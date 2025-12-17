Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Robbie Keane Kubatov Gábor Ferencváros

Kubatov Gábor elárulta, miért hosszabbított Robbie Keane-nel

2025. december 17. 19:38

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor elárulta, miért hosszabbított szerződést a futballcsapat vezetőedzőjével. Robbie Keane sok mindennel meggyőzte őt.

2025. december 17. 19:38
null

Mint nemrég beszámoltunk róla, a Ferencváros bejelentette, hogy meghosszabbította vezetőedzője, Robbie Keane szerződését. Az ír szakember az aláírás után elmondta, hogy nagyon boldog és izgatott a hosszabbítás miatt.

Robbie Keane
Robbie Keane és Tóth Alex ünnepel a Rangers legyőzése után. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor az M4 Sportnak adott évértékelő interjút, amiben beszélt az okokról. Székely Dávid csatornaigazgató arról kérdezte, mi győzte meg, miközben a beszélgetés egy korábbi szakaszában elárulta, nem teljesen elégedett az évvel. Mivel az m4sport.hu csak ezt a részletet közölte az interjúból, csak tippelni tudunk, hogy itt a hazai szereplésre gondol, hiszen az ősszel a Fradi 4-szer is kikapott a Groupama Arénában, és nem vezeti az NB I tabelláját.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

„Egyetért velem abban, hogy feljebb kell jutnunk” – válaszolta a sportvezető. – „Ő egy győztes típus. Néhány öltözői beszéde megnézhető az interneten, vannak benne sípolások, használ olyan szavakat, amiket talán nem illik, de egy győztes típus. Nagyon élvezem a vele való munkát. Kérlelhetetlen és könyörtelen a győzelmek tekintetében. Emellett nagyon motivált, közben mégis laza. 

Lemész az öltözőbe egy győztes meccs után – ritkán teszek ilyet, de legutóbb, Törökországban, a Fener elleni ikszet követően megtettem –, és azt látod, hogy kinyitnak egy sört és jól elbeszélget a játékosokkal. Ez a csapatnak is mutatja, a meccseken odafigyelünk, nyerünk, utána nyugi, majd megint a következő meccsen van a fókusz. Ritka az olyan edző, aki jó távolságot tart a játékosoktól és vezetőktől, miközben tudja a dolgát, és egy győztes ember.”

Robbie Keane-nek nem számít a pénz

Székely arra is kíváncsi volt, hogy vajon azért is kellett meglépni a hosszabbítást, mert a sajtóhírek szerint más csapatok is érdeklődnek Keane iránt?

„A játékosoknál kívülről csak a tulajdonló klub engedélyével lehet megkeresni a futballistákat, az edzőknél nincs ilyen, ebben az esetben meg lehet kerülni a klubot. Robbie nagyon jól érzi magát Budapesten, szereti az itteni embereket, a magyar éttermeket, ételeket. Olyan, mintha ez a szövet tetszene neki, és belehímezte magát a közepébe. A szurkolók is szeretik, igaz, eddig csak egyszer skandálták a nevét. Egy jó módú ember, futballistaként világsztár volt. 

Neki nem pénz, hanem szakmai, önbecsülés kérdése itt lenni.

Ennek minden hasznát kötelességünk kivenni” – válaszolta az elnök.

A Kubatov Gáborral készült teljes beszélgetést csütörtök 19.50 órakor nézhetik meg az M4 Sporton és az m4sport.hu-n.

Nyitókép: facebook.com/kubatovgabor

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2025. december 17. 21:16
nem győzött a Fradi a Fener ellen, Kubatov ennyire nem emléxik? 1-1 lett elképesztő, elképesztő felsőpolc
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. december 17. 20:01
Nem mindenben értek egyet időnként az edzővel, de jó szakember. Robbie! Megtenné-ha már maradt-hogy játszatja Gruber Zsombort?! Ne mellőzze, ne tegye tönkre! Ő ugyanúgy megérdemli a csapatba kerülést, mint Alex. Sokat veszített volna a Fradi, ha annakidején Alex eligazol. Nem kell ennek kitenni se a csapatot, se Zsombort!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!