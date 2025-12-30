„Le kellene mondania” – ismét Robbie Keane-ről cikkeznek külföldön

Ramon Vega, az angol bajnokságban (Premier League) jelenleg 11. helyen szerénykedő Tottenham Hotspur korábbi labdarúgója szerint Thomas Frank helyett a Ferencváros vezetőedzője, a zöld-fehérekkel nemrégiben szerződést hosszabbító Robbie Keane lenne az egyik legalkalmasabb a csapat irányítására.

Robbie Keane látszólag jobb munkát végez a Ferencvárosnál, mint Thomas Frank (képünkön) a Tottenhamnél (Fotó: Darren Staples / AFP)

„Már korábban is mondtam, nem vagyok biztos ebben az edzőben. Le kellene mondania – kritizálta Frank munkásságát a 23-szoros svájci válogatott játékos a TalkSportnak. – A Tottenhamről beszélünk, amely egy nagy klub Angliában. Nincs három vagy négy éved, azonnali sikerek kellenek. Thomasnak rendelkezésére áll a teljes keret, nincs annyi sérülés, mint az előző idényben Angénál (Postecoglou), aki az első idényében nyert egy trófeát (az Európa-ligát – a szerk.), mégsem kapott esélyt arra, hogy a második évében is bizonyítson. Sokkal jobb most a helyzetünk, több pontot kellene szereznünk, mégis problémákkal küzdünk.”