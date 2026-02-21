Ft
XIV. Leó pápa magyarországi látogatás béke keresztény értékek Sulyok Tamás

Kiderültek a részleteket: Magyarországra látogathat XIV. Leó pápa

2026. február 21. 14:49

A béke napjaink legfontosabb értéke, amely Európában különös hangsúlyt kap. Leó pápa és Magyarország közös alapra helyezte a béke ügyét, erről számolt be Sulyok Tamás köztársasági elnök közösségi oldalán. A találkozón a keresztény értékek védelme és egy magyarországi látogatás lehetősége is szóba került.

Leó pápa beiktatása után másodszor találkozott Sulyok Tamással, aki a Facebookon osztotta meg a megbeszélés részleteit. Az államfő úgy fogalmazott: „A béke napjaink legfontosabb értéke, ezt ma már senki sem vitatja.” Hozzátette, hogy Európában Magyarország mellett a Vatikán a béke legelkötelezettebb támogatója.

Az elnök beszámolója szerint erre a közös alapra helyezték a megbeszélést XIV. Leó pápával, akivel beiktatása után immár másodszor találkozott, ezúttal azonban négyszemközti egyeztetésre is sor került. A Szentatyával folytatott személyes megbeszélésen a keresztény értékek védelmének fontossága is napirendre került. A találkozó végén az államfő – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével egyeztetve – meghívta Magyarországra XIV. Leó pápát

Nyitókép: Facebook / Dr. Sulyok Tamás

 

majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 21. 15:55
A Vatikán miért nem fogadta el Trump felkérését, hogy lépjen be a Béke Tanácsába? Biztosan lett volna egy milliárd dollárjuk.
chief Bromden
2026. február 21. 15:53
Áldást hoz a választásra.
canadian-deplorable
2026. február 21. 15:08 Szerkesztve
Ő is ugyanolyan semmirevaló woke pápa, mint elődje Ferkó volt. Benedek Ratzinger volt az utolsó igazi pápa. Ezért mondatták le.
4
1
