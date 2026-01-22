Ft
béke tanács béke orbán trump miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor elárulta: ez a Béketanács lényege (VIDEÓ)

2026. január 22. 18:41

A miniszterelnök szerint forrong a világ, a „veszélyek korát éljük”.

2026. január 22. 18:41
null

Egy videót osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, amiben azt részletezte, hogy miért is fontos a Donald Trump által életre hívott Béketanács.

A kormányfő szerint jelenleg forrong a világ és a „veszélyek korát éljük”. Meglátása szerint a régi, begyöpösödött nemzetközi intézmények gyakorlatilag csődöt mondtak.

Ezért léptünk be a Trump elnök úr által életre hívott Béketanácsba. Közös célunk a béke, és együtt meg is fogjuk csináni!

– tette hozzá.

Orbán Viktor videóját itt tekintheti meg:

