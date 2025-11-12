Bepróbálkozott a Telex Orbán Viktornál: olyan pofont kaptak, amit nem fognak elfelejteni (VIDEÓ)

Máris újabb mérföldkőhöz ért az Orbán Viktor-interjú nézettsége, pedig még egy napja sincs fent a videó
És nem úgy tűnik, hogy lankadna a közönség érdeklődése.
„Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek” – mondta a miniszterelnök.
Azt követően, hogy Orbán Viktor kedden interjút adott Rónai Egonnak, már a Telex is arról érdeklődött, mikor fog nekik interjút adni a miniszterelnök.
Szerdán válaszolt is a liberális lap kérdésére Orbán Viktor, amit egy videó formájában közzé is tett a Facebook-oldalán.
Majd ha nem külföldről fizetik őket”
– közölte a kormányfő. „Van egy elvi megközelítésem. Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek, és nem adok interjút olyan sajtóorgánumnak, aki magyarnak tünteti fel magát, de valójában külföldről kapja a pénzt és mások zsebében van” – tette hozzá a miniszterelnök.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
