biztonság izraeli miniszter szalay - bobrovniczky kristóf közel - kelet vaskupola tárgyalás magyarország honvédelmi miniszter

Izraelbe utazott a magyar honvédelmi miniszter – lényeges témák kerültek terítékre

2026. január 26. 16:09

„Fontos tárgyalásokra érkeztünk Tel-Avivba, amelyek tovább erősítik Magyarország biztonságát” – írta közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

2026. január 26. 16:09
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hétfőn Izraelbe utazott, hogy fontos tárgyalásokat bonyolítson le a közel-keleti ország védelmi miniszterével. A magyar honvédelmi miniszter indulásakor úgy fogalmazott, 

a közel-keleti béke meghatározza az egész világ stabilitását”. 

Majd azzal folytatta, hogy Magyarország számára is fontos, hogy ebben a történelmi jelentőségű régióban béke és biztonság legyen. Ezért bonyolított le fontos egyeztetéséket izraeli kollégájával 

  • kétoldalú katonai kapcsolatokról, 
  • védelemiparról és a
  • védelmi technológiák fejlődéséről.

Később újabb poszttal jelentkezett a tárcavezető közösségi oldalán, melyben arról írt, hogy egyeztetés történt a védelem élvonalában.
Kiemelte, hogy ezek a fontos tárgyalások erősítik Magyarország biztonságát.

„Izrael rendkívül tapasztalt a védelem terén, a világ egyik legfejlettebb haditechnológiájával rendelkezik” – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki kommentben azt is hozzáfűzte, hogy ezek az egyeztetések segítenek abban, hogy a magyar védelem a jövő kihívásaira is felkészült legyen. Azonban ennél részletesebben információkat még nem árult el.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Fontos partnerség

Korábban a Mandiner is már foglalkozott azzal, hogy Magyarország és Izrael között nem csak a politikai, de a gazdasági kapcsolatok is kiválóak, amelyet jól mutat, hogy a Közel-Kelet legfontosabb kereskedelmi partnere a zsidó állam hazánk számára.

Egyik tavalyi összeállításunkban többek között kitértünk arra, hogy a magyar társaságok Izraelben a vízgazdálkodási, mezőgazdasági és öntözéstechnikai, ICT, K+F, tudás és technológiatranszfer szektorokban jelenhetnek meg, mint potenciális befektetők. 

De a két ország közötti együttműködések kiterjednek a védelmi célokra is: egy 2023 augusztusában bejelentett együttműködés keretében a német Rheinmetall és az izraeli UVision Air Ltd., harci drónokat gyártanak majd Magyarországon. Emellett Magyarország a Vaskupola légvédelmi rendszer lokátoráról, tizenegy darab ELM–2084 típusú légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítőradar beszerzéséről is megállapodott.

Nyitókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala

