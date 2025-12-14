Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Debrecen Ferencváros NB I

Az NB I nem az Európa-liga: a Debrecen is győzni tudott a Ferencváros otthonában!

2025. december 14. 16:46

Igazolta szezonbeli remek teljesítményét a Debrecen, és Bárány Donát góljával legyőzte a Ferencvárost a Groupama Arénában. FTC–DVSC: a rangadó legfontosabb történései.

2025. december 14. 16:46
null
Nagy-Pál Tamás

Nem sokan gondolták volna a szezon előtt, hogy a Ferencváros és a Debrecen összecsapásai a 2025/26-os évad legnagyobb rangadói közé tartozhatnak az NB I-ben. Pedig éppen ez a helyzet: vasárnap a bajnokság 17. fordulójában az FTC–DVSC összecsapáson a forduló előtt listavezető (szombaton az ETO előzőtt) csapat fogadta azt a harmadik helyezettet, amelyik előtte hetekig állt a tabella élén.

FTC–DVSC
FTC–DVSC: nem született gól az első félidőben. Fotó: fradi.hu

Ezt is ajánljuk a témában

A meglepetés persze nem a Fradinak – ott alap elvárás a bajnoki cím –, hanem a Lokinak köszönhető, hiszen Sergio Navarro vezetőedző irányításával erőn felül teljesít. A fővárosi csapat kapujában ezúttal is a csütörtöki, Rangers elleni Európa-liga-meccs egyik hőse, a korábbi debreceni Gróf Dávid kapott helyet (Dibusz Dénes sérült), míg a másik oldalon a Ferencváros játékosa, Varga Ádám, aki jelenleg kölcsönben véd a cívisvárosban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nem mondanánk, hogy a mérkőzés elején alárendelt szerepet játszott volna a vendég csapat: mindkét kapu előt adódtak veszélyes lehetőségek, ráadásul az első nagy védést Grófnak kellett bemutatnia a korábbi fradista, Batik Bence lövésénél. Varga Ádámnak eleinte inkább a kijövetelekben kellett jeleskednie, miközben remek hangulatot teremtett egyébként a hidegben kilátogató 10 654 néző a Groupama Arénában.

A csapatok felejthető első félidőt produkáltak – a Fradi például csak a 43. percben találta el először a kaput Nagy Barnabás révén, de Varga Ádám szép mozdulattal hárított. Gól nem született az első 45 percben.

FTC–DVSC: a szünet után jött a gól

A szünet utáni első nagy lehetőség megint a debreceniekhez fűződött, Szűcs Tamás lapos lövése kerülte el picivel a kaput. Bárány Donát nem sokkal később kaput is talált, de gyenge lövése nem okozott gondot Grófnak. A 61. percben unta meg Robbie Keane a pályán történteket, és hármas cserére szánta el magát, Yusuf, Makreckis és Kanikovszki is beállt.

Nem sokkal később beszorította a Fradi a DVSC-t, az egyik szöglet után pedig Varga Barnabás bólintott kapura – viszont kisebb csoda történt, a labda nem a hálóban, hanem Varga Ádám kezében kötött ki. Nem sokkal később Dzsudzsák Balázs is elhagyta a pályát, úgy tűnt, meg is sérült a rutinos középpályás.

A 75. percben pedig jött a hazai sokk: a debreceni csapatkapitány helyére beálló Komáromi György passzolta Bárányhoz a labdát, aki 10 méterről a kapuba lőtt, 0–1.

Az ág is húzta a Fradit: Keane utoljára Szalai Gábort szerette volna lecserélni, de a szünetben beállt Ötvös Bence megsérült, ezért ő hagyta el a pályát sietősen Gróf és Toon Raemaekers ölében. Varga Barnabás gyorsan egyenlíthetett volna, de druszája nagy szerencsével fogni tudta a lövését.

Nem sikerült betalálnia a Ferencvárosnak, így a DVSC elvitte mind a három pontot a Groupama Arénából. A Fradi így maradt a tabella második helyén, és jövő héten az ETO FC botlására is szüksége lenne a Diósgyőr legyőzése mellett ahhoz, hogy az élen töltse a téli pihenőt. A Loki pedig győzelmével beérte pontszámban a zöld-fehéreket, és a harmadik helyről várja a Kisvárda elleni mérkőzést. 

NB I, 17. forduló
Ferencvárosi TC–DVSC 0–1
Gól: Bárány (75.)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2025. december 14. 16:53
Majd megnyomják a hazait, ha kiestek ez EL-ből. Ott van a zsé.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!