Orbán Viktor elárulta: ez a Béketanács lényege (VIDEÓ)

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás
Már a helyszín is ismert.
A miniszterelnök szerint forrong a világ, a „veszélyek korát éljük”.
Egy videót osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, amiben azt részletezte, hogy miért is fontos a Donald Trump által életre hívott Béketanács.
A kormányfő szerint jelenleg forrong a világ és a „veszélyek korát éljük”. Meglátása szerint a régi, begyöpösödött nemzetközi intézmények gyakorlatilag csődöt mondtak.
Ezért léptünk be a Trump elnök úr által életre hívott Béketanácsba. Közös célunk a béke, és együtt meg is fogjuk csináni!
– tette hozzá.
Orbán Viktor videóját itt tekintheti meg:
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Már a helyszín is ismert.