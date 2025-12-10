Lehull a lepel Ferencvárosban: kiderült, ki érkezhet Tóth Alex helyére

„Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban érte” – Tóth Alex ügynöke a Mandinernek
„Az átigazolása majd alapjaiban változtatja meg a magyar futball megítélését a nemzetközi piacon.”
A 20 éves középpályás nyáron nagy eséllyel távozhat a fővárosból, helyette egy válogatott társa veheti át a stafétát.
Ahogy arról már beszámoltunk, Tóth Alexet az FTC 20 éves kiválóságáért az utóbbi napokban, hetekben egyre több neves külföldi csapat érdeklődött. Ezt az információt még maga a játékos ügynöke, Papp Bencét erősítette meg a Mandinernek. A menedzser hozzátette, hogy a válogatott középpályás klubváltása legkésőbb nyáron végbe is mehet.
Tóth Alex a Transfermarkt szerint jelenleg az NB I legértékesebb játékosa, a szakportál ötmillió euróra becsüli az értékét.
Tóth az FTC idénybeli 29 tétmeccséből 22 alkalommal szerephez jutott, a maximális 2610 játékpercből pedig 1533-at töltött pályán. Így nem meglepő, hogy elkezdték keresni már az utódját.
Az M4sport információi szerint a fővárosi zöld-fehérek a Győr egyik kiválóságáért, Vitális Milánért érdeklődnek.
A 23 éves játékos idén az NB I-ben 15 bajnokin 2-2 gólt és gólpasszt jegyez, a Konferencia-ligában rájátszásig jutott csapatával, amelyet 5 tétmeccsen 1-1 góllal és assziszttal segített a sorozatban. Ezenfelül két meccsen pályára lépett a Magyar Kupában, ezeken gólt, gólpasszt nem szerzett. A középső, valamint védekező középpályásként is bevethető játékos teljesítményéről pedig mindent elmond, hogy idén debütálhatott a válogatott színeiben is, ahol 4 meccsen lépett pályára.
A Ferencvárost kerestük értesülésünkkel kapcsolatban, ám a klub nem kommentál sajtóhíreket.
