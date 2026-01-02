Ft
dubai Robbie Keane Roberto Baggio Ferencváros FTC

„Mindig is csodáltam őket” – exkluzív társaságban búcsúztatta az óévet Robbie Keane

2026. január 02. 16:49

Olyan ikonok társaságában vett részt a dubaji presztízseseményen, mint Robbie Baggio, Andrés Iniesta, Dani Alves vagy Cafu. A Fradi mesterének minden oka megvolt, hogy stílusos ünnepléssel búcsúztassa a 2025-ös esztendőt.

2026. január 02. 16:49
null

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a dubaji World Sports Summiton vett részt a 2025-ös esztendő zárásaként. A Fradi ír mestere a világ legexkluzívabb sporteseményén számos futballikonnal futott össze, közülük többek ellen játékosként is megmérkőzött anno, mi több, korábbi idoljával is találkozott, ami láthatóan nagy benyomást tett rá.

KEANE, Robbie Fradi
Robbie Keane méltóképpen ünnepelte a Fradi sikeres 2025-ös évét (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A 45 éves ír szakember büszkén posztolt egy közös képet Instagramjára az olaszok legendájával, Roberto Baggióval, mint írta ő volt 

az egyik kedvenc játékosom, zseni volt, miatta is választottam a 10-es mezt. Mint mindig, köszönöm Dubai! Boldog új évet mindenkinek!”

A Fradi mesterének minden oka megvolt az ünneplésre

Az illusztris presztízseseményen természetesen nem Baggio volt az egyetlen világsztár: Keane fotóinak tanúsága alapján olyanok tették tiszteletüket, mint például Andrés Iniesta, Júlio Baptista, Dani Alves vagy Cafu, akiket aligha szükséges külön bemutatni bármelyik futballkedvelőnek. A Ferencváros edzőjének minden oka megvolt az év végi ünneplésre, hiszen januári érkezése után a zöld-fehérek visszatértek a győztes ösvényre: 

nagy harcban megvédték bajnoki címüket a hazai porondon, míg az Európa Liga főtábláján veretlenül zárták az esztendőt az előkelő 6. helyen. 

Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál évértékelőjében úgy fogalmazott, a zöld-fehérek felnőttek Európához, míg Kubatov Gábor elnök szerint egyenesen a Fradi mentette meg a magyar foci 2025-ös évét. 

Nyitókép: Instagram/robbiekeane

