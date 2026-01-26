Izraelbe utazott a magyar honvédelmi miniszter – lényeges témák kerültek terítékre

Korábban a Mandiner is már foglalkozott azzal, hogy Magyarország és Izrael között nem csak a politikai, de a gazdasági kapcsolatok is kiválóak, amelyet jól mutat, hogy a Közel-Kelet legfontosabb kereskedelmi partnere a zsidó állam hazánk számára.

Egyik tavalyi összeállításunkban többek között kitértünk arra, hogy a magyar társaságok Izraelben a vízgazdálkodási, mezőgazdasági és öntözéstechnikai, ICT, K+F, tudás és technológiatranszfer szektorokban jelenhetnek meg, mint potenciális befektetők.

De a két ország közötti együttműködések kiterjednek a védelmi célokra is: egy 2023 augusztusában bejelentett együttműködés keretében a német Rheinmetall és az izraeli UVision Air Ltd., harci drónokat gyártanak majd Magyarországon. Emellett Magyarország a Vaskupola légvédelmi rendszer lokátoráról, tizenegy darab ELM–2084 típusú légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítőradar beszerzéséről is megállapodott.

