Lehull a lepel Ferencvárosban: kiderült, ki érkezhet Tóth Alex helyére

Ahogy arról már beszámoltunk, Tóth Alexet az FTC 20 éves kiválóságáért az utóbbi napokban, hetekben egyre több neves külföldi csapat érdeklődött. Ezt az információt még maga a játékos ügynöke, Papp Bencét erősítette meg a Mandinernek. A menedzser hozzátette, hogy a válogatott középpályás klubváltása legkésőbb nyáron végbe is mehet.