Bepróbálkozott a Telex Orbán Viktornál: olyan pofont kaptak, amit nem fognak elfelejteni (VIDEÓ)

Azt követően, hogy Orbán Viktor kedden interjút adott Rónai Egonnak, már a Telex is arról érdeklődött, mikor fog nekik interjút adni a miniszterelnök.

Szerdán válaszolt is a liberális lap kérdésére Orbán Viktor, amit egy videó formájában közzé is tett a Facebook-oldalán.

Majd ha nem külföldről fizetik őket”

– közölte a kormányfő. „Van egy elvi megközelítésem. Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek, és nem adok interjút olyan sajtóorgánumnak, aki magyarnak tünteti fel magát, de valójában külföldről kapja a pénzt és mások zsebében van” – tette hozzá a miniszterelnök.

A felvételt itt tudja megtekinteni: