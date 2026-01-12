Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európai unió bíróság benjamin kuras Magyarország európai unió jog orbán viktor

Figyelmeztetés érkezett: veszélybe sodorja Európát az, amit Magyarországgal tettek

2026. január 12. 11:05

Benjamin Kuras úgy véli, az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága politikailag motivált döntésekkel befolyásolják a tagállamokat, köztük Magyarországot is.

2026. január 12. 11:05
null

Benjamin Kuras szerint Európában a bíróságok egyre inkább ideológiai alapon, nem pedig demokratikus elvek mentén döntenek, ami veszélyezteti a jogállamiságot – írja a Lidové noviny.

Kuras példaként említi

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

az Európai Unió Bíróságát és az Emberi Jogok Európai Bíróságát, amelyek – álláspontja szerint – politikailag motivált döntésekkel befolyásolják a tagállamokat, köztük Magyarországot is, utóbbit pénzbírsággal sújtották.

Az írás kritikus hangvételben bírálja a „woke” és multikulturális ideológiák igazságszolgáltatásra gyakorolt hatását.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsek-3
2026. január 12. 12:11
" ...a bíróságok egyre inkább ideológiai alapon, nem pedig demokratikus elvek mentén döntenek..." ...és milyen demokratikus elvek kellenének?? Lengyel, német, angol, francia...stb????
Válasz erre
1
0
soma100
2026. január 12. 11:45
A Bors különszámának a betiltása is ebbe a kategóriába tartozik! A döntést meghozó bíró csak azért mert ilyen elfogult, megalapozatlan döntést meghozni, mivel az európai liberálbolsi bírói testület ott áll mögötte. Azt gondolta, hogy a Fidesszel bármit megtehet.
Válasz erre
7
0
nnjohn
2026. január 12. 11:17
A köcsög böszme németje nem érti, hogy az EU egyenrangú tagja Magyarország. És ha egy köcsög fajbarom német megint ÜBERMENSCH-t akar jatszani, akkot őt kell kibaszni Európából, nem pedig minket, akik szimplán a demokratikus jogainkhoz ragaszkodunk.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!