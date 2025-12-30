„Le kellene mondania” – ismét Robbie Keane-ről cikkeznek külföldön

Kubatov Gábor elárulta, miért hosszabbított Robbie Keane-nel
Ramon Vega, a klub korábbi játékosa edzőváltást sürget a Tottenhamnél. Úgy véli, Robbie Keane lenne az egyik legalkalmasabb a londoni együttes irányítására.
Ramon Vega, az angol bajnokságban (Premier League) jelenleg 11. helyen szerénykedő Tottenham Hotspur korábbi labdarúgója szerint Thomas Frank helyett a Ferencváros vezetőedzője, a zöld-fehérekkel nemrégiben szerződést hosszabbító Robbie Keane lenne az egyik legalkalmasabb a csapat irányítására.
„Már korábban is mondtam, nem vagyok biztos ebben az edzőben. Le kellene mondania – kritizálta Frank munkásságát a 23-szoros svájci válogatott játékos a TalkSportnak. – A Tottenhamről beszélünk, amely egy nagy klub Angliában. Nincs három vagy négy éved, azonnali sikerek kellenek. Thomasnak rendelkezésére áll a teljes keret, nincs annyi sérülés, mint az előző idényben Angénál (Postecoglou), aki az első idényében nyert egy trófeát (az Európa-ligát – a szerk.), mégsem kapott esélyt arra, hogy a második évében is bizonyítson. Sokkal jobb most a helyzetünk, több pontot kellene szereznünk, mégis problémákkal küzdünk.”
A Tottenham vezetőedzői pozíciójával kapcsolatban az elmúlt hetekben többek között Xavit, a Barcelona korábbi trénerét is szóba hozták. Vegának azonban más elképzelései vannak:
A kérdés az, potenciálisan ki lehetne jó erre a feladatra? Van egy javaslatom: Robbie Keane. Nagyon jól végzi a munkáját, éppen most verték meg a Rangerst az Európa-ligában
– fejtegette a Spursszel 1999-ben Ligakupát, a Grasshoppersszel 1990 és 1996 között három bajnoki címet nyerő exfutballista.
Robbie Keane az év eleje óta irányítja a Ferencvárost. Vezetésével a zöld-fehérek idén is megnyerték a magyar bajnokságot, ebben a szezonban pedig egyelőre veretlenek az El-ben.
