Megvan a Vatikán válasza: ezt gondolja Leó pápa a Béketanácsról

Orbán Viktor elárulta: ez a Béketanács lényege (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint forrong a világ, a „veszélyek korát éljük”.
Orbán Viktor hamarosan útnak indul Washingtonba, a tanács alakuló ülésére.
XIV. Leó pápa nem fogadta el Donald Trump meghívását, így a Vatikán nem lesz tagja a Béketanácsnak, amely csütörtökön tartja alakuló ülését Washingtonban.
A Vatikán álláspontja szerint az ENSZ feladata az Izrael és a Hamász közti konfliktus rendezése, a Béketanáccsal kapcsolatban pedig aggályai vannak az egyházfőnek – jelentette ki Pietro Parolin bíboros.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Magyarország alapító tagja a Béketanácsnak, ezért Orbán Viktor Washingtonba utazik, hogy részt vegyen az alakuló ülésen. Korábban megírtuk azt is, hogy az Európai Unióból egyelőre csak Magyarország és Bulgária nyilvánította ki belépési szándékát, de több tagállam is megfigyelőként képviselteti magát a washingtoni találkozón.
A tanács csütörtökön tartja meg alakuló ülését Washingtonban.
Nyitókép: Filippo MONTEFORTE / AFP