Orbán Viktor elárulta: ez a Béketanács lényege (VIDEÓ)

Egy videót osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, amiben azt részletezte, hogy miért is fontos a Donald Trump által életre hívott Béketanács.

A kormányfő szerint jelenleg forrong a világ és a „veszélyek korát éljük”. Meglátása szerint a régi, begyöpösödött nemzetközi intézmények gyakorlatilag csődöt mondtak.