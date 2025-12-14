Az NB I nem az Európa-liga: a Debrecen is győzni tudott a Ferencváros otthonában!

Ezért megérte 400 km-t utazni: megelőzte a Fradit, és a tabella élére állt az ETO!
Az első félidőben csendben tüntettek a szurkolók, a másodikban hangosan.
Igazolta szezonbeli remek teljesítményét a Debrecen, és Bárány Donát góljával legyőzte a Ferencvárost a Groupama Arénában. FTC–DVSC: a rangadó legfontosabb történései.
Nem sokan gondolták volna a szezon előtt, hogy a Ferencváros és a Debrecen összecsapásai a 2025/26-os évad legnagyobb rangadói közé tartozhatnak az NB I-ben. Pedig éppen ez a helyzet: vasárnap a bajnokság 17. fordulójában az FTC–DVSC összecsapáson a forduló előtt listavezető (szombaton az ETO előzőtt) csapat fogadta azt a harmadik helyezettet, amelyik előtte hetekig állt a tabella élén.
A meglepetés persze nem a Fradinak – ott alap elvárás a bajnoki cím –, hanem a Lokinak köszönhető, hiszen Sergio Navarro vezetőedző irányításával erőn felül teljesít. A fővárosi csapat kapujában ezúttal is a csütörtöki, Rangers elleni Európa-liga-meccs egyik hőse, a korábbi debreceni Gróf Dávid kapott helyet (Dibusz Dénes sérült), míg a másik oldalon a Ferencváros játékosa, Varga Ádám, aki jelenleg kölcsönben véd a cívisvárosban.
Nem mondanánk, hogy a mérkőzés elején alárendelt szerepet játszott volna a vendég csapat: mindkét kapu előt adódtak veszélyes lehetőségek, ráadásul az első nagy védést Grófnak kellett bemutatnia a korábbi fradista, Batik Bence lövésénél. Varga Ádámnak eleinte inkább a kijövetelekben kellett jeleskednie, miközben remek hangulatot teremtett egyébként a hidegben kilátogató 10 654 néző a Groupama Arénában.
A csapatok felejthető első félidőt produkáltak – a Fradi például csak a 43. percben találta el először a kaput Nagy Barnabás révén, de Varga Ádám szép mozdulattal hárított. Gól nem született az első 45 percben.
A szünet utáni első nagy lehetőség megint a debreceniekhez fűződött, Szűcs Tamás lapos lövése kerülte el picivel a kaput. Bárány Donát nem sokkal később kaput is talált, de gyenge lövése nem okozott gondot Grófnak. A 61. percben unta meg Robbie Keane a pályán történteket, és hármas cserére szánta el magát, Yusuf, Makreckis és Kanikovszki is beállt.
Nem sokkal később beszorította a Fradi a DVSC-t, az egyik szöglet után pedig Varga Barnabás bólintott kapura – viszont kisebb csoda történt, a labda nem a hálóban, hanem Varga Ádám kezében kötött ki. Nem sokkal később Dzsudzsák Balázs is elhagyta a pályát, úgy tűnt, meg is sérült a rutinos középpályás.
A 75. percben pedig jött a hazai sokk: a debreceni csapatkapitány helyére beálló Komáromi György passzolta Bárányhoz a labdát, aki 10 méterről a kapuba lőtt, 0–1.
Az ág is húzta a Fradit: Keane utoljára Szalai Gábort szerette volna lecserélni, de a szünetben beállt Ötvös Bence megsérült, ezért ő hagyta el a pályát sietősen Gróf és Toon Raemaekers ölében. Varga Barnabás gyorsan egyenlíthetett volna, de druszája nagy szerencsével fogni tudta a lövését.
Nem sikerült betalálnia a Ferencvárosnak, így a DVSC elvitte mind a három pontot a Groupama Arénából. A Fradi így maradt a tabella második helyén, és jövő héten az ETO FC botlására is szüksége lenne a Diósgyőr legyőzése mellett ahhoz, hogy az élen töltse a téli pihenőt. A Loki pedig győzelmével beérte pontszámban a zöld-fehéreket, és a harmadik helyről várja a Kisvárda elleni mérkőzést.
NB I, 17. forduló
Ferencvárosi TC–DVSC 0–1
Gól: Bárány (75.)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor