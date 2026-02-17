Akcióba lendültek az Antifák – terrorcselekményről suttognak

Az olasz belügyminisztérium terrorizmusellenes biztonsági intézkedések bevezetéséről döntött hétfő este a vasúti hálózaton egymást követő szabotázsakciók miatt, amelyeket anarchista, antifacsoportok vállaltak magukra. Drónok és a mesterséges intelligencia segítségével erősítik a vasúti hálózat érzékeny pontjainak ellenőrzését, az olasz vasúti rendőrség más hatóságokkal együttműködésben járőrszolgálatot léptet életbe a vonalak mentén, valamint védőkerítéssel övezik a nagysebességű vasút által használt síneket.

Többek között erről határozott a Matteo Piantedosi belügyminiszter vezette biztonsági csúcstalálkozó, amelyen hétfő este a rendőrség, a titkosszolgálat és az olasz államvasutak képviselői vettek részt. A belügyi tárca közleménye szerint döntés született az egész olaszországi vasúti rendszer biztonságának megerősítéséről, a vonatok szigorúbb ellenőrzéséről és a már eddig is működő, úgynevezett „Biztonságos Állomások” program további erősítéséről, kiemelt figyelemmel a legnagyobb forgalmú pályaudvarokra.