Itt az ítélet: ennyit kapott a német, queer antifa, aki Budapesten vert agyba-főbe magyarokat

Nyomást akarnak gyakorolni Berlinre, hogy hazavihessék a Magyarországon éhségsztrájkoló német antifát
Simeon (Maja) Ravi Trux letartóztatásban marad, de a védője megfellebbezte az erről szóló döntést.
Maja Trux a bíróság előtt arról beszélt, hogy ő a valódi áldozat. A német antifa ezt azzal indokolta, hogy szerinte egy olyan országban áll bíróság előtt, ahol kiközösítik a szexuális kisebbségeket.
Szerdán a Fővárosi Törvényszék ítéletet hirdetett Maja (eredeti, férfi nevén Simeon) Trux ügyében, a német állampolgársággal rendelkező, magát queernek tartó antifa szinte napra pontosan három évvel ezelőtt egy antifa csoport tagjaként Budapestre érkeztek azzal a céllal, hogy a becsület napi felvonulás és emléktúra ellen tüntessenek. Azonban az azóta EP-képviselővé vált Ilaria Salis mellett Maja Truxnak sem az volt a célja, hogy békésen demonstráljon, ők inkább csoportosan támadtak embereket, akiket véletlenszerűen választottak ki.
A rendőrség feltételezése szerint a támadók ruházatuk alapján választották ki „jobboldali kinézetű“ áldozataikat, kimerítve a közösség tagjai elleni erőszak bűntettét. A támadásokban hatan súlyos, hárman pedig könnyű sérüléseket szereztek. Maja Truxot Németországban kapták el, a támadást követő évben adták át a magyar hatóságoknak.
Maja Trux az utolsó szó jogán a törvényszék előtt arról beszélt, hogy csak az igazságtalanságokra hívta fel a figyelmet, Németországban sem tett volna másképp, az elnyomás ellen lépett fel. Szerinte a magyar állam nem engedi meg az ellenvéleményeket, félelemkeltő légkört teremt a kormány. „Félnek tőlem, félnek az apámtól?” – tette fel a kérdést az antifa. Magánzárkában van, ami szerinte nem más, mint kínzás. Beszédét azzal zárta, hogy „semmim sem vágyik bennem az erőszakra”.
Vélhetően nem ez a gondolat dolgozott benne, amikor társaival az egyik áldozatot, Dudog Lászlót, a nemzeti rock egyik ismert előadóját hátulról viperákkal és boxerekkel felismerhetetlenre verték.
Dr. Sós József bíró délután kettő előtt nem sokkal hirdette ki az elsőfokú ítéletet: a negyedrendű Maya Trux 8 év fegyházbüntetésre ítélték.
Maja Trux tárgyalására azért volt szükség, mert ártatlannak vallotta korábban magát, nem fogadta el az ügyészség ajánlatát. Az ügyész szerint Maja Trux a németországi Lipcsében 2017-ben a társaival szélsőséges baloldali szervezetet hozott létre, amelynek tagjai elhatározták, hogy fizikai erőszakkal veszik fel az ideológiai harcot a fasizmus ellen. Rendszeres edzésekkel gyakorolták be a támadások menetét, illetve a darkneten tartották egymással a kapcsolatot, és tervezték az akciókat.
E megtervezett forgatókönyv szerint hajtották végre 2023 februárjában Budapesten a támadásokat, amelyekre 30 másodperces időkeretet határoztak meg, és a csoport minden tagja számára meghatározták az elvégzendő feladatot. A támadások célja az elrettentés volt, ezért súlyos sérüléseket akartak okozni. Az akciókat a begyakorolt terv szerint, a nyomozás megnehezítése érdekében teljes csendben hajtották végre, kesztyűt és álarcot viseltek, illetve a helyszín elhagyása közben átöltöztek.
A 2023. február 11-ére tervezett budapesti rendezvények kapcsán tíz, antifa ideológiát képviselő ember érkezett Magyarországra Németországból és Olaszországból. A vádlott részvételével 2023. február 9-én hajtották végre az első akciót: három lengyel állampolgárt vertek meg teleszkópos botokkal Budapesten, a Fővám tér közelében. A támadás következtében a három lengyel közül kettő nyolc napon túl gyógyuló csonttöréseket, egy pedig zúzódásokat szenvedett.
Ezt követően február 10-én vett részt a vádlott egy másik akcióban a főváros V. kerületében, a Bank utcában, ahol egy magyar férfi és egy nő volt az áldozat. A párost egy szélsőjobboldaliak által tartott XI. kerületi koncert helyszínétől követték, a támadás következtében a férfi agyrázkódást, többszörös darabos arccsonttörést szenvedett. A nő is megsérült, és nála is fennállt a csonttörés veszélye. Maja Trux a bíróság előtt korábban arról beszélt, hogy ő a valódi áldozat, mert
egy olyan országban áll bíróság előtt, ahol kiközösítik a szexuális kisebbségeket, az állam legitimálja a fasiszta és antiszemita rendezvényeket, és a vádat az motiválja, hogy antirasszista ideológiát vall.
Úgy vélekedett, hogy ebben a helyzetben a magyar igazságszolgáltatás minden hitelképességét elveszítette. Szerinte a vádirat tényeket nem tartalmaz, csupán hipotézisekből áll, továbbá olyan bizonyítékok ellen kell védekeznie, amiket meg sem ismerhetett.
A továbbiakban az állította, hogy queer identitása miatt tartják megalázó különleges biztonsági őrizet alatt, olyan izolált körülmények között, ahol naponta csak mintegy fél órára van lehetősége bármilyen kommunikációra, illetve nem kap megfelelő ételt, a fekhelye ágyi poloskával fertőzött, a zárkában csótányok vannak, folyamatosan kamerával figyelik, és éjszakánként aludni sem tud az állandó ellenőrzések miatt. Szerinte az izolációjával akarja a bűnössége bevallására kényszeríteni az ügyészség.
Jelentések szerint sok a gond Maja Trux-szal a börtönben, a bv beszámolója alapján az antifa egyszer látogatót fogadott a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet épületében, amelyet követően – a jogszabályok által előírt, rendszeres biztonsági ellenőrzés keretében – a felügyelet angolul, később anyanyelvén, németül is kérte, hogy ruházatát vegye le, és vesse alá magát a személy- és ruházatvizsgálatnak.
A szélsőbaloldali aktivista megtagadta a kérés teljesítését és passzívan ellenszegült. Ezt követően újfent az anyanyelvén tájékoztatták, hogy kötelessége végrehajtani a kapott utasításokat, ellenkező esetben a törvényi figyelmeztetést követően testi kényszert kell alkalmazniuk, de a fogvatartott továbbra sem volt együttműködő. Az intézkedés alatt a fogvatartott mindvégig mosolygott, magatartásából arra lehetett következtetni, hogy szándékosan provokálta ilyen módon a felügyeletet.
Az ellenszegülés megszüntetése érdekében munkatársak testi kényszert és bilincset alkalmaztak, majd a fogvatartott átvizsgálása a büntetés-végrehajtási orvos jelenlétében megtörtént. Az intézkedés arányos, jogszerű és szakszerű volt, amely során senki sem sérült meg”
– közölték.
A fogvatartottal szemben fegyelmi eljárást indított a büntetés-végrehajtási intézet és az eseményről a törvényességi felügyeletet ellátó bv. ügyészt, valamint a rendelkezési jogkört gyakorló Fővárosi Törvényszéket tájékoztatták.
Orbán Viktor szeptember végén jelentette be, hogy a kormány döntött az Antifa terrorszervezetté nyilvánításáról. A kormányfő kifejtette: felállítanak egy nemzeti listát, amellyel a terrorszervezeteket listázzák és azokkal szemben a legszigorúbban járnak el.
Kijelentette: a kormánynak élen kell járnia a tekintetben, hogy a tettek és bejelentett törvényellenes szándékok nem maradhatnak jogkövetkezmények és megtorlás nélkül.
Rámutatott: lassan csak Közép-Európa és abban is leginkább Magyarország tekinthető a béke és biztonság szigetének. A kormánynak élne kell járnia és világossá kell tennie, hogy Magyarország továbbra is békés és biztonságos ország akar maradni – hangsúlyozta a kormányfő.
