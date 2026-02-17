Akcióba lendültek az Antifák – terrorcselekményről suttognak

Itt az ítélet: ennyit kapott a német, queer antifa, aki Budapesten vert agyba-főbe magyarokat
Az olasz belügyminisztérium terrorizmusellenes biztonsági intézkedések bevezetéséről döntött hétfő este a vasúti hálózaton egymást követő szabotázsakciók miatt, amelyeket anarchista, antifacsoportok vállaltak magukra. Drónok és a mesterséges intelligencia segítségével erősítik a vasúti hálózat érzékeny pontjainak ellenőrzését, az olasz vasúti rendőrség más hatóságokkal együttműködésben járőrszolgálatot léptet életbe a vonalak mentén, valamint védőkerítéssel övezik a nagysebességű vasút által használt síneket.
Többek között erről határozott a Matteo Piantedosi belügyminiszter vezette biztonsági csúcstalálkozó, amelyen hétfő este a rendőrség, a titkosszolgálat és az olasz államvasutak képviselői vettek részt. A belügyi tárca közleménye szerint döntés született az egész olaszországi vasúti rendszer biztonságának megerősítéséről, a vonatok szigorúbb ellenőrzéséről és a már eddig is működő, úgynevezett „Biztonságos Állomások” program további erősítéséről, kiemelt figyelemmel a legnagyobb forgalmú pályaudvarokra.
A vasúti rendőrség ezzel egyidőben bejelentette, hogy a terrorizmusellenes nyomozóigazgatósággal (Digos) együttműködésben átadta az ügyészségnek az utóbbi két hétben történt öt szabotázsakció nyomozati anyagát.
A hatósági vizsgálat szerint a vasúti hálózaton történt bűncselekményeket a Nemesi (Nemezis), a Rovescio (Fordított) és a No41bis névvel ismert anarchistacsoportok követték el.
A legutolsó elnevezés a maffiatagokra és a terrorizmusért elítéltekre kiszabott szigorított börtönre utal. Az ügyészség közölte, hogy egyelőre ismeretlen személyekkel szemben emeltek vádat a tömegközlekedés biztonságának veszélyeztetése és terrorizmus címén.
Február 7-én, a téli olimpiai játékok megnyitója másnapján, Bologna és Pescara magasságában robbant házi készítésű, időzített pokolgép a sínek melletti elektromos vezetékeken. Mindkettőt anarchistacsoportok vállalták magukra.
Négy nappal később ugyanez történt a Milánó és Lecco közötti vonalon, majd Rómában szintén hasonló módon okoztak fennakadást két ponton, a fővárosból északi és déli irányba tartó vasúti szakaszokon. A közlekedés minden alkalommal több órára megakadt.
A vasúti rendőrség szerint az elhelyezett robbanószerkezetek típusa, valamint a rövid időn belül egymást követő támadások azt engedik feltételezni, hogy előre szervezett szabotázsakciókról van szó. A hatóságok megerősítették az anarchistacsoportok által használt közösségi oldalak ellenőrzését is.
A belügyminiszter sziszifuszi munkának nevezte a közel 17 ezer kilométer hosszú olaszországi vasútrendszer biztonságának garantálását. Hangsúlyozta, hogy a vonatvonalak nagy része lakott területen kívül halad, ráadásul nehezen megközelíthető. A Hajrá Olaszország (FI) jobbközép kormánypárt törvényjavaslatot nyújtott be új bűncselekmény bevezetéséről, amely a közlekedési hálózat elleni terrorista célú támadásokat foglalná magába. A párt tizenkét évtől húsz évig terjedő börtönbüntetést kezdeményezett. Az olaszországi vasútvonalakon naponta több mint 5,5 millióan közlekednek. 2024-ben kilenc szabotázsakciót hajtottak végre a hálózaton, tavaly negyvenkilencet.
(MTI)
