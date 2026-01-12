Sokan örülhetnek: érkeznek az első emelt nyugdíjak, de az igazi „pénzeső” februárban következik

A nyugdíj folyósításának módjáról a jogosultnak kell rendelkeznie, választhatja a készpénzkifizetést vagy a bankszámlára utalást – tette hozzá a lap.

Februárban jön az igazi „pénzeső”

Az összeállításban kiemelték, februárban még jobb hónapjuk lesz a nyugdíjasoknak, ugyanis a megszokott módon érkezik a teljes 13. havi juttatás,

továbbá idén először megérkezik a 14. havi nyugdíj első negyedrésze is, azaz a saját havi nyugdíj 25 százaléka. Ezáltal a jogosultak a saját havi ellátmányuk 2,25-szorosát kapják majd kézhez.

A Portfolio megjegyezte, hogy amennyiben a 3,6 százalékos nyugdíjemelés nem fedezné maradéktalanul a 2026-os éves átlagos inflációt, akkor 2026 novemberében kiegészítő nyugdíjemelésre kerülhet sor, amint történt az 2025-ben is. A mostani várakozások szerint azonban jól becsül a kormány, és nem lesz több 3,6 százaléknál az idei infláció.