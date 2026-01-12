Sokan örülhetnek: érkeznek az első emelt nyugdíjak, de az igazi „pénzeső” februárban következik

Örülhetnek a nyugdíjasok: kiderült, mikor érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj
A nyugdíjak emelését a kormány 2026-ban is tovább folytatja: januárban 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak.
Jövő hónapban a jogosultak a saját havi ellátmányuk 2,25-szorosát kapják majd kézhez.
Január 12-én utalja az Államkincstár az idei első havi nyugdíjakat.
Az év eleji inflációkövető nyugdíjemelésnek köszönhetően az időskorúak 3,6 százalékkal több bevételhez jutnak, mint 2025 decemberében.
A Portfolió összeszedte a pontos számokat, hogy kinek mekkora összeggel nő így a havi bevétele.
Majd ismertették, hogy hétfőn kapják kézhez a megemelt nyugdíjukat azok az ellátottak, akikhez banki átutalással érkezik a pénz. A postai kézbesítés a következő hetekben ütemezetten zajlik. Ismertették, jelenleg mintegy 800 ezer főnek készpénzben viszi ki a postás a havi nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás összegét.
A nyugdíj folyósításának módjáról a jogosultnak kell rendelkeznie, választhatja a készpénzkifizetést vagy a bankszámlára utalást – tette hozzá a lap.
Az összeállításban kiemelték, februárban még jobb hónapjuk lesz a nyugdíjasoknak, ugyanis a megszokott módon érkezik a teljes 13. havi juttatás,
továbbá idén először megérkezik a 14. havi nyugdíj első negyedrésze is, azaz a saját havi nyugdíj 25 százaléka. Ezáltal a jogosultak a saját havi ellátmányuk 2,25-szorosát kapják majd kézhez.
A Portfolio megjegyezte, hogy amennyiben a 3,6 százalékos nyugdíjemelés nem fedezné maradéktalanul a 2026-os éves átlagos inflációt, akkor 2026 novemberében kiegészítő nyugdíjemelésre kerülhet sor, amint történt az 2025-ben is. A mostani várakozások szerint azonban jól becsül a kormány, és nem lesz több 3,6 százaléknál az idei infláció.
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Bruzák Noémi
Ezt is ajánljuk a témában
A nyugdíjak emelését a kormány 2026-ban is tovább folytatja: januárban 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak.