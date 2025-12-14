„Kétszer kellett csak közbeavatkoznom” – unatkozott a Groupamában a Debrecen fradista kapusa

Az NB I nem az Európa-liga: a Debrecen is győzni tudott a Ferencváros otthonában!
Bárány gólja döntött, nem állt vissza a tabella élére a Fradi.
A Debrecen Bárány Donát góljával 1–0-ra nyert a Ferencváros vendégeként az NB I 17. fordulójában. Az FTC–DVSC után a gólszerző mellett a Loki fradista kapusa, Varga Ádám válaszolt az újságírók kérdéseire.
Újabb meglepetés a Groupama Arénában: a Puskás Akadémia, a Zalaegerszeg és a Nyíregyháza után a Debrecen is három pontot tudott elvinni a Ferencváros otthonából. Az FTC–DVSC annyiban volt más, hogy a Loki egyáltalán nem bunkerfocit játszva nyert 1–0-ra Bárány Donát góljával, hanem felvállalták a kockázatokat is.
A gólszerző – akinek ez volt már a 7. találata a szezonban – rendkívül önkritikusan nyilatkozott az újságíróknak a mérkőzés után. Ahogy illik, gratuláltunk a góljához és csapata sikeréhez, amire jött a meglepő válasz:
Köszönöm, de nem játszottam jól”
– kezdte Bárány.
Magyarázatot is kaptunk: Szuhodovszki Soma sérülése miatt már a 10. percben be kellett állnia, miközben a terv szerint úgy készült, hogy csak a második félidőben kap szerepet.
„Hirtelen kellett összekapnom magamat, és nem éreztem úgy, hogy jól szálltam be. Sokszor nem tudtam úgy megtartani a labdákat, ahogy szoktam, nem voltak meg a jó döntéseim. A csapatösszhang viszont remek volt, olyan jól tudtunk együtt védekezni, mint nagyon ritkán. Szerencsére a játékomban általában benne van a gól, és jött is.”
Az is jó kérdés, hogy miért nem kezdett az NB I egyik legjobb formában lévő támadója. Még a legutóbbi válogatott összetartás előtt megsérült, de annak már egy hónapja.
„Nem amiatt” – válaszolta a Mandinernek. – „Két és fél hete már teljes értékű edzésmunkát végzek. Soma nagyon jól játszott a posztomon az előző meccseken, gondolom ezért kezdtem a padon. Nem én döntöm ezt el, én nyilván szerettem volna játszani. De sajnálom, hogy Soma sérülése miatt kerültem ilyen hamar a pályára, jobbulást kívánok neki!”
Arról is beszélt, hogy miért vállalták fel a bátrabb játékot egy olyan ellenfél otthonában, amelyiket még az Európa-ligában sem tudják legyőzni a jóval erősebb csapatok.
„Szerintem a Fradi ellen nekünk akkor szokott menni, amikor felvállaljuk a kockázatot, és ki-ki meccset játszunk velük. Úgy nem tudjuk megverni őket, hogy visszaállunk. A legutóbbi meccsen szétjátszottak minket, úgy nagyon nehéz. Muszáj belemenni egy kockázatvállalóbb játékba, és akkor van esélyed megnyerni a meccset.”
Volt esélyük, és éltek is vele. A gólpasszt egyébként Komáromi Györgytől kapta, akinek az volt az első labdaérintése, miután egy perccel korábban váltotta a megsérült csapatkapitányt, Dzsudzsák Balázst.
„Gyuszi nagyon jól szállt be, ahogy labdát szerzett és odapasszolta, az nagyon fontos volt, nekem már csak be kellett fejeznem” – értékelte szerényen a három pontot érő találatát.
A Debrecentől ez persze nem csak egy véletlen kiugró eredmény, remekül szerepel a csapat a szezonban, ezzel a győzelmével például beérte pontszámban a Ferencvárost a tabellán, és a harmadik helyen áll.
„A tavalyi szezon után már ez is óriási előrelépés” – mondta erre a Mandinernek Bárány. –
Most három pontra vagyunk attól, amennyivel zártunk az előző évadban. Jelenleg nagyon élvezzük ezt a szituációt, próbálunk minél tovább ottmaradni az élbolyban, ha ez sikerül, akkor fogalmazhatunk meg célokat is.”
Varga Ádám is a Loki nagy erőssége eddig a szezonban. A kapusnak igazán különleges lehetett ezt a mérkőzés, hiszen a Ferencváros játékosa, csak kölcsönben szerepel Debrecenben, és eddig bizonyította, hogy elsőszámú hálóőrként is megállja a helyét.
„Nem ez volt az első alkalom, korábban a Kecskemét színeiben léptem már pályára a Groupama Arénában. Akkor még izgultam a meccs előtt, hogy milyen lesz a fogadtatásom, de most már ezt a részét el tudtam engedni. Úgy készültem egész héten, ahogy mindig is, becsülettel, ahogy az egész csapat. Örülök neki, hogy így tudtunk teljesíteni, és nagyon fontos három pontot szereztünk.”
Hozzátette: olyan meccset kaptak, amire előzetesen is számítottak.
„Az volt a tervünk, hogy ne nagyon rugdossuk el a labdákat vaktába, és ne jöjjön ránk folyamatosan a Fradi, próbáltuk kicsit tartani a labdát, persze nehéz volt, amikor presszingeltek. Szerintem a középpályán nagyon-nagyon jól teljesítettünk, amihez kellett Szűcs Tomi visszatérése, mert tényleg nagyon extrát játszott ma is. Le tud fordulni egy az egyben, nagyon erős, előre tudja vinni a csapatot. A középpályán elég jó százalékban meg tudtuk tartani a labdákat, és abból tudtunk támadásokat vezetni.”
Varga bizonyította, hogy elsőszámú hálóőrként is megállja a helyét – írtuk fentebb, de igazság szerint nem a vasárnapi meccsen, mert sok dolga nem akadt a 26 éves hálóőrnek.
Nem voltam folyamatosan meccsben, ez is a csapat érdeme. Tényleg nagyon jól játszottak előttem, igazából két szituációt tudnék hirtelen mondani, amikor közbe kellett avatkoznom, szerencsére azok jól sikerültek, segítettem a csapatnak. Minden kapusnak ez a célja, úgyhogy boldog vagyok.”
A Debrecen jövő vasárnap a Kisvárda ellen zárja a 2025-ös esztendőt – egy győzelemmel akár még az első helyen is telelhet, hiszen csak egy pont a hátránya a listavezető győri ETO FC mögött.
