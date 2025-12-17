Ft
12. 17.
szerda
Robbie Keane Kubatov Gábor Ferencváros

Vége a találgatásoknak: eldőlt Robbie Keane jövője a Ferencvárosnál

2025. december 17. 18:47

Az FTC szerződést hosszabbított vezetőedzőjével. Kubatov Gábor és Robbie Keane is nagyon boldog.

2025. december 17. 18:47
null

A bajnoki címvédő Ferencvárosi TC hivatalos honlapján jelentette be, hogy december 17-én szerződést hosszabbított vezetőedzőjével, Robbie Keane-nel. 

 

Robbie Keane
Robbie Keane ünnepli a Rangers elleni győzelmet. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

„Az ír szakember 2025 januárjában érkezett a Ferencvároshoz, együttesünkkel a hónap végén tovább is jutott az UEFA Európa-liga egyenes kieséses szakaszába, a szezon végén pedig kupadöntőt vívott a mieinkkel, és ádáz, kiélezett küzdelem után bajnoki címre vezette a csapatot” – áll a közleményben.

Nemzetközi szinten ebben az évadban is remek teljesítményt nyújtott a Fradival, hiszen az El főtábláján 6 forduló után is veretlenül áll csapatával. A Rangers elleni győzelmével már két körrel a vége előtt bebiztosította továbbjutását, a Panathinaikosz elleni hazai és a Nottingham Forest elleni idegenbeli meccsek tétje már az lesz 2026 elején, hogy sikerül-e bejutni közvetlenül a nyolcaddöntőbe.

„A két év eleji győzelemnek, valamint az őszi menetelésnek köszönhetően vezetőedzőnk immár tíz megnyert nemzetközi találkozón van túl, ráadásul kevesebb, mint egy év alatt, ezzel pedig Nyilasi Tiborral és Blum Zoltánnal holtversenyben az örökranglista harmadik helyén áll” – írják a közleményben.

Hazai porondon e közben annyira nem sikerült szállítani az eredményeket, a Groupama Arénában négyszer is kikapott az FTC (legutóbb vasárnap a DVSC-től), így jelenleg az NB I-es tabella második helyén áll, 1 ponttal az éllovas győri ETO FC mögött.

Ezt is ajánljuk a témában

Robbie Keane is megszólalt

Természetesen nagyon boldog, és egyben izgatott is vagyok. Ez valami olyasmi, amit szeretek csinálni, mert élvezem az itteni munkát, jó ide tartozni. Kiválóak a szurkolóink, a stábom, örülök, hogy folytatódik ez az utazás. Remek a kapcsolatom a klub elnökével, ahogy mindenkivel a Fradinál”

 – mondta el az ír szakember a fradi.hu videójában.

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor „gyönyörű nap”-ként aposztrofálta a szerződés aláírását.

Mint ismeretes, Robbie Keane-t több klubbal is hírbe hozták az elmúlt hetekben, de kategorikusan cáfolta ezeket a pletykákat.

A hivatalos közlemény arra nem tér ki, hogy az ír vezetőedző új szerződése meddig érvényes.

Nyitókép: fradi.hu

