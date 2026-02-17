Béketanács: itt a lista, kikre számíthat Trump

A tagállamok vezetői szeretnék fenntartani a diplomáciai csatornákat a résztvevőkkel, de nem köteleződnek el teljesen.

Ausztria, Csehország és Németország valószínűleg nem fog csatlakozni a Béketanácshoz, de még nem utasították el véglegesen a lehetőséget. Az osztrák kancellár fölöslegesnek tartja a tanács létrehozását, mivel szerinte már létezik egy ennek a célnak megfelelő fórum, az ENSZ.

Hollandia, Málta és Portugália pedig még nem válaszolt a meghívásra. Hollandiában egyelőre nem született döntés a leköszönő és az új kormány részéről, Portugáliának pedig tartalmi kikötései vannak a szerződéssel kapcsolatban.

Az Európai Bizottság szintén nem vállalt tagságot, a washingtoni ülésre a mediterrán térségért felelős biztost, Dubravka Šuicát küldik.

