fordulóban megmutattuk, jó úton haladunk” – mondta a dunaszerdahelyiek ügyvezető igazgatója, aki úgy véli, minden adott ahhoz, hogy sikeresek legyenek és küzdjenek a bajnoki címért.
