Kiderültek a részleteket: Magyarországra látogathat XIV. Leó pápa

Leó pápa beiktatása után másodszor találkozott Sulyok Tamással, aki a Facebookon osztotta meg a megbeszélés részleteit. Az államfő úgy fogalmazott: „A béke napjaink legfontosabb értéke, ezt ma már senki sem vitatja.” Hozzátette, hogy Európában Magyarország mellett a Vatikán a béke legelkötelezettebb támogatója.

Az elnök beszámolója szerint erre a közös alapra helyezték a megbeszélést XIV. Leó pápával, akivel beiktatása után immár másodszor találkozott, ezúttal azonban négyszemközti egyeztetésre is sor került. A Szentatyával folytatott személyes megbeszélésen a keresztény értékek védelmének fontossága is napirendre került. A találkozó végén az államfő – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével egyeztetve – meghívta Magyarországra XIV. Leó pápát.