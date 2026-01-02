„Mindig is csodáltam őket” – exkluzív társaságban búcsúztatta az óévet Robbie Keane

„Itt emberéletekről van szó” – kemény szavakkal búcsúzik a Fradi főnöke
Olyan ikonok társaságában vett részt a dubaji presztízseseményen, mint Robbie Baggio, Andrés Iniesta, Dani Alves vagy Cafu. A Fradi mesterének minden oka megvolt, hogy stílusos ünnepléssel búcsúztassa a 2025-ös esztendőt.
A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a dubaji World Sports Summiton vett részt a 2025-ös esztendő zárásaként. A Fradi ír mestere a világ legexkluzívabb sporteseményén számos futballikonnal futott össze, közülük többek ellen játékosként is megmérkőzött anno, mi több, korábbi idoljával is találkozott, ami láthatóan nagy benyomást tett rá.
A 45 éves ír szakember büszkén posztolt egy közös képet Instagramjára az olaszok legendájával, Roberto Baggióval, mint írta ő volt
az egyik kedvenc játékosom, zseni volt, miatta is választottam a 10-es mezt. Mint mindig, köszönöm Dubai! Boldog új évet mindenkinek!”
Az illusztris presztízseseményen természetesen nem Baggio volt az egyetlen világsztár: Keane fotóinak tanúsága alapján olyanok tették tiszteletüket, mint például Andrés Iniesta, Júlio Baptista, Dani Alves vagy Cafu, akiket aligha szükséges külön bemutatni bármelyik futballkedvelőnek. A Ferencváros edzőjének minden oka megvolt az év végi ünneplésre, hiszen januári érkezése után a zöld-fehérek visszatértek a győztes ösvényre:
nagy harcban megvédték bajnoki címüket a hazai porondon, míg az Európa Liga főtábláján veretlenül zárták az esztendőt az előkelő 6. helyen.
Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál évértékelőjében úgy fogalmazott, a zöld-fehérek felnőttek Európához, míg Kubatov Gábor elnök szerint egyenesen a Fradi mentette meg a magyar foci 2025-ös évét.
