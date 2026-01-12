Figyelmeztetés érkezett: veszélybe sodorja Európát az, amit Magyarországgal tettek

Ha harc, hát legyen harc: Magyarország döntött, az Európai Unió Bíróságához fordul
Napi 1 millió euró a tét.
Benjamin Kuras úgy véli, az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága politikailag motivált döntésekkel befolyásolják a tagállamokat, köztük Magyarországot is.
Benjamin Kuras szerint Európában a bíróságok egyre inkább ideológiai alapon, nem pedig demokratikus elvek mentén döntenek, ami veszélyezteti a jogállamiságot – írja a Lidové noviny.
Kuras példaként említi
az Európai Unió Bíróságát és az Emberi Jogok Európai Bíróságát, amelyek – álláspontja szerint – politikailag motivált döntésekkel befolyásolják a tagállamokat, köztük Magyarországot is, utóbbit pénzbírsággal sújtották.
Az írás kritikus hangvételben bírálja a „woke” és multikulturális ideológiák igazságszolgáltatásra gyakorolt hatását.
