Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság sztártörténész Magyarország GDP hazugság Anne Applebaum történész szegénység Orbán Viktor

Magyarország ellen áskálódott az amerikai sztártörténész: most aztán csúnyán beégett Anne Applebaum

2025. november 12. 21:30

Egy szava nem volt igaz.

2025. november 12. 21:30
Anne Applebaum

A The European Conservative cikke szerint a közösségi médiában terjedő állítások, melyek szerint Orbán Viktor miniszterelnök kormányzása alatt Magyarország lett az EU legszegényebb országa, valótlanok.

Anne Applebaum amerikai történész és más véleményformálók kritikáit cáfolva a szerző kiemeli: 2024-ben Magyarország egy főre jutó GDP-je 63 százalékkal haladta meg Bulgáriáét,

míg 2010–2019 között az ország gazdasági növekedése meghaladta több nyugat-európai államét is.

A Fidesz-kormány időszakában a háztartások fogyasztása szintén jelentősen nőtt; 2019 és 2024 között csak három EU-tagállamban volt gyorsabb bővülés. A cikk hangsúlyozza, hogy ezek az adatok élesen szemben állnak az Orbán-kritikus narratívával.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Martin Meissner / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. november 12. 22:03
Nem tudom melyik az ostobább, csikorszkiné vagy a férje.
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. november 12. 21:54
An apple a day Keeps the baum away.
Válasz erre
1
0
Ehetős Odó
2025. november 12. 21:54
Nem esik messze az Apple a Baumjától.
Válasz erre
1
0
catalina11
2025. november 12. 21:52
Márai Sándor: "Nincs nekem a zsidókkal semmi bajom. Csak a szemtelen és tisztességtelen emberekkel van bajom, akik között feltűnően sok a zsidó."
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!