Magyarország ellen áskálódott az amerikai sztártörténész: most aztán csúnyán beégett Anne Applebaum

Bepróbálkozott a Telex Orbán Viktornál: olyan pofont kaptak, amit nem fognak elfelejteni (VIDEÓ)
„Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek” – mondta a miniszterelnök.
Egy szava nem volt igaz.
A The European Conservative cikke szerint a közösségi médiában terjedő állítások, melyek szerint Orbán Viktor miniszterelnök kormányzása alatt Magyarország lett az EU legszegényebb országa, valótlanok.
Anne Applebaum amerikai történész és más véleményformálók kritikáit cáfolva a szerző kiemeli: 2024-ben Magyarország egy főre jutó GDP-je 63 százalékkal haladta meg Bulgáriáét,
míg 2010–2019 között az ország gazdasági növekedése meghaladta több nyugat-európai államét is.
A Fidesz-kormány időszakában a háztartások fogyasztása szintén jelentősen nőtt; 2019 és 2024 között csak három EU-tagállamban volt gyorsabb bővülés. A cikk hangsúlyozza, hogy ezek az adatok élesen szemben állnak az Orbán-kritikus narratívával.
Ezt is ajánljuk a témában
„Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek” – mondta a miniszterelnök.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Martin Meissner / AFP