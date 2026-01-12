Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
marco rubio Benkő Levente irán akció donald trump usa

Irán az új Venezuela? Mibe kerülhet egy közel-keleti akció Donald Trumpnak?

2026. január 12. 08:59

Még csak tíz nap telt el az új esztendőből, de mintha máris 2026 második nagy geopolitikai földrengésének morajlását hallanánk.

2026. január 12. 08:59
null
Benkő Levente
Index

„A sajátos venezuelai »rendszerváltás« után az iráni rezsim talapzata is meginogni tűnik. A felállás a venezuelaihoz hasonló. Krónikus válság egy, a globális energiapiac szempontjából fontos államban, amely ráadásul régóta dacol az amerikai akarattal, lebegtetett amerikai katonai beavatkozással megspékelve – »célra tartva és betárazva«, ahogyan Trump üzente figyelmeztetésképp a teheráni vezetésnek. 

Fontos leszögezni, hogy rengeteg dezinformáció kering az éterben. Mégis, a nagyszabású tüntetések az etnikai periféria után az ország perzsa szívtájékát is elérni látszanak, ami kétségkívül felveti a kérdést: az iszlám köztársaság végnapjait látjuk? Valamint: Trump Venezuela után egy másik régi ellenlábas kiiktatására is készül?

Venezuela az USA »hátsó udvara«, az amerikai jelenlét és beavatkozás évszázados hagyományával. A földrajzi közelséget erős kulturális kötelékek vonják szorosabbra, amit az ügyvivő venezuelai alelnököt kvázi tartótisztként személyesen instruáló spanyolajkú Marco Rubio is szimbolizál. A Madurót kiemelő sebészeti művelet egy olyan alapos politikai stratégia első epizódja volt, amelynek legfontosabb eleme a kockázatkerülés. Az ország kézivezérlése az ancien régime elemeinek közbeiktatásával sokkal praktikusabbnak tűnik, mint a demokráciaexporttal együtt járó káosz. A siker persze így sem garantált: a nyers birodalmi erő fitogtatása ellenállást szülhet, és Latin-Amerikában épp a hasonló akciók miatt vörös a nacionalizmus zászlaja.

Gazdasági kétségek is vannak; az Exxon CEO-ja beszólt Trumpnak, hogy miután már kétszer kisemmizték Venezuelában, most garanciákat kér, mielőtt egy centet is befektetne. Alacsony olajárak mellett amúgy sem fűlik a nagy cégek foga az olajszektor talpra állításához szükséges megaberuházásokhoz. Odahaza zúgolódnak az amerikai palaolaj-termelők is, akiknek az üzleti modelljét veszélyezteti a még lejjebb süllyedő világpiaci ár. A MAGA mozgalomnak pedig ügyelnie kell, hogy a külpolitikai diadalok mellett a hazai megélhetési problémák – amelyekkel Trump választást nyert – a félidei választásokon ne égjenek rá az elnökre.

Összességében a venezuelai akció washingtoni perspektívából mégis racionális volt, és egyben geopolitikai lépéskényszer eredménye.”

Nyitókép: Jonathan Alcorn / AFP

***

falcatus-2
2026. január 12. 09:52
„A sajátos venezuelai »rendszerváltás« után ..." Milyen rendszerváltás volt Venezuelában? Nemhogy nem jönnek az amerikai befektetők, még pár nap, hét és menekülni fognak a jenkik venezuelából. Vietnam lesz a jenkik számára. Vadászni fognak rájuk.
Válasz erre
1
0
tikkadt-szocske
2026. január 12. 09:29
Érdekesen alakul a Világbéke.
Válasz erre
1
0
tasijani22000
2026. január 12. 09:23
Ja és még egy komoly gond a cionác világpatkányoknak: Venezuela úgy ugrott át Maduro elrablásán, mintha mi sem történt volna: youtube.com/watch?v=Xge0tVrSOFU
Válasz erre
1
0
tasijani22000
•••
2026. január 12. 09:07 Szerkesztve
A 19 elkövető közül EGY SEM VOLT IRÁNI! Semmi Iráni szálat nem tudtak kideríteni; Oszama bin Laden a CIA-hoz volt bekötve, nem az iráni elhárításhoz! Cionáci patkányok tervezték és azok kutyái szervezték a Project for the New American Century 1997, tanulmány megszövegezésével kezdték, amiben benne van, hogy AMENNYIBEN AZ Egyesült Államokat rövidesen nem éri egy "NEW PEARL HARBOR" esemény úgy az USA a világrablópatkány pozícióból KI FOG SZORULNI! Ezután került sorra 2000-es elcsalt választás, ami után a Project for the New American Century (PNAC) megszövegezői olyan kulcspozíciókba kerültek az amerikai kormányban, ahonnan le tudták vezényelni a terrorakciót! Ezek közül Dick Cheney MAGA IS megtalálta a háborúban a számítását, hiszen a Halliburton, katonai beszállító cég, aminek elnök-vezérigazgatója volt, több 10 Milliárd dolláros hasznot kaszált 3.000.000 iraki kiirtásán!!!!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!