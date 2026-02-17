Béketanács: itt a lista, kikre számíthat Trump

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
A tanács csütörtökön tartja meg alakuló ülését Washingtonban.
Csütörtökön tartja első hivatalos ülését Washingtonban a Donald Trump által alapított Béketanács. Az alakuló ülés várhatóan nagyrészt a Gázai háború utáni rendezésről és újjáépítésről lesz szó – írja az Euractiv. A brüsszeli lap ennek kapcsán végigvette, hogy mely tagállamok vesznek részt a tanácsban, illetve hogyan viszonyulnak az amerikai kezdeményezésben, amelynek ötlete még szeptemberben született 20 pontos gázai tűzszüneti tervként, azóta azonban szélesebb körű, nemzetközi konfliktuskezelési platformmá alakították át.
A tagállamok közül eddig csak Magyarország és Bulgária fogadta el a felkérést, előbbi Donald Trump külön meghívására alapító tagként. Bulgária is egyértelműen jelezte csatlakozási szándékát, de a parlamentnek még jóvá kell hagynia azt.
Ezzel szemben egyértelműen elutasító volt Horvátország, Finnország, Franciaország, Írország, Litvánia, Luxemburg, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Svédország. Belgiumot, Dániát, Észtországot és Lettországot nem hívták meg.
Ciprus, Görögország, Olaszország és Románia megfigyelőként csatlakozik a kezdeményezéshez.
A tagállamok vezetői szeretnék fenntartani a diplomáciai csatornákat a résztvevőkkel, de nem köteleződnek el teljesen.
Ausztria, Csehország és Németország valószínűleg nem fog csatlakozni a Béketanácshoz, de még nem utasították el véglegesen a lehetőséget. Az osztrák kancellár fölöslegesnek tartja a tanács létrehozását, mivel szerinte már létezik egy ennek a célnak megfelelő fórum, az ENSZ.
Hollandia, Málta és Portugália pedig még nem válaszolt a meghívásra. Hollandiában egyelőre nem született döntés a leköszönő és az új kormány részéről, Portugáliának pedig tartalmi kikötései vannak a szerződéssel kapcsolatban.
Az Európai Bizottság szintén nem vállalt tagságot, a washingtoni ülésre a mediterrán térségért felelős biztost, Dubravka Šuicát küldik.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán