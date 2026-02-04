Itt az ítélet: ennyit kapott a német, queer antifa, aki Budapesten vert agyba-főbe magyarokat

Maja Trux az utolsó szó jogán a törvényszék előtt arról beszélt, hogy csak az igazságtalanságokra hívta fel a figyelmet, Németországban sem tett volna másképp, az elnyomás ellen lépett fel. Szerinte a magyar állam nem engedi meg az ellenvéleményeket, félelemkeltő légkört teremt a kormány. „Félnek tőlem, félnek az apámtól?” – tette fel a kérdést az antifa. Magánzárkában van, ami szerinte nem más, mint kínzás. Beszédét azzal zárta, hogy „semmim sem vágyik bennem az erőszakra”.

Vélhetően nem ez a gondolat dolgozott benne, amikor társaival az egyik áldozatot, Dudog Lászlót, a nemzeti rock egyik ismert előadóját hátulról viperákkal és boxerekkel felismerhetetlenre verték.

Dudog Lászlóval így elbántak Maja Trux és antifa társai.

Dr. Sós József bíró délután kettő előtt nem sokkal hirdette ki az elsőfokú ítéletet: a negyedrendű Maya Trux 8 év fegyházbüntetésre ítélték.

Maja Trux tárgyalására azért volt szükség, mert ártatlannak vallotta korábban magát, nem fogadta el az ügyészség ajánlatát. Az ügyész szerint Maja Trux a németországi Lipcsében 2017-ben a társaival szélsőséges baloldali szervezetet hozott létre, amelynek tagjai elhatározták, hogy fizikai erőszakkal veszik fel az ideológiai harcot a fasizmus ellen. Rendszeres edzésekkel gyakorolták be a támadások menetét, illetve a darkneten tartották egymással a kapcsolatot, és tervezték az akciókat.