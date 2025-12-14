„Kétszer kellett csak közbeavatkoznom” – unatkozott a Groupamában a Debrecen fradista kapusa

– kezdte Bárány.

Magyarázatot is kaptunk: Szuhodovszki Soma sérülése miatt már a 10. percben be kellett állnia, miközben a terv szerint úgy készült, hogy csak a második félidőben kap szerepet.

„Hirtelen kellett összekapnom magamat, és nem éreztem úgy, hogy jól szálltam be. Sokszor nem tudtam úgy megtartani a labdákat, ahogy szoktam, nem voltak meg a jó döntéseim. A csapatösszhang viszont remek volt, olyan jól tudtunk együtt védekezni, mint nagyon ritkán. Szerencsére a játékomban általában benne van a gól, és jött is.”

Az is jó kérdés, hogy miért nem kezdett az NB I egyik legjobb formában lévő támadója. Még a legutóbbi válogatott összetartás előtt megsérült, de annak már egy hónapja.

„Nem amiatt” – válaszolta a Mandinernek. – „Két és fél hete már teljes értékű edzésmunkát végzek. Soma nagyon jól játszott a posztomon az előző meccseken, gondolom ezért kezdtem a padon. Nem én döntöm ezt el, én nyilván szerettem volna játszani. De sajnálom, hogy Soma sérülése miatt kerültem ilyen hamar a pályára, jobbulást kívánok neki!”