Vége a találgatásoknak: eldőlt Robbie Keane jövője a Ferencvárosnál

Nemzetközi szinten ebben az évadban is remek teljesítményt nyújtott a Fradival, hiszen az El főtábláján 6 forduló után is veretlenül áll csapatával. A Rangers elleni győzelmével már két körrel a vége előtt bebiztosította továbbjutását, a Panathinaikosz elleni hazai és a Nottingham Forest elleni idegenbeli meccsek tétje már az lesz 2026 elején, hogy sikerül-e bejutni közvetlenül a nyolcaddöntőbe.

„A két év eleji győzelemnek, valamint az őszi menetelésnek köszönhetően vezetőedzőnk immár tíz megnyert nemzetközi találkozón van túl, ráadásul kevesebb, mint egy év alatt, ezzel pedig Nyilasi Tiborral és Blum Zoltánnal holtversenyben az örökranglista harmadik helyén áll” – írják a közleményben.

Hazai porondon e közben annyira nem sikerült szállítani az eredményeket, a Groupama Arénában négyszer is kikapott az FTC (legutóbb vasárnap a DVSC-től), így jelenleg az NB I-es tabella második helyén áll, 1 ponttal az éllovas győri ETO FC mögött.