Tottenham Robbie Keane Ferencváros Thomas Frank Premier League FTC

„Le kellene mondania” – ismét Robbie Keane-ről cikkeznek külföldön

2025. december 30. 11:05

Ramon Vega, a klub korábbi játékosa edzőváltást sürget a Tottenhamnél. Úgy véli, Robbie Keane lenne az egyik legalkalmasabb a londoni együttes irányítására.

2025. december 30. 11:05
null

Ramon Vega, az angol bajnokságban (Premier League) jelenleg 11. helyen szerénykedő Tottenham Hotspur korábbi labdarúgója szerint Thomas Frank helyett a Ferencváros vezetőedzője, a zöld-fehérekkel nemrégiben szerződést hosszabbító Robbie Keane lenne az egyik legalkalmasabb a csapat irányítására.

Thomas Frank, Robbie Keane, Tottenham
Robbie Keane látszólag jobb munkát végez a Ferencvárosnál, mint Thomas Frank (képünkön) a Tottenhamnél (Fotó: Darren Staples / AFP)

„Már korábban is mondtam, nem vagyok biztos ebben az edzőben. Le kellene mondania – kritizálta Frank munkásságát a 23-szoros svájci válogatott játékos a TalkSportnak.A Tottenhamről beszélünk, amely egy nagy klub Angliában. Nincs három vagy négy éved, azonnali sikerek kellenek. Thomasnak rendelkezésére áll a teljes keret, nincs annyi sérülés, mint az előző idényben Angénál (Postecoglou), aki az első idényében nyert egy trófeát (az Európa-ligát – a szerk.), mégsem kapott esélyt arra, hogy a második évében is bizonyítson. Sokkal jobb most a helyzetünk, több pontot kellene szereznünk, mégis problémákkal küzdünk.”

Robbie Keane-t akarja Ramon Vega

A Tottenham vezetőedzői pozíciójával kapcsolatban az elmúlt hetekben többek között Xavit, a Barcelona korábbi trénerét is szóba hozták. Vegának azonban más elképzelései vannak: 

A kérdés az, potenciálisan ki lehetne jó erre a feladatra? Van egy javaslatom: Robbie Keane. Nagyon jól végzi a munkáját, éppen most verték meg a Rangerst az Európa-ligában

– fejtegette a Spursszel 1999-ben Ligakupát, a Grasshoppersszel 1990 és 1996 között három bajnoki címet nyerő exfutballista.

Robbie Keane az év eleje óta irányítja a Ferencvárost. Vezetésével a zöld-fehérek idén is megnyerték a magyar bajnokságot, ebben a szezonban pedig egyelőre veretlenek az El-ben.

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

