Az NB I nem az Európa-liga: a Debrecen is győzni tudott a Ferencváros otthonában!

Nem mondanánk, hogy a mérkőzés elején alárendelt szerepet játszott volna a vendég csapat: mindkét kapu előt adódtak veszélyes lehetőségek, ráadásul az első nagy védést Grófnak kellett bemutatnia a korábbi fradista, Batik Bence lövésénél. Varga Ádámnak eleinte inkább a kijövetelekben kellett jeleskednie, miközben remek hangulatot teremtett egyébként a hidegben kilátogató 10 654 néző a Groupama Arénában.

A csapatok felejthető első félidőt produkáltak – a Fradi például csak a 43. percben találta el először a kaput Nagy Barnabás révén, de Varga Ádám szép mozdulattal hárított. Gól nem született az első 45 percben.

FTC–DVSC: a szünet után jött a gól

A szünet utáni első nagy lehetőség megint a debreceniekhez fűződött, Szűcs Tamás lapos lövése kerülte el picivel a kaput. Bárány Donát nem sokkal később kaput is talált, de gyenge lövése nem okozott gondot Grófnak. A 61. percben unta meg Robbie Keane a pályán történteket, és hármas cserére szánta el magát, Yusuf, Makreckis és Kanikovszki is beállt.

Nem sokkal később beszorította a Fradi a DVSC-t, az egyik szöglet után pedig Varga Barnabás bólintott kapura – viszont kisebb csoda történt, a labda nem a hálóban, hanem Varga Ádám kezében kötött ki. Nem sokkal később Dzsudzsák Balázs is elhagyta a pályát, úgy tűnt, meg is sérült a rutinos középpályás.