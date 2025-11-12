Ft
Telex sajtóorgánum Rónai Egon külföld interjú Orbán Viktor miniszterelnök

Bepróbálkozott a Telex Orbán Viktornál: olyan pofont kaptak, amit nem fognak elfelejteni (VIDEÓ)

2025. november 12. 17:26

„Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek” – mondta a miniszterelnök.

2025. november 12. 17:26
null

Azt követően, hogy Orbán Viktor kedden interjút adott Rónai Egonnak, már a Telex is arról érdeklődött, mikor fog nekik interjút adni a miniszterelnök.

Szerdán válaszolt is a liberális lap kérdésére Orbán Viktor, amit egy videó formájában közzé is tett a Facebook-oldalán.

Majd ha nem külföldről fizetik őket”

– közölte a kormányfő. „Van egy elvi megközelítésem. Sosem adok interjút olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek, és nem adok interjút olyan sajtóorgánumnak, aki magyarnak tünteti fel magát, de valójában külföldről kapja a pénzt és mások zsebében van” – tette hozzá a miniszterelnök.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

papalimapapa
2025. november 12. 18:46
Telibe. Talált, süllyedt. És lehetne itt sorolni a többtucatnyi hasonszőrú libsi portált, újságot.
lyon-v-2
2025. november 12. 18:30
Jó válasz.
Smisla
2025. november 12. 17:58
Tökéletesen igaza van. Egy ilyen senkiházi firkászokat foglalkoztató hírcsatornát még átlépni sincs értelme, mivel a legártatlanabb helyzetben is "kést vágnak" az ezt nem feltételező hátába. Ennek a szennylapnak még egy normális mondatot nem sikerült kipréselni magából. Ritkán tévedek az oldalra, legfeljebb véletlenül, de azt is megbánom - legfeljebb egy mondat kell ahhoz is, hogy hányingert keltsenek. Naná, hogy magára valamit adó ember a közelükbe sem megy.
Sróf
2025. november 12. 17:54
Pedig ha valakik, akkor Klág Dávid és Szily László megérdemelnék, hogy a miniszterelnök szóba álljon velük. "A borús, sötét időben előkerült fáklyák Magyar Péter arcának olyan természetes megvilágítást adtak, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén" (Klág Dávid) "Bárki megtekintheti a saját szemével, hogy semmi ilyesmi nem látszik. Annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet." (Szily László)
