Megvan a Vatikán válasza: ezt gondolja Leó pápa a Béketanácsról

XIV. Leó pápa nem fogadta el Donald Trump meghívását, így a Vatikán nem lesz tagja a Béketanácsnak, amely csütörtökön tartja alakuló ülését Washingtonban.

A Vatikán álláspontja szerint az ENSZ feladata az Izrael és a Hamász közti konfliktus rendezése, a Béketanáccsal kapcsolatban pedig aggályai vannak az egyházfőnek – jelentette ki Pietro Parolin bíboros.