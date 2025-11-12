Ft
Rónai Egon videó interjú Orbán Viktor

Máris újabb mérföldkőhöz ért az Orbán Viktor-interjú nézettsége, pedig még egy napja sincs fent a videó

És nem úgy tűnik, hogy lankadna a közönség érdeklődése.

Rónai Egon Orbán Viktor miniszterelnökkel készített interjúja nem csak az ATV történetének eddigi legnézettebb adása volt: a kedd este megjelent beszélgetés szerda délután 1 órakor már a félmilliós megtekintést is túlszárnyalta.

Az interjúban többek között a Donald Trumppal való találkozóról, a Budapesti Békecsúcs jövőjéről, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint a Tisza Párt és Brüsszel kapcsolatáról is szó esik.

Nyitókép: Facebook

No comment no cry
•••
2025. november 12. 14:32 Szerkesztve
"massivement5 2025. november 12. 13:49 Érdemes megnézi a kommenteket is, főleg a aokat lájkoltak árulkodóak. (a diszlájkokat a YT nem mutatja.) Minden elismerésem a mennyezet készítőinek! 😅 15 év után valóban az a legfontosabb mi volt Washingtonban… 15 éve az első interjú és ezekre a kérdésekre futotta b+ Hol tart a nyomozás MNB ügyben??? Nem látja történt-e lopás az MNB-nél. Talán számolja meg Matolcsy Ádámnak hány Ferrarija van... Stb." -------------- Megszoktuk már, hogy a hülyék hangosak. 1. Aki a plafont emlegeti, talán érvet is tud felhozni, vagy csak hőbörög nulla alap nélkül? 2. Mi lenne fontos, ha nem az aktuálpolitika? 3. Lesz még interjú, a mostaniban is voltak kérdések, amelyek későbbi átbeszélésére ígéret született 4. A nyomozás folyik MNB ügyben. Ez nem általános iskolai fizika, hogy elgurítasz egy golyót, és 1 perc múlva hol lesz. 5. A nyomozás még tart, és Orbán Viktor hozzátette, hogy akkor fog nyilatkozni, amikor lezárult, de amit most lát, az nem néz ki jól.
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. november 12. 13:49
Érdemes megnézi a kommenteket is, főleg a aokat lájkoltak árulkodóak. (a diszlájkokat a YT nem mutatja.) Minden elismerésem a mennyezet készítőinek! 😅 15 év után valóban az a legfontosabb mi volt Washingtonban… 15 éve az első interjú és ezekre a kérdésekre futotta b+ Hol tart a nyomozás MNB ügyben??? Nem látja történt-e lopás az MNB-nél. Talán számolja meg Matolcsy Ádámnak hány Ferrarija van... Stb.
Válasz erre
3
10
Mich99
2025. november 12. 13:44
Tényleg bélbuda = Bástya elvtárs? Egész nap magát nézi...?
Válasz erre
5
1
Mich99
2025. november 12. 13:40
Közben apad a Patkány Peti...!
Válasz erre
9
1
