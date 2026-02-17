Ft
bulgária Béketanács magyarország washington donald trump

Béketanács: itt a lista, kikre számíthat Trump

2026. február 17. 15:47

A tanács csütörtökön tartja meg alakuló ülését Washingtonban.

2026. február 17. 15:47
null

Csütörtökön tartja első hivatalos ülését Washingtonban a Donald Trump által alapított Béketanács. Az alakuló ülés várhatóan nagyrészt a Gázai háború utáni rendezésről és újjáépítésről lesz szó – írja az Euractiv. A brüsszeli lap ennek kapcsán végigvette, hogy mely tagállamok vesznek részt a tanácsban, illetve hogyan viszonyulnak az amerikai kezdeményezésben, amelynek ötlete még szeptemberben született 20 pontos gázai tűzszüneti tervként, azóta azonban szélesebb körű, nemzetközi konfliktuskezelési platformmá alakították át.

A tagállamok közül eddig csak Magyarország és Bulgária fogadta el a felkérést, előbbi Donald Trump külön meghívására alapító tagként. Bulgária is egyértelműen jelezte csatlakozási szándékát, de a parlamentnek még jóvá kell hagynia azt.

Ezzel szemben egyértelműen elutasító volt Horvátország, Finnország, Franciaország, Írország, Litvánia, Luxemburg, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Svédország. Belgiumot, Dániát, Észtországot és Lettországot nem hívták meg.

Ciprus, Görögország, Olaszország és Románia megfigyelőként csatlakozik a kezdeményezéshez. 

A tagállamok vezetői szeretnék fenntartani a diplomáciai csatornákat a résztvevőkkel, de nem köteleződnek el teljesen.

Ausztria, Csehország és Németország valószínűleg nem fog csatlakozni a Béketanácshoz, de még nem utasították el véglegesen a lehetőséget. Az osztrák kancellár fölöslegesnek tartja a tanács létrehozását, mivel szerinte már létezik egy ennek a célnak megfelelő fórum, az ENSZ.

Hollandia, Málta és Portugália pedig még nem válaszolt a meghívásra. Hollandiában egyelőre nem született döntés a leköszönő és az új kormány részéről, Portugáliának pedig tartalmi kikötései vannak a szerződéssel kapcsolatban.

Az Európai Bizottság szintén nem vállalt tagságot, a washingtoni ülésre a mediterrán térségért felelős biztost, Dubravka Šuicát küldik.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

akitiosz
2026. február 17. 17:41
Ez nem a lista. Az egész cikk csakis európai országokról szól. Ennél azért sokkal több ország létezik a Földön.
akitiosz
2026. február 17. 17:40
"Az osztrák kancellár fölöslegesnek tartja a tanács létrehozását, mivel szerinte már létezik egy ennek a célnak megfelelő fórum, az ENSZ." Igen, csakhogy az ENSZ sikertelen, nem működik, nem tudja ellátni azt a feladatot, amire létrehozták. Hány konfliktust oldott meg az ENSZ utóbbi időbet? Az ENSZ mára elavult, túlhaladottá vált.
bagoly-29
2026. február 17. 17:06
S akkor csodálkozunk azon, hogy olyan az EU mint amilyen? Bolondoknak bolond az orvosa s ápolója is!
auditorium
2026. február 17. 17:05
Az ENSZ 1945 óta áll fenn, a békés megoldást próbálja hangoztatni, de eddig nem sikerült egyetlen polgárháborút megoldani. Az 1992-es jugoszláviai háborúban Sztrebenyica főleg muzulmán lakosságát kiirtották, de a holland ENSZ hadsereg nem avatkozott bele, nem védte őket, csak ott voltak a közelben. MOST ez a Béketanács helyettesitené az ENSZ-t, de a vállalkozó országok parlamentjeiben NEM szavazták meg. Ezért főleg a pro Pal - baloldal igen támadja az ötletet és a vállalkozó országokat. Az ol. Külügyminiszter Tajani is bevállalta, de csak megfigyelőket küldene a Gáza övezetbe. Az ol. parlamenti ellenzéki képviselők - Tr- ellenesek - pedig követelik ennek megszavazását. Az EU-ban élő pal.nok között vannak agressziv és beszervezettek is, ezt láthattuk minden tüntetés végén. Ki kell próbálni az együttélést és utána lehet kritizálni. A balosok befogadók azokkal, akik később szavazóik lesznek. Nem kedvelik a kelet-európaiakat, lassan már az ukránokat sem.
