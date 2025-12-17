Kubatov Gábor elárulta, miért hosszabbított Robbie Keane-nel

Lemész az öltözőbe egy győztes meccs után – ritkán teszek ilyet, de legutóbb, Törökországban, a Fener elleni ikszet követően megtettem –, és azt látod, hogy kinyitnak egy sört és jól elbeszélget a játékosokkal. Ez a csapatnak is mutatja, a meccseken odafigyelünk, nyerünk, utána nyugi, majd megint a következő meccsen van a fókusz. Ritka az olyan edző, aki jó távolságot tart a játékosoktól és vezetőktől, miközben tudja a dolgát, és egy győztes ember.”

Robbie Keane-nek nem számít a pénz

Székely arra is kíváncsi volt, hogy vajon azért is kellett meglépni a hosszabbítást, mert a sajtóhírek szerint más csapatok is érdeklődnek Keane iránt?

„A játékosoknál kívülről csak a tulajdonló klub engedélyével lehet megkeresni a futballistákat, az edzőknél nincs ilyen, ebben az esetben meg lehet kerülni a klubot. Robbie nagyon jól érzi magát Budapesten, szereti az itteni embereket, a magyar éttermeket, ételeket. Olyan, mintha ez a szövet tetszene neki, és belehímezte magát a közepébe. A szurkolók is szeretik, igaz, eddig csak egyszer skandálták a nevét. Egy jó módú ember, futballistaként világsztár volt.