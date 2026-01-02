„Mindig is csodáltam őket” – exkluzív társaságban búcsúztatta az óévet Robbie Keane

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a dubaji World Sports Summiton vett részt a 2025-ös esztendő zárásaként. A Fradi ír mestere a világ legexkluzívabb sporteseményén számos futballikonnal futott össze, közülük többek ellen játékosként is megmérkőzött anno, mi több, korábbi idoljával is találkozott, ami láthatóan nagy benyomást tett rá.

Robbie Keane méltóképpen ünnepelte a Fradi sikeres 2025-ös évét (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A 45 éves ír szakember büszkén posztolt egy közös képet Instagramjára az olaszok legendájával, Roberto Baggióval, mint írta ő volt