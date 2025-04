Nem véletlenül Izrael Magyarország egyik legfontosabb partnere – itt vannak a részletek!

Magyarország és Izrael között nem csak a politikai, de a gazdasági kapcsolatok is kiválóak, amelyet jól mutat, hogy a Közel-Kelet legfontosabb kereskedelmi partnere a zsidó állam hazánk számára.

Magyarország már Izrael állam megalakulását követően, az 1940-es évek második felében felvette a diplomáciai kapcsolatot Jeruzsálemmel, ám az 1960-as évektől egészen 1989-ig megszakadtak a kapcsolatok a két ország között. A rendszerváltást követően pedig nem csak a diplomáciában, de a két ország közti gazdasági kapcsolatokban is új korszakot nyitott – idézte fel korábbi elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A gazdasági együttműködések fejlődését jól jelzi, hogy a 2000-es évek óta folyamatosan és nagy mértékben növekszik a magyar termékexport értéke Izraelbe. A kétoldalú külkereskedelmet is ez a magyar aktívum jellemzi, amelyben jelentős a járművek és szállítóeszközök, az elektronikai berendezések, a baromfitermékek, gyógyszerek és vegyipari termékek aránya. 2021-ben 424 millió USD értékben szállítottunk termékeket Izraelbe. A hazánkba érkező izraeli termékek között főként

a vegyipari termékek és gyógyszerek,

az orvostechnikai eszközök,

az elektronikai berendezések,

a műanyagipari áruk,

valamint a járműalkatrészek szerepelnek.

A Magyarországra érkező izraeli termékimport 2021-ben 224 millió amerikai dollár volt.

A kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kiszélesítése céljából 2019-ben külgazdasági irodát nyitott Magyarország Jeruzsálemben, európai országok közül egyedüliként diplomáciai státusszal, a tel-avivi nagykövetség részeként.

A két ország közötti tőkebefektetéseket vizsgálva főleg a 2020-as és a 2021-es évek hoztak kimagasló eredményeket. Magyarországon főként

a gyógyszer- és orvostechnikai eszközök,

a navigációs szoftverek,

a vegyipari termékek,

valamint a K+F terén találkozhatunk izraeli befektetőkkel.

A magyar társaságok Izraelben a vízgazdálkodási, mezőgazdasági és öntözéstechnikai, ICT, K+F, tudás és technológiatranszfer szektorokban jelenhetnek meg, mint potenciális befektetők. A két ország közötti együttműködések kiterjednek a védelmi célokra is: egy 2023 augusztusában bejelentett együttműködés keretében a német Rheinmetall és az izraeli UVision Air Ltd., harci drónokat gyártanak majd Magyarországon. Emellett Magyarország a Vaskupola légvédelmi rendszer lokátoráról, tizenegy darab ELM–2084 típusú légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítőradar beszerzéséről is megállapodott.

Összességében a két ország gazdasági, politikai és diplomáciai kapcsolatai is kiegyensúlyozottak voltak az elmúlt évtizedek során. Izraelre a magyar külpolitika jelentős szövetségesként tekint, így a jelenleg kialakult háborús helyzet kapcsán is Magyarország a lehető legtöbb módon támogatni kívánja a közel-keleti államot.