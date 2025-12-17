Kubatov Gábor elárulta, miért hosszabbított Robbie Keane-nel

Vége a találgatásoknak: eldőlt Robbie Keane jövője a Ferencvárosnál
Kubatov Gábor szerint ez egy gyönyörű nap.
A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor elárulta, miért hosszabbított szerződést a futballcsapat vezetőedzőjével. Robbie Keane sok mindennel meggyőzte őt.
Mint nemrég beszámoltunk róla, a Ferencváros bejelentette, hogy meghosszabbította vezetőedzője, Robbie Keane szerződését. Az ír szakember az aláírás után elmondta, hogy nagyon boldog és izgatott a hosszabbítás miatt.
Az FTC elnöke, Kubatov Gábor az M4 Sportnak adott évértékelő interjút, amiben beszélt az okokról. Székely Dávid csatornaigazgató arról kérdezte, mi győzte meg, miközben a beszélgetés egy korábbi szakaszában elárulta, nem teljesen elégedett az évvel. Mivel az m4sport.hu csak ezt a részletet közölte az interjúból, csak tippelni tudunk, hogy itt a hazai szereplésre gondol, hiszen az ősszel a Fradi 4-szer is kikapott a Groupama Arénában, és nem vezeti az NB I tabelláját.
„Egyetért velem abban, hogy feljebb kell jutnunk” – válaszolta a sportvezető. – „Ő egy győztes típus. Néhány öltözői beszéde megnézhető az interneten, vannak benne sípolások, használ olyan szavakat, amiket talán nem illik, de egy győztes típus. Nagyon élvezem a vele való munkát. Kérlelhetetlen és könyörtelen a győzelmek tekintetében. Emellett nagyon motivált, közben mégis laza.
Lemész az öltözőbe egy győztes meccs után – ritkán teszek ilyet, de legutóbb, Törökországban, a Fener elleni ikszet követően megtettem –, és azt látod, hogy kinyitnak egy sört és jól elbeszélget a játékosokkal. Ez a csapatnak is mutatja, a meccseken odafigyelünk, nyerünk, utána nyugi, majd megint a következő meccsen van a fókusz. Ritka az olyan edző, aki jó távolságot tart a játékosoktól és vezetőktől, miközben tudja a dolgát, és egy győztes ember.”
Székely arra is kíváncsi volt, hogy vajon azért is kellett meglépni a hosszabbítást, mert a sajtóhírek szerint más csapatok is érdeklődnek Keane iránt?
„A játékosoknál kívülről csak a tulajdonló klub engedélyével lehet megkeresni a futballistákat, az edzőknél nincs ilyen, ebben az esetben meg lehet kerülni a klubot. Robbie nagyon jól érzi magát Budapesten, szereti az itteni embereket, a magyar éttermeket, ételeket. Olyan, mintha ez a szövet tetszene neki, és belehímezte magát a közepébe. A szurkolók is szeretik, igaz, eddig csak egyszer skandálták a nevét. Egy jó módú ember, futballistaként világsztár volt.
Neki nem pénz, hanem szakmai, önbecsülés kérdése itt lenni.
Ennek minden hasznát kötelességünk kivenni” – válaszolta az elnök.
