Magyarország ellen áskálódott az amerikai sztártörténész: most aztán csúnyán beégett Anne Applebaum

A The European Conservative cikke szerint a közösségi médiában terjedő állítások, melyek szerint Orbán Viktor miniszterelnök kormányzása alatt Magyarország lett az EU legszegényebb országa, valótlanok.

Anne Applebaum amerikai történész és más véleményformálók kritikáit cáfolva a szerző kiemeli: 2024-ben Magyarország egy főre jutó GDP-je 63 százalékkal haladta meg Bulgáriáét,

míg 2010–2019 között az ország gazdasági növekedése meghaladta több nyugat-európai államét is.

A Fidesz-kormány időszakában a háztartások fogyasztása szintén jelentősen nőtt; 2019 és 2024 között csak három EU-tagállamban volt gyorsabb bővülés. A cikk hangsúlyozza, hogy ezek az adatok élesen szemben állnak az Orbán-kritikus narratívával.