Máris újabb mérföldkőhöz ért az Orbán Viktor-interjú nézettsége, pedig még egy napja sincs fent a videó

Néhány óra alatt rekordot döntött: már most az Orbán-interjú az ATV történetének legnézettebb műsora
Az ATV YouTube-csatornájára feltöltött podcastok közül a miniszterelnökkel készült interjú rendkívül rövid idő alatt a legnézettebb adássá vált.
És nem úgy tűnik, hogy lankadna a közönség érdeklődése.
Rónai Egon Orbán Viktor miniszterelnökkel készített interjúja nem csak az ATV történetének eddigi legnézettebb adása volt: a kedd este megjelent beszélgetés szerda délután 1 órakor már a félmilliós megtekintést is túlszárnyalta.
Az interjúban többek között a Donald Trumppal való találkozóról, a Budapesti Békecsúcs jövőjéről, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint a Tisza Párt és Brüsszel kapcsolatáról is szó esik.
