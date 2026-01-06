Rendkívüli biztonsági készültség Rómában: mindenki XIV. Leó pápát várja

Ez a jubileumi szentév utolsó eseménye, és egyben az utolsó biztonsági próbatétele is – nyilatkozta Lamberto Giannini római prefektus.

Giannini elmondta, hogy csak a Szent Péter teret övező oszlopcsarnokban száz rendőr teljesít szolgálatot kedden az ott sorakozó fémdetektoros kapuknál.

A Vatikán környékét többek között drónokkal ellenőrzik, és a pápai államot övező római utcákon a fegyveres erők katonáinál drónelhárító fegyver is lesz.

Az esős idő ellenére hívők tömegét várják a jubileumi szentév lezárási szertartására, amelyet XIV. Leó pápa délelőtt fél tíztől vezet. Az ünnepélyes ceremónián az egyházi, politikai, kulturális élet magas rangú képviselői is részt vesznek, köztük Sergio Mattarella államfő.

Ferenc pápa 2024 karácsonyán nyitotta meg a rendes szentévet, amelyet az egyház minden huszonötödik évben tart meg. A szentév a Szent Péter-bazilika szent kapujának bezárásával ér véget.