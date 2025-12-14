Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Debrecen Ferencváros NB I

„Kétszer kellett csak közbeavatkoznom” – unatkozott a Groupamában a Debrecen fradista kapusa

2025. december 14. 19:51

A Debrecen Bárány Donát góljával 1–0-ra nyert a Ferencváros vendégeként az NB I 17. fordulójában. Az FTC–DVSC után a gólszerző mellett a Loki fradista kapusa, Varga Ádám válaszolt az újságírók kérdéseire.

2025. december 14. 19:51
null
Nagy-Pál Tamás

Újabb meglepetés a Groupama Arénában: a Puskás Akadémia, a Zalaegerszeg és a Nyíregyháza után a Debrecen is három pontot tudott elvinni a Ferencváros otthonából. Az FTC–DVSC annyiban volt más, hogy a Loki egyáltalán nem bunkerfocit játszva nyert 1–0-ra Bárány Donát góljával, hanem felvállalták a kockázatokat is.

FTC–DVSC
FTC–DVSC: Bárány Donátot ünneplik a társak. Fotó: Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

A gólszerző – akinek ez volt már a 7. találata a szezonban – rendkívül önkritikusan nyilatkozott az újságíróknak a mérkőzés után. Ahogy illik, gratuláltunk a góljához és csapata sikeréhez, amire jött a meglepő válasz:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Dobrev Klára bejelentkezett a legkeményebb feladatra: Magyar Péter válaszát várja

Dobrev Klára bejelentkezett a legkeményebb feladatra: Magyar Péter válaszát várja
Tovább a cikkhezchevron

Köszönöm, de nem játszottam jól”

 – kezdte Bárány.

Magyarázatot is kaptunk: Szuhodovszki Soma sérülése miatt már a 10. percben be kellett állnia, miközben a terv szerint úgy készült, hogy csak a második félidőben kap szerepet.

„Hirtelen kellett összekapnom magamat, és nem éreztem úgy, hogy jól szálltam be. Sokszor nem tudtam úgy megtartani a labdákat, ahogy szoktam, nem voltak meg a jó döntéseim. A csapatösszhang viszont remek volt, olyan jól tudtunk együtt védekezni, mint nagyon ritkán. Szerencsére a játékomban általában benne van a gól, és jött is.”

Az is jó kérdés, hogy miért nem kezdett az NB I egyik legjobb formában lévő támadója. Még a legutóbbi válogatott összetartás előtt megsérült, de annak már egy hónapja.

„Nem amiatt” – válaszolta a Mandinernek. – „Két és fél hete már teljes értékű edzésmunkát végzek. Soma nagyon jól játszott a posztomon az előző meccseken, gondolom ezért kezdtem a padon. Nem én döntöm ezt el, én nyilván szerettem volna játszani. De sajnálom, hogy Soma sérülése miatt kerültem ilyen hamar a pályára, jobbulást kívánok neki!”

Arról is beszélt, hogy miért vállalták fel a bátrabb játékot egy olyan ellenfél otthonában, amelyiket még az Európa-ligában sem tudják legyőzni a jóval erősebb csapatok.

„Szerintem a Fradi ellen nekünk akkor szokott menni, amikor felvállaljuk a kockázatot, és ki-ki meccset játszunk velük. Úgy nem tudjuk megverni őket, hogy visszaállunk. A legutóbbi meccsen szétjátszottak minket, úgy nagyon nehéz. Muszáj belemenni egy kockázatvállalóbb játékba, és akkor van esélyed megnyerni a meccset.”

Volt esélyük, és éltek is vele. A gólpasszt egyébként Komáromi Györgytől kapta, akinek az volt az első labdaérintése, miután egy perccel korábban váltotta a megsérült csapatkapitányt, Dzsudzsák Balázst.

„Gyuszi nagyon jól szállt be, ahogy labdát szerzett és odapasszolta, az nagyon fontos volt, nekem már csak be kellett fejeznem” – értékelte szerényen a három pontot érő találatát.

A Debrecentől ez persze nem csak egy véletlen kiugró eredmény, remekül szerepel a csapat a szezonban, ezzel a győzelmével például beérte pontszámban a Ferencvárost a tabellán, és a harmadik helyen áll.

„A tavalyi szezon után már ez is óriási előrelépés” – mondta erre a Mandinernek Bárány. – 

Most három pontra vagyunk attól, amennyivel zártunk az előző évadban. Jelenleg nagyon élvezzük ezt a szituációt, próbálunk minél tovább ottmaradni az élbolyban, ha ez sikerül, akkor fogalmazhatunk meg célokat is.”

FTC–DVSC: fradistaként ellenfélként a Groupama Arénában

Varga Ádám is a Loki nagy erőssége eddig a szezonban. A kapusnak igazán különleges lehetett ezt a mérkőzés, hiszen a Ferencváros játékosa, csak kölcsönben szerepel Debrecenben, és eddig bizonyította, hogy elsőszámú hálóőrként is megállja a helyét.

 „Nem ez volt az első alkalom, korábban a Kecskemét színeiben léptem már pályára a Groupama Arénában. Akkor még izgultam a meccs előtt, hogy milyen lesz a fogadtatásom, de most már ezt a részét el tudtam engedni. Úgy készültem egész héten, ahogy mindig is, becsülettel, ahogy az egész csapat. Örülök neki, hogy így tudtunk teljesíteni, és nagyon fontos három pontot szereztünk.”

Hozzátette: olyan meccset kaptak, amire előzetesen is számítottak.

„Az volt a tervünk, hogy ne nagyon rugdossuk el a labdákat vaktába, és ne jöjjön ránk folyamatosan a Fradi, próbáltuk kicsit tartani a labdát, persze nehéz volt, amikor presszingeltek. Szerintem a középpályán nagyon-nagyon jól teljesítettünk, amihez kellett Szűcs Tomi visszatérése, mert tényleg nagyon extrát játszott ma is. Le tud fordulni egy az egyben, nagyon erős, előre tudja vinni a csapatot. A középpályán elég jó százalékban meg tudtuk tartani a labdákat, és abból tudtunk támadásokat vezetni.”

Varga bizonyította, hogy elsőszámú hálóőrként is megállja a helyét – írtuk fentebb, de igazság szerint nem a vasárnapi meccsen, mert sok dolga nem akadt a 26 éves hálóőrnek.

Nem voltam folyamatosan meccsben, ez is a csapat érdeme. Tényleg nagyon jól játszottak előttem, igazából két szituációt tudnék hirtelen mondani, amikor közbe kellett avatkoznom, szerencsére azok jól sikerültek, segítettem a csapatnak. Minden kapusnak ez a célja, úgyhogy boldog vagyok.”

A Debrecen jövő vasárnap a Kisvárda ellen zárja a 2025-ös esztendőt – egy győzelemmel akár még az első helyen is telelhet, hiszen csak egy pont a hátránya a listavezető győri ETO FC mögött.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
papalimapapa
2025. december 14. 20:45
Olyan ige, hogy "közbeavatkozni" nincs! Mint ahogy a "visszatükrödés" ige sem létezik... legalább is a helyes magyar nyelvtanban. Van olyan, hogy "beavatkozni" és van olyan, hogy "közbelépni". És a tükröződés önmagában jelent visszaverődést... tehát a vissza előszó a tükröződés elé akasztva zavaró pongyolaság. Mindez akkor gáz igazán, ha egy magát írástudónak tartó újságíró (újság? író?) követi el ezt az orbitális hibát. Ez olyan, mint a suk-sük-olás. Ne írjatok hülyék! Kussoljatok!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!