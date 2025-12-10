Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
játékperc Tóth Alex csapat NB I FTC

Lehull a lepel Ferencvárosban: kiderült, ki érkezhet Tóth Alex helyére

2025. december 10. 19:22

A 20 éves középpályás nyáron nagy eséllyel távozhat a fővárosból, helyette egy válogatott társa veheti át a stafétát.

2025. december 10. 19:22
null

Ahogy arról már beszámoltunk, Tóth Alexet az FTC 20 éves kiválóságáért az utóbbi napokban, hetekben egyre több neves külföldi csapat érdeklődött. Ezt az információt még maga a játékos ügynöke, Papp Bencét erősítette meg a Mandinernek. A menedzser hozzátette, hogy a válogatott középpályás klubváltása legkésőbb nyáron végbe is mehet.

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth Alex a Transfermarkt szerint jelenleg az NB I legértékesebb játékosa, a szakportál ötmillió euróra becsüli az értékét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

A Fradinál már készülnek a pótlásra?

Tóth az FTC idénybeli 29 tétmeccséből 22 alkalommal szerephez jutott, a maximális 2610 játékpercből pedig 1533-at töltött pályán. Így nem meglepő, hogy elkezdték keresni már az utódját. 

Az M4sport információi szerint a fővárosi zöld-fehérek a Győr egyik kiválóságáért, Vitális Milánért érdeklődnek.

A 23 éves játékos idén az NB I-ben 15 bajnokin 2-2 gólt és gólpasszt jegyez, a Konferencia-ligában rájátszásig jutott csapatával, amelyet 5 tétmeccsen 1-1 góllal és assziszttal segített a sorozatban. Ezenfelül két meccsen pályára lépett a Magyar Kupában, ezeken gólt, gólpasszt nem szerzett. A középső, valamint védekező középpályásként is bevethető játékos teljesítményéről pedig mindent elmond, hogy idén debütálhatott a válogatott színeiben is, ahol 4 meccsen lépett pályára.

A Ferencvárost kerestük értesülésünkkel kapcsolatban, ám a klub nem kommentál sajtóhíreket.

Nyitókép forrása: MTI/Krizsán Csaba

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!